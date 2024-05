Argentina. Lo sciopero generale contro Milei ha fermato il paese

Il secondo sciopero generale nazionale indetto giovedì 9 maggio dalla CGT e dalla CTA è andato in modo clamoroso. L’adesione dei diversi sindacati che compongono le confederazioni dei lavoratori è stata massiccia e questo si è tradotto in una forte assenza nei luoghi di lavoro.

Non ci sono treni o metropolitane, non ci sono voli e circolano solo pochi autobus, il che significa che non c’è praticamente alcun mezzo pubblico per strada.

Il governo ha usato tutto il suo repertorio per cercare di screditare lo sciopero, che mette a nudo il massiccio rifiuto delle politiche di austerità di Javier Milei e il tentativo di approfondirle ancora di più con l’approvazione della “Legge sulle Basi” che è in discussione al Senato.

Le immagini, tuttavia, smentiscono le dichiarazioni dei funzionari che cercano di minimizzare l’impatto della protesta.

Il presidente ha usato i social media per esprimersi sullo sciopero generale indetto dalle federazioni dei lavoratori. “Nota di colore… Sai come si dice Faraone in ebraico? Te lo dirò… disoccupazione. Bastano poche parole per un buon ascoltatore… Lunga vita alla fottuta libertà“, ha postato Milei su X.

La sua pubblicazione su quel social network è arrivata dopo le dichiarazioni dei suoi scudieri contro lo sciopero: Patricia Bullrich e Manuel Adorni. Il ministro della Sicurezza e il portavoce presidenziale hanno cercato di dettare il discorso che il governo ha deciso di contrapporre allo sciopero.

Su questa linea, hanno attribuito “motivazioni politiche” e “mancanza di motivazioni legittime”, concentrandosi sui pochi e isolati attacchi ai collettivi e hanno cercato di screditare i leader sindacali. Il portavoce ha ratificato gli sconti per le aziende statali che aderiscono al provvedimento.

Le minacce non hanno scoraggiato i lavoratori statali. Il segretario generale dell’Associazione dei lavoratori statali (ATE), Rodolfo Aguiar, ha sottolineato che il rispetto dello sciopero generale nella pubblica amministrazione “è quasi totale, con una media del 97%“.

“I lavoratori pubblici stanno scioperando a causa dei licenziamenti e della riduzione dei salari, tra le altre questioni“, ha detto in dichiarazioni radiofoniche a Gustavo Sylvestre, e ha concluso: “Lo sciopero sta dimostrando che stiamo combattendo“, ha osservato.

Il trasporto pubblico è uno dei settori più colpiti dallo sciopero generale della Confederazione Generale del Lavoro (CGT) perché tutti i sindacati hanno aderito alla mobilitazione. Autobus, metropolitane e treni hanno smesso di funzionare mercoledì 8 a mezzanotte e i servizi rimarranno paralizzati fino alle 12 di questo giovedì.

Non ci sono nemmeno voli nazionali o internazionali perché anche i 12 sindacati del settore aeronautico si sono uniti allo sciopero per respingere la “riforma”, ma anche il tentativo di Milei di liquidare Aerolíneas Argentinas e la sua politica di “cieli aperti” per favorire le compagnie aeree low-cost.

Solo alcuni autobus della società DOTA, contraria all’Automotive Tramway Union (UTA), sono in funzione. Quasi nel ruolo di portavoce di quella società, il governo era incaricato di diffondere l’elenco delle linee di autobus che hanno unità in circolazione. Lo ha fatto attraverso il Ministero dei Trasporti, che ha dettagliato i numeri.

Di fronte agli episodi isolati di attacchi ad alcuni autobus, avvenuti nelle prime ore dello sciopero, il governo ha anche annunciato l’avvio di un’operazione di sicurezza per garantire la circolazione delle unità guidate da coloro che non aderiscono allo sciopero.

Le attività educative sono state quasi completamente paralizzate in tutto il paese. Lo sciopero ha avuto un forte impatto sulle scuole pubbliche e anche gli insegnanti privati hanno indetto uno sciopero, anche se in questo settore la partecipazione non è uniforme.

11 Maggio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO