Argentina. Milei procede con il massacro sociale. Un lavoratore su tre sotto la soglia di povertà. Proseguono gli scioperi

Il 35 per cento degli occupati in Argentina vive al di sotto della soglia di povertà. A rivelarlo è un’indagine del Centro ricerche della facoltà di Economia dell’Università di Buenos Aires, il quale ha analizzato in un rapporto i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica e Censimento (Indec) su occupazione, attività e reddito nel primo trimestre del 2024.

Lo studio ha rilevato una crescita del 32,4 per cento della disoccupazione tra il quarto trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024, con circa 1,08 milioni di persone che si sono dichiarate senza lavoro.

Il 35 per cento degli occupati vive però sotto la soglia di povertà: in base ai dati Indec, i redditi sono diminuiti del 14 per cento negli ultimi sei mesi, ed in media del 40 per cento dal 2017.

Fra i settori che hanno registrato il maggior numero di posti di lavoro persi nel periodo considerato c’è quello edilizio (42,7 per cento), seguito dal settore produttivo, dai servizi commerciali, finanziari e immobiliari.

Resumen Latinoamericano riporta come il presidente Javier Milei si sia dato l’obiettivo di 50.000 licenziamenti nello Stato e, finora, i sindacati indicano che 22.000 sono stati resi effettivi dall’inizio del suo mandato. In questa nuova ondata iniziata a luglio, dopo la proroga di tre mesi dei contratti fatta a marzo, si registrano circa 2300 rescissioni di contratti, per lo più presso il Ministero della Giustizia, con particolare attenzione alle aree di Genere e Diritti Umani.

“Milei vuole distruggere lo Stato e la possibilità di migliorare le condizioni di vita della gente; e rafforzarlo nella sua versione di repressione e affari”, ha detto il segretario sindacale dell’ATE nazionale, Oscar de Isasi, intervistato da Radio Universidad.

Per contrastare la demolizione della pubblica amministrazione portata avanti dal governo di Javier Milei, giovedì l’Associazione dei lavoratori statali (ATE) ha indetto uno sciopero nazionale per chiedere il reintegro dei lavoratori licenziati. “È stata una misura che ci ha permesso di dimostrare a un governo che ci ha dichiarato guerra che stiamo andando in guerra”, ha detto il segretario generale dell’ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Lo sciopero dei lavoratori statali ha avuto un enorme sostegno a livello nazionale. “Fin dalle prime ore del mattino c’è stata una media del 90% in tutta l’Argentina”, ha detto Aguiar. “Nel caso della capitale federale, il ritiro dei posti di lavoro in tutti i ministeri e le agenzie per partecipare alla mensa dei poveri che ha avuto luogo in Plaza de Mayo di fronte alla Casa Rosada è stato massiccio”, ha aggiunto.

Il governo ha finora completato 3.000 licenziamenti dall’ondata di licenziamenti nello Stato iniziata alla fine di giugno, che si è aggiunta al round precedente, alla fine di marzo.

A Buenos Aires la polizia ha represso e arrestato i lavoratori dell’INTI, dell’ATE e della CTA autonoma che stavano protestando ai cancelli dell’istituto per respingere il licenziamento di 288 lavoratori degli appalti nell’ambito della nuova fase di licenziamenti statali promossa dal governo nazionale. “Propongono un modello di Paese che procede solo con la repressione. Chiediamo l’immediato rilascio dei due compagni detenuti”, ha denunciato il segretario generale dell’ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Con scudi, bastoni e gas, la polizia municipale ha sgomberato la strada e arrestato Sergio Melo e Damián Pereyra, operai e militanti della CTA autonoma. “Se non c’è INTI, non c’è industria nazionale”, è stata la rivendicazione dei lavoratori delle organizzazioni che lavorano per assistere lo sviluppo di grandi e piccole industrie.

