Crescono le proteste in Israele contro il genocidio a Gaza

Nonostante mesi di oppressione e aggressione, i cittadini palestinesi residenti in Israele stanno regolarmente organizzando proteste contro la guerra a Gaza manifestazioni che sono state accolte con brutalità della polizia.

Giovedì sera, decine di persone si sono radunate ad Haifa, una città portuale settentrionale con una popolazione mista ebraico-palestinese. Pochi istanti dopo l’inizio di una protesta, la polizia ha attaccato i manifestanti, sostenendo che stavano agendo illegalmente. Otto persone sono state arrestate con la forza dalla polizia, che secondo i manifestanti le ha picchiate e insultate. Quattro persone sono state rilasciate più tardi quella notte. Gli altri sono rimasti in custodia.

Mentre la polizia reprimeva, i manifestanti correvano per le strade di Haifa, scandendo che il “genocidio” israeliano a Gaza doveva finire e chiedendo la liberazione delle terre palestinesi dall’occupazione israeliana. Sono stati inseguiti dagli agenti e dalla polizia a cavallo, che hanno continuato a picchiarli.

Circa 20 ebrei israeliani hanno tenuto una contro-protesta dall’altra parte della strada rispetto a quella palestinese, cantando “morte agli arabi” e altri insulti. Nessuno dei contromanifestanti è stato arrestato.

“L’intimidazione e l’allarmismo israeliano dall’inizio della guerra stanno perdendo forza“, ha detto un manifestante a Middle East Eye, parlando a condizione di anonimato a causa di problemi di sicurezza. “Nelle ultime sette settimane, soprattutto dopo l’inizio dei massacri nelle tende di Rafah, siamo diventati più attivi e abbiamo rotto la barriera della paura e del silenzio. È impossibile tacere, il genocidio è insopportabile. Se continuiamo ad amplificare il nostro attivismo, se ci riprendiamo le strade, avremo un ruolo importante da svolgere nel risultato di fermare il genocidio”.

La polizia ha cercato di impedire ai giornalisti di documentare le violenze, cacciandoli via. Almeno due giornalisti sono stati picchiati, tra cui un reporter di Haaretz.

“Ci hanno messo a tacere dall’inizio della guerra. La caccia alle streghe è stata violenta e intimidatoria, gli arresti per i post sui social media, per non parlare delle proteste”, ha detto un leader della protesta a Middle East Eye. “Non possiamo più tacere. Stiamo esplodendo, che è una reazione normale alla carneficina a cui stiamo assistendo a Gaza. Non lasceremo le strade fino a quando il genocidio non sarà finito”.

Lunedì, più di 200 persone hanno partecipato a una protesta simile ad Haifa, che è stata trattata allo stesso modo dalle autorità. Nove persone sono state arrestate. Due delle donne tra loro sono state portate in tribunale con ferite da percosse. Diverse altre proteste sono previste per i prossimi giorni in varie città e villaggi.

Mercoledì, nel frattempo, gli studenti palestinesi di varie università israeliane hanno tenuto uno sciopero di un’ora in segno di protesta. Decine di studenti palestinesi dell’Università Ebraica di Gerusalemme hanno partecipato a una manifestazione, che è stata accolta da una contro-protesta ostile da parte degli studenti favorevoli alla guerra.

Nonostante l’Università di Tel Aviv avesse minacciato di coinvolgere la polizia se gli studenti avessero protestato, si è tenuta un’altra manifestazione. All’Israel Technology Institute, il Technion di Haifa, decine di studenti in uniforme nera hanno partecipato a una protesta silenziosa.

Dopo l’attacco del 7 ottobre guidato da Hamas, le università e i college israeliani hanno continuato a sospendere ed espellere gli studenti per la più piccola delle espressioni di simpatia o sostegno per i civili palestinesi a Gaza.

Fa parte di una tendenza in tutta la società israeliana, in cui le espressioni di solidarietà vengono messe a tacere o punite come risultato di sforzi coordinati tra uffici governativi, istituzioni israeliane e gruppi di estrema destra.

Nelle prime due settimane della guerra israeliana contro Gaza, più di 100 persone sono state arrestate per aver espresso solidarietà con i palestinesi, secondo l’ufficio del procuratore generale.

L’Adalah Legal Center ha documentato almeno 80 arresti sulla base di post sui social media e altri 17 durante le manifestazioni. Molti cittadini palestinesi di Israele sono stati licenziati dai loro posti di lavoro o retrocessi per le espressioni di solidarietà con i civili di Gaza.

All’inizio della guerra, la polizia ha illegalmente vietato le proteste nonostante il capo della polizia non avesse l’autorità legale per emettere un tale ordine. Nelle ultime settimane, tuttavia, i palestinesi in Israele hanno organizzato almeno una protesta al giorno in diverse città e villaggi.

*da Middle East Eye

