Soldati statunitensi bruciano le loro uniformi in solidarietà con Aaron Bushnell e Gaza

Ex soldati statunitensi hanno bruciato le loro uniformi militari in solidarietà con il soldato Aaron Bushnell, che si è dato fuoco davanti all’ambasciata “israeliana” di Washington per protestare contro i massacri genocidi commessi dall’occupante israeliano contro il popolo palestinese.

“I soldati hanno tenuto una cerimonia commemorativa nel centro di San Jose, dove hanno bruciato le loro uniformi militari come gesto simbolico e personale in onore del sacrificio di Bushnell“, hanno riferito alcuni media statunitensi.

Hanno anche espresso la loro solidarietà con il popolo palestinese e il loro rifiuto dell’aggressione israeliana in corso nella Striscia di Gaza, che ha causato la morte di oltre 30.000 persone.

Inoltre, a Chicago, centinaia di persone si sono riunite per accendere candele in onore di Bushnell e di tutti coloro che hanno perso la vita nella lotta per la Palestina.

Fonte: Agenzia Sana

