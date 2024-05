Usa. I partiti della guerra, il candidato per la pace, le elezioni di novembre

Democratici e i Repubblicani si stanno superando a vicenda per dimostrare chi può portarci alla Terza Guerra Mondiale più velocemente. Joe Biden e i Democratici del Congresso stanno facendo un tentativo convincente per essere i principali guerrafondai.

I Democratici del Congresso hanno appena votato unanimemente – 210 a 0 – per estendere la guerra in Ucraina con altri 61 miliardi di dollari per uccidere più russi e ucraini, e – con una maggioranza asimmetrica di 173-37 per altri 14 miliardi di dollari per estendere il massacro di massa dei palestinesi a Gaza da parte di Israele.

Donald Trump ha affermato prima del voto che la sopravvivenza e la forza dell’Ucraina sono “importanti per noi” e che l’Europa dovrebbe pagare di più.

Il presidente repubblicano Mike Johnson ha fatto la sua parte per il bellicismo definendo la Russia, la Cina e l’Iran Asse del Male . L’insulto è arrivato giusto in tempo perché il Segretario di Stato Blinken volasse in Cina per minacciare ulteriori sanzioni statunitensi se la Cina commercia con la Russia in modi che gli Stati Uniti disapprovano.

Il più forte candidato presidenziale per la pace è Jill Stein, del Partito dei Verdi, che è sulla buona strada per apparire sulle schede elettorali in tutto il paese. Il Partito dei Verdi è a buon punto nell’ottenere il pieno accesso nazionale e sta lavorando molto duramente per portare a termine questo compito.

Cornel West, un altro appassionato candidato per la pace, è al ballottaggio in alcuni stati, ma come candidato indipendente deve affrontare spese proibitive per l’accesso al voto a causa di un sistema ingiusto truccato dai due principali partiti.

Robert F. Kennedy Jr., ahimè, è un candidato per la pace solo er quanto riguarda la guerra in Ucraina, cui dice vada posta fine attraverso la diplomazia; ma che sostiene strenuamente la guerra di Israele a Gaza piuttosto che la diplomazia, che invece sarebbe necessaria in modo urgente per porre fine alla guerra.

Su base bipartisan, la Casa Bianca e il Congresso stanno guidando il mondo verso una guerra globale. Washington non ha assolutamente alcuna strategia per far vincere la guerra all’Ucraina, ma è intenzionata ad armare l’Ucraina per uccidere il maggior numero possibile di russi, anche se la guerra uccide molti più ucraini.

Dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina, ho chiesto una pace negoziata , sottolineando la neutralità ucraina e la fine dell’allargamento della NATO, che è fortemente e comprensibilmente osteggiata dalla Russia come una minaccia esistenziale.

Eppure Biden e il Congresso continuano a insistere sull’allargamento della NATO all’Ucraina e quindi su una guerra più lunga ed intensa. Il risultato? L’Ucraina ha subito centinaia di migliaia di vittime e continue perdite territoriali.

Allo stesso tempo, Biden sta ora armando Israele per commettere crimini di guerra inconcepibili, con un ulteriore sostegno ora in arrivo. La complicità degli Stati Uniti nel massacro degli abitanti di Gaza da parte di Israele è fortemente respinta dal popolo americano, in particolare dai giovani, eppure Biden e il Congresso non stanno ascoltando il popolo.

Il governo del Sudafrica, con una denuncia alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), ha affermato con forza che Israele sta commettendo un genocidio. Eppure, quando gli studenti americani dicono la stessa cosa, vengono arrestati.

In effetti, la Corte Internazionale di Giustizia ha giudicato rapidamente che le azioni di Israele potrebbero violare la Convenzione sul genocidio del 1948, e sta lavorando in attesa di una sentenza definitiva, che richiederà più tempo.

Se tutto questo non bastasse, gli Stati Uniti continuano a intensificare le loro numerose provocazioni nei confronti della Cina. Gli Stati Uniti stanno imponendo nuove misure commerciali unilaterali, finanziarie e tecnologiche per ostacolare l’economia cinese .

Queste misure violano gli impegni americani ai sensi delle regole del commercio internazionale, eppure gli Stati Uniti le impongono sfacciatamente in ogni caso. Con un’altra azione paranoica e vendicativa, il Congresso ha anche votato oggi che TikTok deve essere venduto dai suoi proprietari cinesi a un proprietario statunitense.

Gli Stati Uniti hanno anche la faccia tosta di attaccare la Cina per la sua “sovracapacità” nella produzione manifatturiera. Il termine “sovracapacità” in realtà significa solo che la Cina produce grandi volumi di prodotti manifatturieri di alta qualità a prezzi molto bassi. I processi di produzione dei veicoli elettrici in Cina, ad esempio, sono sorprendentemente efficienti .

