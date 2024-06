Il cinismo come politica di Stato in Argentina

La mattina del 20 dicembre 2023 – il giorno della prima marcia contro il governo di Javier Milei indetta dai movimenti sociali argentini – gli altoparlanti dei treni che collegano la regione metropolitana con la città di Buenos Aires hanno minacciato a gran voce: “chi taglia, non viene pagato”, chi protesta non riceve il pagamento. La voce indicava un numero di telefono per denunciare i leader e i partecipanti alla manifestazione. Poche ore prima, Milei aveva annunciato il suo Decreto di Necessità e Urgenza (DNU), e la prima misura del Ministero della Sicurezza, guidato dal Ministro Patricia Bullrich, era il suo “piano anti-picchettaggio”.

La DNU non solo prevedeva un piano economico di impoverimento, resa e saccheggio delle risorse naturali, ma chiariva anche la sua intenzione di reprimere fortemente i movimenti popolari. Se quella realtà sembrava uno scenario distopico, la realtà dei mesi successivi ha superato qualsiasi idea di come sarebbe stato il governo di Javier Milei.

La guerra ai poveri

A poco più di cinque mesi dall’inizio del suo mandato, il nuovo presidente si è affermato come il principale punto di riferimento dell’estrema destra in America Latina e, nonostante gli ostacoli, continua a riaffermare un progetto di rifondazione della società argentina basato su un libertarismo conservatore, concentrato sul reddito e pieno di odio. Egli si presenta come il Messia e, invocando le forze divine, caratterizza la sua politica macroeconomica come un compito messianico di purificazione.

In pratica, Milei proponeva di consegnare la sovranità e le risorse del paese a capitali privati con un’enorme vocazione coloniale e di abrogare qualsiasi legge o politica pubblica che conferisse una certa dignità e diritti ai settori popolari e alle classi medie.

Da quando è entrato in carica negli ultimi giorni del 2023, la povertà è passata dal 12% al 51%, con il peso argentino che si è svalutato del 118%. L’inflazione ha raggiunto il 68% in soli tre mesi.

Il cinismo dell’amministrazione non sta solo nelle cifre che mostrano la precarietà della vita, ma anche nel fatto che il nuovo governo attacca soprattutto le popolazioni più vulnerabili, andando direttamente a ciò che sostiene la vita: il cibo e la salute. Non appena è entrato in carica, Milei ha interrotto i programmi pubblici di consegna di cibo e ha sospeso la consegna di medicinali ai malati di cancro che non possono permetterseli.

Per imporre questo progetto di distruzione, il governo ha bisogno di smantellare le capacità di resistenza della società e, quindi, cerca di criminalizzare e indebolire i movimenti popolari. Con la lunga storia di organizzazione popolare dell’Argentina, il nemico pubblico di questo governo sono le organizzazioni che hanno creato cooperative per generare posti di lavoro, che hanno sostenuto più di 40.000 mense per i poveri in tutto il paese, che hanno costruito miglioramenti nei quartieri, che hanno organizzato spazi per prendersi cura della vita. E il governo sta agendo intensamente per disarmarli.

Nell’ambito dello stesso processo, il Ministero del Capitale Umano, guidato da Sandra Pettovello, ha sostituito il Lavoro Potenziato con programmi di tipo assistenziale – le imprese produttive che le organizzazioni avevano sviluppato rischiano di scomparire – e ha tolto i fondi al Programma per l’Urbanizzazione dei Quartieri Popolari che generava lavoro nelle favelas. Questi cambiamenti sono stati accompagnati da un’offensiva discorsiva, che cerca di installare l’idea che i movimenti siano mafie, guidate da leader che “fanno soldi con i poveri”.

