Stati Uniti. Sabato 8 giugno assedio alla Casa Bianca contro l’invasione di Rafah

Decine di migliaia di persone si stanno mobilitando per circondare la Casa Bianca l’8 giugno per protestare contro la complicità di Biden nel genocidio israeliano a Gaza, soprattutto con la brutale invasione di Rafah, che ogni giorno miete sempre più vittime tra i palestinesi.

In passato Biden aveva affermato che l’invasione di Rafah da parte di Israele sarebbe stata una linea rossa, e aveva persino minacciato di bloccare le spedizioni di armi (fermando di fatto alcune spedizioni di bombe) per la minaccia di invasione.

“Ho detto chiaramente che se entrano a Rafah – non sono ancora entrati a Rafah – se entrano a Rafah, non fornirò le armi che sono state usate storicamente per affrontare Rafah, per affrontare le città – che affrontano quel problema”, ha detto Biden durante un’intervista alla CNN l’8 maggio.

Tuttavia, Biden non ha fatto nulla dopo che le minacce di invasione da parte di Israele sono diventate realtà. Il recente massacro delle tende ha fatto inorridire miliardi di persone in tutto il mondo, dopo che Israele ha bombardato famiglie palestinesi sfollate con la forza, utilizzando munizioni di fabbricazione statunitense.

Nonostante le precedenti dichiarazioni di Biden, egli ha recentemente affermato che il recente massacro non ha superato nessuna delle sue “linee rosse”. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato martedì che “a seguito dell’attacco di domenica, non ho cambiamenti di politica di cui parlare”.

La manifestazione di massa è stata indetta da una serie di gruppi palestinesi della diaspora e antimperialisti. Tra questi, il Movimento giovanile palestinese, gli Studenti nazionali per la giustizia in Palestina, il Forum del popolo e Al-Awda: La coalizione per il diritto al ritorno in Palestina.

da Globetrotter

