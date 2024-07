Israele fa strage di civili nella scuola dell’Onu

Le forze israeliane hanno effettuato un attacco aereo contro la scuola Abu Oreiban, gestita dall’UNRWA, nel campo di Nuseirat, nel centro di Gaza, il 14 luglio, massacrando almeno 12 palestinesi sfollati e ferendone oltre 70, ha riferito il ministero della Sanità di Gaza.

Secondo il direttore dell’ospedale Al-Awda, il 70% delle vittime sono donne e bambini.

Centinaia di palestinesi sfollati con la forza stanno cercando rifugio nella scuola di Abu Oreiban.

Il 10 luglio è stato riferito che quattro scuole sono state prese di mira da Israele in soli quattro giorni.

Il campo di Nuseirat è stato uno dei principali obiettivi dei pianificatori israeliani nell’ultimo mese, in particolare le scuole che ospitano i palestinesi sfollati dalle loro case in altre zone della Striscia a causa dei bombardamenti israeliani.

Le forze israeliane hanno compiuto oltre 40 massacri nell’affollato campo dall’inizio della guerra, a ottobre,

Il 7 luglio, le forze israeliane hanno bombardato una scuola dell’UNRWA, uccidendo 16 persone e ferendone altre 50, tra cui bambini.

L’8 giugno, massicci attacchi israeliani hanno ucciso almeno 274 palestinesi, tra cui 64 bambini e 57 donne, e ne hanno feriti quasi 700 nel campo di Nuseirat. I bombardamenti sono avvenuti nell’ambito di un’operazione di salvataggio di quattro israeliani tenuti prigionieri da Hamas.

Il 16 marzo, un attacco aereo israeliano a Nuseirat ha massacrato 36 membri della stessa famiglia riuniti nella loro casa per rompere il digiuno quotidiano del Ramadan. Mohammed al-Tabatibi, 19 anni, ha mostrato ai corrispondenti dell’AFP il luogo in cui i corpi dei suoi parenti sono stati sparsi presso l’Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, nella vicina Deir al-Balah.

“Questa è mia madre, questo è mio padre, questa è mia zia e questi sono i miei fratelli”, ha dichiarato Tabatibi in lacrime. “Hanno bombardato la casa mentre eravamo dentro. Mia madre e mia zia stavano preparando il suhoor. Sono stati tutti martirizzati”, ha spiegato prima che i corpi venissero accatastati su un camion per essere portati al cimitero.

L’AFP ha aggiunto che, poiché non c’erano abbastanza sacchi per i corpi, alcuni dei morti – tra cui almeno due bambini – sono stati avvolti in panni bianchi macchiati di sangue.

Il 20 ottobre, Israele ha bombardato la casa della famiglia al-Aydi a Nuseirat, uccidendo 28 civili, tra cui 12 bambini. La casa si trovava nell’area in cui l’esercito israeliano aveva ordinato ai residenti del nord di Gaza di evacuare.

Amnesty International ha riferito che Rami al-Aydi, sua moglie Ranin e i loro tre figli – Ghina, dieci anni, Maya, otto, e Iyad, sei – sono stati uccisi. Anche Zeina Abu Shehada e i suoi due figli, Amir al-Aydi, di quattro anni, e Rakan al-Aydi, di tre, sono stati uccisi, insieme alla madre e alle due sorelle di Zeina.

