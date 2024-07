La Nato accelera il suo conflitto con la Cina

Al vertice dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) a Washington, l’attenzione si è concentrata sull’Ucraina. Nella Dichiarazione di Washington, i leader della NATO hanno scritto: “Il futuro dell’Ucraina è nella NATO”.

L’Ucraina ha chiesto formalmente di aderire alla NATO nel settembre 2022, ma si è presto resa conto che, nonostante l’ampio sostegno della NATO, diversi Stati membri (come l’Ungheria) non vedevano di buon occhio un’escalation del conflitto con la Russia. Già al Vertice NATO di Bucarest del 2008, i membri hanno accolto con favore “le aspirazioni euro-atlantiche dell’Ucraina e della Georgia di entrare nella NATO. Oggi abbiamo deciso che questi Paesi diventeranno membri della NATO”.

Tuttavia, il Consiglio della NATO ha esitato a causa della disputa sui confini con la Russia; se l’Ucraina fosse stata fatta entrare frettolosamente nella NATO e se la disputa sui confini si fosse intensificata (come è successo), la NATO sarebbe stata trascinata in una guerra diretta contro la Russia.

Nell’ultimo decennio, la NATO ha ampliato la sua presenza militare lungo i confini della Russia. Al vertice NATO in Galles (settembre 2014), la NATO ha implementato il suo Readiness Action Plan (RAP). Questo RAP è stato progettato per aumentare le forze militari della NATO in Europa orientale “dal Mar Baltico a nord al Mar Nero a sud”. Due anni dopo, a Varsavia, la NATO ha deciso di sviluppare una enhanced Forward Presence (eFP) nell’area del Mar Baltico con “gruppi tattici di stanza in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia”.

La distanza tra Mosca e le regioni di confine dell’Estonia e della Lettonia è di soli 780 chilometri, una distanza ben al di sotto della portata di un missile balistico a corto raggio (1.000 chilometri). In risposta al rafforzamento della NATO, Bielorussia e Russia hanno condotto Zapad 2017, la più grande esercitazione militare di questi Paesi dal 1991. Le persone ragionevoli in quel momento avrebbero pensato che la de-escalation sarebbe dovuta diventare la priorità per tutte le parti. Ma così non è stato.

Le provocazioni degli Stati membri della NATO sono continuate. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, i Paesi della NATO hanno deciso di appoggiare completamente l’Ucraina e di impedire qualsiasi negoziato per una soluzione pacifica della controversia. Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO hanno inviato armi ed equipaggiamenti all’Ucraina, con alti funzionari militari statunitensi che hanno rilasciato dichiarazioni provocatorie sui loro obiettivi di guerra (per esempio, “indebolire la Russia”).

Le discussioni dell’Ucraina con i funzionari russi in Bielorussia e in Turchia sono state messe da parte dalla NATO e l’obiettivo bellico dell’Ucraina stessa (il semplice ritiro delle forze russe) è stato ignorato. Invece, i Paesi della NATO hanno speso miliardi di dollari in armi e hanno assistito in disparte alla morte dei soldati ucraini in una guerra inutile.

A margine del vertice NATO a Washington, l’ammiraglio della Royal Netherlands Navy Rob Bauer, che presiede il Comitato militare della NATO, ha dichiarato a Foreign Policy: “Gli ucraini hanno bisogno di qualcosa in più per vincere rispetto a ciò che abbiamo predisposto”. In altre parole, gli Stati della NATO forniscono all’Ucraina armi sufficienti per continuare il conflitto, ma non per cambiare la situazione sul campo (né con una vittoria né con una sconfitta). Gli Stati della NATO, a quanto pare, vogliono usare l’Ucraina per dissanguare la Russia.

Incolpare la Cina

La Dichiarazione di Washington della NATO contiene una sezione che lascia perplessi. Vi si legge che la Cina “è diventata un sostenitore decisivo della guerra della Russia contro l’Ucraina”.

L’espressione “coadiuvante decisivo” ha attirato una notevole attenzione in Cina, dove il governo ha immediatamente condannato la caratterizzazione della guerra in Ucraina da parte della NATO. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato che la dichiarazione della NATO “è mal motivata e non ha senso”. Poco dopo l’ingresso delle truppe russe in Ucraina, Wang Wenbin del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi devono essere rispettate e sostenute”.

Questo è esattamente il contrario del tifo per la guerra, e da allora la Cina ha avanzato proposte di pace per porre fine alla guerra. Le accuse alla Cina di aver fornito alla Russia “aiuti letali” non sono state provate dai Paesi della NATO e sono state negate dalla Cina.

Lin Jian ha posto due domande chiave durante la conferenza stampa dell’11 luglio 2024 a Pechino: “Chi sta alimentando le fiamme? Chi sta esattamente ‘abilitando’ il conflitto?”. La risposta è chiara, poiché è la NATO che rifiuta qualsiasi negoziato di pace, i Paesi della NATO che armano l’Ucraina per prolungare la guerra e i leader della NATO che vogliono espandere la NATO verso est e negare la richiesta della Russia di una nuova architettura di sicurezza (tutto ciò è dimostrato dalla parlamentare tedesca Sevim Dağdelen nel suo nuovo libro sui 75 anni di storia della NATO).

Quando l’Ungheria di Viktor Orban – il cui Paese detiene la presidenza semestrale dell’Unione Europea – si è recata sia in Russia che in Ucraina per parlare di un processo di pace, sono stati gli Stati europei a condannare questa missione. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha risposto con un duro rimprovero a Orban, scrivendo che “l’acquiescenza non fermerà Putin”. A questi commenti si aggiungono altre promesse da parte degli europei e dei nordamericani di fornire all’Ucraina fondi e armi per la guerra.

È sorprendente che il nuovo segretario generale della NATO Mark Rutte abbia persino permesso all’Ucraina di utilizzare un jet F-16 dei Paesi Bassi, dato all’Ucraina quando Rutte era primo ministro di quel Paese, per colpire il suolo russo. Ciò significherebbe che le armi di un Paese della NATO verrebbero usate direttamente per attaccare la Russia, il che consentirebbe alla Russia di contrattaccare uno Stato della NATO.

La dichiarazione della NATO che caratterizza la Cina come un “fattore determinante” ha permesso all’Alleanza atlantica di difendere la sua operazione “fuori area” nel Mar Cinese Meridionale come parte della difesa dei suoi partner europei. Questo è ciò che ha permesso alla NATO di dire, come ha detto il segretario generale uscente Jens Stoltenberg in una conferenza stampa, che la NATO deve “continuare a rafforzare i nostri partenariati, specialmente nell’Indo-Pacifico”.

I partner indo-pacifici sono Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. È interessante notare che il principale partner commerciale di tre di questi Paesi non sono gli Stati Uniti, ma la Cina (il Giappone è l’eccezione). Anche gli analisti della Federal Reserve Bank statunitense sono giunti alla conclusione che “non è in vista un distacco dei processi produttivi e dei consumi globali dalla Cina”.

Nonostante ciò, questi Paesi hanno sconsideratamente aumentato la pressione contro la Cina (compresa la Nuova Zelanda, che ora è desiderosa di aderire al II Pilastro del Trattato AUKUS tra Australia, Stati Uniti e Regno Unito). La NATO ha dichiarato di essere aperta a un “impegno costruttivo” con la Cina, ma non c’è alcun segno di tale sviluppo.

25 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO