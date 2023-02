Nordio non arretra sul 41bis a Alfredo Cospito

Si è riunito per la prima volta alla Camera il giurì d’onore costituito chiesto dal Pd dopo le affermazioni di Giovanni Donzelli in Aula sul caso Cospito.

Martedì prossimo saranno ascoltati sia Donzelli che gli esponenti Pd da lui attaccati – Orlando, Lai e Serracchiani –, attraverso la citazioni atti riservati del Dap ricevuti da un altro esponente Fdi, il sottosegretario Del Mastro, La decisione sulla procedibilità o meno contro Donzelli arriverà il 10 marzo

Già oggi intanto alla Camera l’informativa di Nordio proprio sulle rivelazioni inerenti al caso Cospito riferite da Donzelli a Delmastro. Un appuntamento in cui Nordio non ha aggiunto nulla di particolare rispetto a quanto già dichiarato.

Cospito resta così in 41 bis nell’Ospedale San Paolo di Milano, dove ha ricominciato ad assumere integratori per essere lucido e presente all’appuntamento sul ricorso presentato il 24 febbraio in Cassazione, con la Procura generale che si è già detta d’accordo de facto con la richiesta di revocare il 41 bis per Cospito.

Intanto le iniziative in solidarietà al militante anarchico, contro il 41 bis ed ergastolo ostativo proseguono: a Berlino rivendicato l’incendio di un escavatore, mentre a Brescia venerdì alle 18.30 presidio solidale per Cospito e contro il 41 bis in piazza Rovetta. Sempre venerdì presidio sotto il Comune di Milano, città dove ogni mattina si tiene un sit in con volantinaggio fuori dall’ospedale San Paolo.

Ne parla a Radio Onda d’Urto una compagna dell’assemblea contro il 41bis e l’ergastolo di Milano.