Ma, per distruggere i movimenti sociali, è necessario eliminare tutte le politiche pubbliche popolari. Questa strategia a volte include meccanismi di guerra giudiziaria: false argomentazioni nei media, false accuse, ma nessuna indagine. Una volta che questa idea viene trasmessa dai media, questi chiudono o ritirano i finanziamenti da una politica pubblica, con la giustificazione che deve essere “verificata”.

Questo modus operandi ha raggiunto il suo estremo con l’affermazione dell’idea che “le cucine comunitarie non esistono”. Un pretesto per affamare deliberatamente il popolo, attuando un aggiustamento che porterà solo a una maggiore povertà, e che sarà possibile sostenere solo distruggendo le reti comunitarie e le organizzazioni sociali che per decenni hanno sostenuto processi territoriali di organizzazione popolare.

“Cucine popolari Non esistono”, ripetono, mentre diventano virali le immagini oscene di magazzini governativi con cinque tonnellate di cibo. Questo cinismo arriva al punto di lasciare marcire cinque tonnellate di cibo – acquistato dalla precedente amministrazione – prima di consegnarlo a chi sta morendo di fame.

E non c’è bisogno di guardare lontano per vedere la fame. Basta passeggiare per il sud di Buenos Aires, vicinissimo al Palazzo del Governo, per vedere le cucine improvvisate sui marciapiedi, come nel quartiere di Constitución, l’iniziativa dell’Unione dei Lavoratori dell’Economia Popolare (UTEP) che serve cibo a 3.500 persone. E questa è solo una delle migliaia che possono ancora essere mantenute.

Durante tutto questo tempo, i movimenti sociali hanno resistito, denunciato, portato avanti campagne di solidarietà, sono stati sottoposti a verifiche e hanno chiesto sistematicamente di essere assistiti dalle autorità. Hanno formalmente sporto denuncia penale contro il ministro Sandra Petovello per abbandono di persona. Da febbraio si sono mobilitati settimanalmente, organizzando giornate di sensibilizzazione sul problema.

Se prima organizzavano cooperative operaie, costruivano quartieri, sindacalizzavano i lavoratori nell’economia popolare, ora devono lottare soprattutto per il loro pane quotidiano. Pochi giorni fa, un giudice ha ordinato al governo di elaborare un piano per distribuire il cibo, cosa che deve ancora accadere.

Cinismo senza limiti

Pensavamo di non poterci aspettare niente di più, ma dopo lo spettacolo musicale al Luna Park, alla vigilia della Giornata della Patria, il 25 maggio, Milei ha dichiarato: “Se le persone non avessero il denaro per pagare i conti staremmo morendo nelle strade. Il giornalista che lo ha intervistato ha sostenuto: “Ma non ho i soldi per pagare le bollette”. La risposta del presidente è stata breve: “Allora dovresti essere morto, e non lo sei”.

Forse il governo non vede che la domanda di cibo nelle mense dei poveri è agli stessi livelli della pandemia, o che sta iniziando a esserci violenza nelle code alle mense dei poveri perché non c’è abbastanza cibo. E sì, forse non lo sta vedendo. Milei non ha mai messo piede in un quartiere popolare e non ha lasciato Buenos Aires per visitare un’altra provincia del paese per più di due ore. E, sì, forse è davvero un governo che fa del cinismo e della farsa una politica di Stato come mai prima d’ora.

La sensazione quotidiana oggi in Argentina è che questo esperimento abbia una forza distruttiva irreversibile. Solo l’unità popolare e la forza dell’organizzazione comunitaria, che è senza dubbio nel DNA della memoria storica del popolo argentino, potranno lottare contro questo esperimento: la rivolta nella provincia di Misiones, che dura da più di tre settimane, o le migliaia di pagnotte che con cui l’autogestione e la solidarietà continuano a sfamare il popolo che il governo sta facendo morire di fame, lo stanno dimostrando.

*Antropologa sociale. Si occupa di Sovranità Alimentare ed Economia Popolare. Coordinatore del progetto presso Fundação Rosa Luxemburg – Cone Sul

