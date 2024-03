Cuba. Il paese affronta le difficoltà dell’economia. Il governo vara misure per fronteggiarle

Le proiezioni del governo per correggere le distorsioni e rilanciare l’economia nel corso del 2024, sono state approvate alla fine dello scorso anno.

La discussione sull’esito di queste proiezioni ha avuto luogo durante l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, in particolare sull’attuazione delle misure che, a questo scopo, hanno gradualmente iniziato ad essere attuate a Cuba.

Tenendo conto dell’importanza di queste misure, la valutazione dello stato della loro attuazione è stato il primo punto all’ordine del giorno della riunione del massimo organo governativo per il mese di febbraio, in cui il Primo Vice Ministro dell’Economia e della Pianificazione, Mildrey Granadillo de la Torre, ha annunciato le principali azioni realizzate tra il 24 gennaio e il 27 febbraio.

A tal proposito, ha spiegato che durante questo periodo è proseguito il lavoro sull’individuazione di singole persone e famiglie in situazioni di vulnerabilità economica, nonché sulla valutazione dei possibili impatti che l’aumento dei prezzi e delle tariffe concepite per i vari prodotti potrebbe portare.

Ha ricordato come, al fine di garantirne la graduale attuazione, si è deciso di applicare durante il mese di marzo l’aggiornamento dei prezzi al dettaglio dei carburanti, e l’aumento della tariffa elettrica del settore residenziale del 25% per i consumatori di oltre 500 kWh.

Allo stesso tempo, ha detto, l’aggiornamento del prezzo del gas liquefatto è stato posticipato fino a quando non sarà implementato il costo aggiornato del paniere familiare regolamentato.

Tra le proiezioni previste per il mese di febbraio che sono in corso, ha fatto riferimento all’aggiornamento delle norme che consentono di riorganizzare i progetti di sviluppo locale; il ridimensionamento del mercato dei cambi; nonché il miglioramento e lo sviluppo del processo di contrattazione con forme di produzione non statali in agricoltura.

In particolare, per quanto riguarda le proiezioni per il mese di marzo, Granadillo de la Torre ha menzionato, tra l’altro, l’emanazione di nuove norme giuridiche per gli attori economici non statali, che includono l’aggiornamento delle attività non autorizzate a essere svolte da questi attori e la creazione dell’Istituto per l’attenzione su questi soggetti.

Il Primo Vice Ministro dell’Economia e della Pianificazione ha chiamato l’attenzione sulla necessità di una maggiore integrazione tra le agenzie dell’Amministrazione centrale dello Stato e i governi territoriali nel raggiungimento degli obiettivi pianificati.

In base al principio che lo dobbiamo alle persone, mitigare gli impatti negativi, di fronte alle complessità che l’economia deve affrontare, è un compito di prim’ordine, ha affermato Granadillo de La Torre.

A questo proposito, il Primo Ministro cubano Manuel Marrero Cruz ha sottolineato la necessità di offrire informazioni tempestive su ogni nuovo passo, in modo che la popolazione comprenda e possa rispondere alle loro preoccupazioni logiche, in particolare quelle associate alle misure relative all’aumento dei prezzi e delle tariffe. “Ed è qui che devono esistere le informazioni e i chiarimenti necessari in modo tempestivo per essere in grado di ottenere il successo di queste proiezioni governative”.

Anche se queste decisioni non risolveranno “i problemi che ci affliggono oggi, come la scarsità di cibo e altri a breve termine, avranno un impatto positivo sulla soluzione di tutte quelle questioni macroeconomiche che sono state deviate”, mentre allo stesso tempo consentiranno “di correggere tutti quei sussidi ingiustificati e anche di contenere gradualmente la questione dei prezzi”.

Da qui la necessità, ha detto Marrero Cruz, che “tutti noi abbiamo identificato, in primo luogo, quali sono le distorsioni, quali sono quelle cose che non funzionano bene, anche se sono quelle consolidate e che all’epoca hanno avuto un ruolo, ma che alla luce del contesto attuale devono essere trasformate, aggiornate, corrette”.

Ha anche fatto riferimento alla responsabilità che le autorità hanno nei “territori di identificare quelle persone o famiglie in situazioni vulnerabili a cui dobbiamo cercare come dare assistenza, come dare loro sostegno, per evitare che la loro situazione peggiori in qualche misura”.

A livello comunale, ha detto, devono essere “costantemente monitorati e modellati, per correggere tutto ciò che è necessario e che non abbiano effetti importanti sulla popolazione”.

In particolare, per quanto riguarda l’aumento del prezzo del carburante che inizia a marzo, Marrero Cruz ha ricordato che questo aumento è nel prezzo al dettaglio, non nel prezzo all’ingrosso, quindi “un aumento dei prezzi non è giustificato nel sistema legale e ufficiale di trasporto della popolazione”. “Abbiamo l’obbligo nei confronti del popolo di imporre la disciplina, l’ordine e il controllo in stretta conformità con ciò che è stabilito”.

È responsabilità e obbligo del Governo, ha sottolineato Marrero, “esigere che tutti gli attori economici rispettino allo stesso modo ciò che è stabilito, siano essi statali o privati, e chiarire quali sono i prezzi, e pretendere che chiunque li violi riceva il pieno rigore della Legge”.

Infine, nelle sue parole, ha sottolineato la necessità di un sistema di lavoro da attuare a livello di base che permetta “di vedere gli impatti, come sta andando l’attuazione, e da cui si facciano proposte concrete sulla base di ciò che sta emergendo a livello di territorio, a livello di istituzioni, per poter davvero incorporare, a tutto ciò che deve essere corretto per correggere le distorsioni, a tutto ciò che deve essere cambiato e cercare soluzioni alternative per poter rilanciare l’economia”.

Questa è la strada da percorrere, è “la ricerca di soluzioni e spazi che ci permettano di promuovere e portare al successo questo processo che abbiamo iniziato”, ha detto Marrero.

*Da Cubadebate