Più di recente, Biden ha inviato truppe statunitensi nell’isola di Kinmen , un’isola di Taiwan, in violazione della politica di “una sola Cina” che è alla base delle relazioni degli Stati Uniti con Pechino, e quindi della pace. Gli Stati Uniti hanno anche gratuitamente aumentato la retorica anti-cinese insieme ai leader di Giappone e Corea.

L’antagonismo dell’amministrazione Biden nei confronti dell’Iran è altrettanto implacabile e ipocrita. Il 1° aprile, Israele ha bombardato un complesso diplomatico iraniano, in una grave violazione del diritto internazionale.

Tuttavia, invece di condannare le azioni di Israele, gli Stati Uniti hanno bloccato le critiche a Israele nel Consiglio di sicurezza dell’ONU il giorno successivo. Quando l’Iran ha contrattaccato il 14 aprile, gli Stati Uniti ha aspramente criticato l’Iran e anche imposto nuove sanzioni . Washington fa di tutto per affermare questi due pesi e due misure.

Quindi, sommiamo tutto per quanto riguarda il presunto “asse del male”. Gli Stati Uniti rifiutano i negoziati con la Russia perché gli Stati Uniti vogliono usare la guerra in Ucraina per indebolire la Russia , anche se la guerra distrugge l’Ucraina.

Gli Stati Uniti si rifiutano di intraprendere qualsiasi azione per frenare il massacro di massa di Israele a Gaza.

Gli Stati Uniti provocano palesemente la Cina in molteplici modi.

Gli Stati Uniti puniscono l’Iran per l’escalation iniziata da Israele.

Non c’è un asse del male. Piuttosto, gli Stati Uniti hanno spinto la Russia, la Cina e l’Iran sempre più strettamente insieme di fronte all’implacabile e fuorviante militarismo statunitense.

Gli americani sono profondamente scontenti di tutto questo bellicismo. Solo il 33 per cento degli americani approva la politica estera di Biden. Biden è un neoconservatore da tutta la vita, che ha sostenuto l’espansione della NATO, le avventure militari e le operazioni di cambio di regime per decenni. Inoltre, non è in grado di guidare il paese per altri quattro anni e non dovrebbe in ogni caso ricandidarsi.

Nel frattempo, Trump, in qualità di presidente, ha armato l’Ucraina, ha disatteso l’accordo di Minsk II che avrebbe disinnescato la crisi e ha fatto di tutto per inimicarsi e abbandonare la diplomazia, sia con la Cina che con l’Iran.

Il mondo è più vicino che mai all’Armageddon nucleare, Mancano solo 90 secondi a mezzanotte secondo l’Orologio dell’Apocalisse del Bulletin of Atomic Scientists.

I due principali partiti americani non offrono agli americani alcuna voce in capitolo sulle questioni di vita e di morte della guerra e della pace. Entrambi sono partiti di guerra. Entrambi continuano a spalare più soldi e munizioni per cercare di nascondere i propri sconsiderati errori di calcolo del passato.

Entrambi i partiti servono anche gli stessi finanziatori: Wall Street, il complesso militare-industriale e i mega-ricchi, che finanziano i due partiti per fornire tagli alle tasse e ai sussidi per i ricchi, e l’allargamento della NATO e i contratti di armi per le industrie militari.

Pace e giustizia economica vanno quindi di pari passo.

La vera speranza per la sanità mentale della politica estera e per un’economia equa è la candidata principale per la pace, Jill Stein. Il lavoro principale per gli attivisti per la pace nelle prossime settimane è quello di garantire che la Stein arrivi effettivamente al ballottaggio in ogni stato a novembre, nonostante gli sfacciati tentativi dei due maggiori partiti di tenere fuori dal ballottaggio il Partito dei Verdi e i candidati pacifisti.

Mentre gli americani, in un numero record, chiedono una scelta politica al di fuori dei partiti della guerra falliti e di Wall Street, e soluzioni diplomatiche alle guerre che imperversano in tutto il mondo, un’ondata di elettori per la pace potrebbe benissimo manifestarsi a novembre. Se Stein è sulla scheda elettorale in tutta la nazione, gli elettori avranno questa scelta.

*Professore alla Columbia University, è Direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile della Columbia University e Presidente del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite. È stato consigliere di tre segretari generali delle Nazioni Unite e attualmente ricopre il ruolo di SDG Advocate sotto il segretario generale António Guterres. Articolo inviato ad Altre News dall’autore.

