Sei antisionista? Equipari il nazismo al sionismo? Credi sia in atto un genocidio? Secondo i sionisti italiani, in gran parte non ebrei, sei antisemita. Ma chi sono storicamente gli acerrimi nemici dei sionisti in Occidente? Gli ebrei.

Gli ebrei antisionisti non solo paragonano da sempre il nazismo al sionismo, ma hanno avuto la straordinaria capacità di prevedere il genocidio. Sono i più determinanti e i più temuti perché conoscono la loro storia e non si intimoriscono davanti alle accuse di antisemitismo. (Molti di loro hanno ricevuto persino l’onta dell’accusa di antisemitismo).

Lo scorso mese a New York centinaia di persone hanno protestato davanti alla sede della potente lobby filo-israeliana AIPAC e negli uffici del Senato per dire basta ai finanziamenti a Israele.

Sono state arrestate dodici persone. Entrambe le azioni sono state organizzate dal gruppo antisionista Jewish Voice for Peace. A novembre, attivisti ebrei occuparono la Statua della Libertà con gli slogan “Libertà per i palestinesi” , “Non in nostro nome”, “Stop al genocidio“.

A Chicago è molto attiva la congregazione ebrea che si definisce “antisionista” Tzedek. Tutte le manifestazioni oceaniche pro Palestina che si sono svolte a Londra, hanno visto in prima linea gli attivisti di Jewish Network for Palestine e di Jewish Voice for Peace .

In Francia, già nel 2018, l’Unione ebraica francese per la Pace chiese il boicottaggio totale su tutto ciò che riguardasse Israele. In risposta, il governo gli tagliò tutti i finanziamenti statali ma l’Unione ebraica ha continuato imperterrita a chiedere il boicottaggio.

In Germania, gli ebrei della Judische Stimme sono i più attivi nel denunciare il genocidio e la scandalosa politica pro Israele del governo tedesco.

Qui è accaduto l’inimmaginabile: la straordinaria ebrea antisionista Evelyn Hect-Galinsky ha equiparato il nazismo al sionismo, il cristiano tedesco Henryk Brodel, editorialista di Der Spiegel ha definito Evelyn antisemita, come ha fatto con molti pacifisti tedeschi che hanno incassato senza reagire. Evelyn invece lo ha querelato. Evelyn è figlia di un sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz.

Gli ebrei si oppongono al sionismo fin dalla sua fondazione. Nel 1897 Theodor Herzl convocò il Primo Congresso sionista a Monaco ma gli ebrei, guidati dai rabbini ortodossi, cacciarono dalla città lui e i suoi seguaci che furono costretti a convocare il congresso in Svizzera.

Scrisse non a caso il genio Albert Einstein: “Non potrebbe esserci calamità più grande di una discordia permanente con il popolo arabo. Dobbiamo lottare per un compromesso giusto e duraturo con il popolo arabo”.

“Ricordiamo” concluse Einstein “che in passato nessun popolo viveva con noi in un’amicizia più grande degli antenati di questi arabi “.

* Fonti: Al Jazeera, New York Times, The Times of Israel e Middle East Eye.

