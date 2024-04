Per l’Ucraina “il quadro è cupo”. Alti ufficiali parlano di crisi militare e politica

Il giornale statunitense Politico ha intervistato alcuni ufficiali militari ucraini di alto rango che hanno prestato servizio sotto il generale Valery Zaluzhny silurato a febbraio da Zelenski. Le conclusioni sono che per l’Ucraina “il quadro militare è cupo”.

Gli ufficiali ucraini affermano che c’è un grande rischio che le linee del fronte crollino ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva.

Inoltre, grazie a un peso numerico molto maggiore e alle bombe aeree guidate che stanno distruggendo le posizioni ucraine ormai da settimane, la Russia sarà probabilmente in grado di “penetrare la linea del fronte e di schiantarla in alcune parti“.

Tanto per dare l’idea del clima a Kiev, gli alti ufficiali ucraini hanno preteso la condizione di anonimato per poter parlare liberamente.

“Non c’è nulla che possa aiutare l’Ucraina ora, perché non ci sono tecnologie serie in grado di compensare l’Ucraina per la grande massa di truppe che la Russia probabilmente lancerà contro di noi. Noi non abbiamo queste tecnologie, e l’Occidente non le ha altrettanto bene in numero sufficiente”, ha detto a Politico una delle fonti militari ucraine intervistate.

Secondo questo ufficiale “sono solo la grinta e la resilienza ucraine, così come gli errori dei comandanti russi, che ora possono alterare le cupe dinamiche”.

Tuttavia, gli ufficiali ucraini hanno ricordato che fare affidamento sugli errori russi non è una strategia, e sono rimasti amareggiati per i passi falsi che, a loro dire, hanno ostacolato la resistenza ucraina fin dall’inizio. Passi falsi compiuti sia dall’Occidente che dall’Ucraina.

Hanno anche criticato aspramente il ritardo dell’Occidente, dicendo che i rifornimenti e i sistemi d’arma sono arrivati troppo tardi e in numero insufficiente per fare la differenza che altrimenti avrebbero potuto fare.

“Zaluzhny la chiamava ‘la guerra di una possibilità“, ha detto uno degli ufficiali. “Con questo, intendeva dire che i sistemi d’arma diventano ridondanti molto rapidamente perché vengono rapidamente contrastati dai russi. Ad esempio, abbiamo usato con successo i missili da crociera Storm Shadow e SCALP [forniti da Gran Bretagna e Francia], ma solo per un breve periodo. I russi studiano sempre. Non ci danno una seconda possibilità. E ci riescono”.

“Ma spesso, semplicemente non otteniamo i sistemi d’arma nel momento in cui ne abbiamo bisogno, arrivano quando non sono più rilevanti”, ha detto un altro alto ufficiale, citando i caccia F-16 come esempio.

Una dozzina di F-16 dovrebbero essere operativi quest’estate, dopo che l’addestramento di base dei piloti sarà stato completato. “Ogni arma ha il suo momento giusto. Gli F-16 erano necessari nel 2023; Non saranno giusti per il 2024”.

E questo perché, secondo questo ufficiale, la Russia è pronta a contrastarli: “Negli ultimi mesi, abbiamo iniziato a notare missili lanciati dai russi da Dzhanchoy, nel nord della Crimea, ma senza le testate esplosive. Non riuscivamo a capire cosa stessero facendo, e poi l’abbiamo capito: stanno cercando di testare il raggio d’azione”, ha detto.

L’ufficiale ha spiegato che la Russia sta calcolando dove posizionare al meglio i suoi missili S-400 e i suoi sistemi radar al fine di massimizzare l’area che possono coprire per colpire gli F-16, tenendoli lontani dalle linee del fronte e dagli hub logistici russi.

Gli ufficiali hanno anche detto che ora hanno bisogno di più armi tradizionali di base e droni. “Abbiamo bisogno di obici e proiettili, centinaia di migliaia di proiettili e razzi“, ha detto uno di loro a Politico, stimando che l’Ucraina abbia bisogno di 4 milioni di proiettili e 2 milioni di droni.

L’Europa, da parte sua, sta cercando di aiutare l’Ucraina a compensare il suo colossale svantaggio nei proiettili di artiglieria. E a questo proposito, la proposta di acquisto di munizioni di artiglieria alla rinfusa avanzata dalla Repubblica Ceca, potrebbe portare il totale dell’Ucraina sia all’interno che all’esterno dell’UE a circa 1,5 milioni di colpi per un costo di 3,3 miliardi di dollari, ma è ancora al di sotto di ciò di cui ha bisogno.

Gli ufficiali intervistato sostengono che avevano bisogno anche di molti, molti più uomini. Il paese attualmente non ha abbastanza uomini in prima linea, e questo sta aggravando il problema del deludente sostegno occidentale.

Tuttavia, le autorità ucraine sono preoccupate per le ricadute politiche che le misure di mobilitazione potrebbero portare e stanno facendo i conti con l’evasione della leva. A dicembre Zaluzhny aveva chiesto più truppe, stimando che l’Ucraina avesse bisogno di almeno altri 500.000 uomini. Da allora, la questione della bozza è andata avanti e indietro.

Poi, la scorsa settimana, il generale Syrsky che ha sostituito Zaluzhny, ha improvvisamente annunciato che l’Ucraina potrebbe non aver bisogno di così tante truppe fresche. Dopo una revisione delle risorse, la cifra è stata “significativamente ridotta” e “ci aspettiamo di avere abbastanza persone in grado di difendere la loro madrepatria“, ha detto all’agenzia di stampa Ukrinform. “Non parlo solo dei mobilitati, ma anche dei combattenti volontari“, ha detto Syrsky.

Il piano è quello di spostare in prima linea il maggior numero possibile di personale in uniforme e di coloro che svolgono ruoli non di combattimento, dopo un addestramento intensivo di tre o quattro mesi.

Ma gli alti ufficiali sentiti da Politico hanno detto che Syrsky si sbagliava e “giocava con le narrazioni dei politici“.

Poi, martedì, Zelenskyy ha firmato alcune parti aggiuntive di una vecchia legge sulla mobilitazione che inasprisce i requisiti legali per gli uomini ucraini in età di leva per registrare i propri dati e abbassa l’età minima per la chiamata alle armi da 27 a 25 anni. Ma in Ucraina, questo è visto solo come un ritocco ininfluente.

“Non abbiamo solo una crisi militare, ne abbiamo una politica”, ha detto uno degli ufficiali. Mentre l’Ucraina rifugge da una grande leva, “la Russia sta ora raccogliendo risorse e sarà pronta a lanciare un grande attacco intorno ad agosto, e forse prima”.

