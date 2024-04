In Germania è caccia alla streghe contro i sostenitori della causa palestinese

La Germania è l’unico paese europeo che ha votato in Parlamento una legge che dal 2019 rende il BDS illegale sul suolo tedesco. Nonostante i numerosi ricorsi vinti presso le corti tedesche ad oggi il provvedimento persiste.

Un nuovo disegno di legge prevede la sottoscrizione di un impegno a non criticare le politiche di Israele (come previsto da definizione IHRA di antisemitismo) a chiunque debba attingere a fondi pubblici (dipendenti statali, artisti, ecc).

I membri dell’organizzazione ebraica antisionista Judische Stimme sono stati oggetto di numerosi attacchi sfociati il 28 marzo nel blocco del conto in banca dell’associazione (operato dalla banca statale Sparkasse) e nella richiesta della stessa banca di fornire lista esaustiva dei membri dell’associazione e loro dati. Udi Raz, attivista ebreo membro dell’associazione, è stato licenziato dal museo ebraico di Berlino, dove lavorava stabilmente da anni.

La nuova versione dell’esame di stato per ottenere la cittadinanza tedesca include 9 domande sullo Stato di Israele. Chi non condivide le posizioni dello stato tedesco su Israele non potrà ottenere cittadinanza.

La città di Berlino ha vietato la kefyah all’interno delle scuole. Nelle scuole del Nordrhein Westfalen e a Berlino (specialmente nei quartieri dove è più forte la presenza di famiglie di estrazione araba o turca) sono state emesse due circolari: la prima prescrive agli insegnanti di denunciare gli studenti che utilizzano la parola genocidio per descrivere la situazione in corso a Gaza, o che equiparano in qualsiasi modo i crimini nazisti con le azioni del governo israeliano; la seconda invece tesa a “sfatare il mito della Nakba”;

Infine sono moltissimi gli attacchi violenti ai manifestanti, gli arresti e le espulsioni dalle università degli studenti universitari che hanno tentato di esercitare il proprio giudizio critico, centinaia gli eventi cancellati, secondo Emily Dische Becker (autrice ebrea): “un terzo di questi eventi erano tesi ad ospitare pensatori ebrei, tra i quali anche alcuni sopravvissuti all’olocausto.”

Su questa allucinante clima in Germania verso la questione palestinese e gli attivisti filopalestinesi, il prossimo 12-14 aprile si terrà un congresso sulla Palestina che le autorità stanno contrastando e intimidendo in molti modi.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono la cessazione immediata delle spedizioni di armi tedesche a Israele; la cessazione di qualsiasi sostegno diplomatico o giustificazione del genocidio da parte della Germania. Cessate il fuoco ora!; la revoca immediata di tutte le restrizioni sugli aiuti umanitari a Gaza e pieno finanziamento dell’UNRWA da parte dello Stato tedesco; riparazioni da parte dello Stato tedesco al popolo palestinese.

Il giornale della sinistra alternativa tedesca Junge Welt ha intervistato Salah Said, un attivista palestinese in Germania.

Da diversi mesi siete attivamente impegnati nella solidarietà con la Palestina a Berlino. Di recente, ci sono stati diversi raid contro gli attivisti. Il 22 marzo, la polizia ha perquisito la tua casa e ha confiscato telefoni cellulari e supporti dati. Non era la prima volta che la polizia si presentava alla tua porta. Di cosa sei accusato esattamente?

Purtroppo non posso commentare su questo, l’ho concordato con i miei avvocati. Quello che posso dire, tuttavia, è che è minaccioso e non ha alcuna base giuridica per le perquisizioni e i sequestri. Ho intenzione di contestarlo.

Contrariamente a quanto riportato dai giornali berlinesi, non si tratta ufficialmente del congresso sulla Palestina previsto per la prossima settimana. Negli articoli di altri media, la polizia vuole scoprire chi sono i portavoce del congresso ma tutti i relatori sono disponibili sul sito web dell’iniziativa. Come lo spieghi?

Prima della perquisizione domiciliare, ho avuto due “discorsi minacciosi” che, a mio parere, erano infondati e possono essere considerati una violazione dei miei diritti fondamentali. Si trattava di un post sui social media che era perfettamente legale. E trattava del sottoscritto come una “minaccia alla sicurezza nazionale” secondo il dipartimento di investigazione criminale. Non importa se non potrò esserci, perché migliaia e migliaia di persone scenderanno ancora in piazza per difendere la solidarietà con la Palestina, specialmente in Germania. Ma cercano di dipingerlo come se non fossimo un movimento, ma individui.

Non c’è stata una sola condanna contro di me. Se mi avete cercato su Google sei mesi fa, avete trovato un cittadino socialmente impegnato e vincitore di un premio per la democrazia. E ora vengo criminalizzato e demonizzato, anche dai media. La repressione sta diventando sempre più aggressiva, anche se sempre più persone rifiutano il genocidio dei palestinesi. Anche a livello internazionale, la Germania è sempre più isolata, eppure continua a insistere sulla sua posizione.

Questo significa che le autorità si preoccupano principalmente delle intimidazioni?

Sì, sono disperati tentativi di intimidazione. Ma non ho intenzione di fermarmi. E’ mio dovere, come palestinese e come essere umano, continuare ad attirare l’attenzione sul genocidio e l’abuso sugli esseri umani. Questo è quello che farò per il resto della mia vita.

Anche voi siete ritenuti ostili per questo?

Ricevo innumerevoli messaggi minacciosi e di odio ogni giorno. Sono stato aggredito per strada, sia alle manifestazioni anti-AfD che al supermercato. Se mi succede qualcosa, do la colpa al governo tedesco e ai media, che continuano ad alimentare e consentire questa violenza ogni giorno.

Cosa vuoi dire con questo?

Credo che il governo e i media siano responsabili dell’estremo aumento della violenza contro i palestinesi, i musulmani e le persone di origine araba. Perché non solo l’AfD, ma anche il governo di coalizione sta portando avanti questo processo attuando leggi razziste come la legge sull’espulsione. Stiamo anche vivendo una regressione culturale, come si è visto anche alla Berlinale.

Dicono che non ti fermerai. A cosa stai lavorando attualmente?

Al momento, sono ancora coinvolto nella pianificazione di manifestazioni. Sono coinvolto in questo insieme a un certo numero di gruppi. E mi sto preparando per il Congresso sulla Palestina. Continuiamo a raccogliere donazioni. Speriamo in un sostegno nonostante la repressione e i tentativi disperati e illegali di annullare il congresso.

Quali iniziative avete in mente?

Ad esempio, c’è stato il blocco dell’account della “Voce ebraica per una pace giusta in Medio Oriente”, attraverso il quale sono state raccolte tutte le registrazioni e le donazioni. Le donazioni possono ora essere nuovamente accettate tramite un nuovo link per le donazioni. Abbiamo più che mai bisogno del sostegno dei nostri concittadini.

