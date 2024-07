Belgio: il segretario generale del PTB analizza il risultato del Partito dei Lavoratori

Intervista a Peter Martens. Il 9 luglio in Belgio, oltre a svolgersi le elezioni europee, si sono svolte le elezioni politiche e regionali con dei risultati che hanno in parte smentito i sondaggi, con il crollo del partito liberale fiammingo (VLD) del premier uscente De Croo, che guidava l’esecutivo sostenuto una coalizione uscente di sette formazioni che governava dall’ottobre 2020.

Se l’estrema destra del Vlams Belang avanza nelle Fiandre, raggiungendo il 22% ed aumentando del 2%, è molto distante dal 30% ipotizzato da alcuni sondaggi d’opinione, e non diviene il primo partito nella regione, mentre l’annunciato “sfondamento” della sinistra radicale del PTB in Vallonia, non c’è stato, nonostante l’ottimo risultato complessivo della formazione.

48 ore dopo le elezioni il liberale Movimento riformatore (MR) ed i centristi di Les Engaés, hanno annunciato un accordo in vista di un governo regionale in Vallonia.

Il dirigente dell’Alleanza neo-fiamminga Bart Wever (N-VA) – la formazione nazionalista e conservatrice che rimane la prima formazione in regione – è stato chiamato dal re Filippo mercoledì 10 luglio a formare un nuovo governo federale, che potrebbe essere composto da una coalizione di 5 formazioni, ribattezzata “Arizona” dai 4 colori dei raggruppamenti politici che la potrebbero comporre (N-VA, MR, CD&V, Engagés e Vooruit).

Abbiamo tradotto questa lunga intervista a Peter Mertens, Segretario Generale del PTB, pubblicata sul sito della formazione venerdì 21 luglio.

“Il risultato del PTB alle ultime elezioni è un importante segno di speranza per tutte le future lotte della classe operaia e dei giovani. Il PTB ha raddoppiato il numero di rappresentanti eletti nelle Fiandre, ha guadagnato molto a Bruxelles ed è il partito di sinistra più resistente in Vallonia”, spiega Peter Mertens. In questa intervista, realizzata due settimane dopo le elezioni, il Segretario generale del PTB analizza nel dettaglio questo risultato e le lezioni che se ne possono trarre.

A due settimane dalle elezioni, qual è il sentimento prevalente oggi nel vostro Paese?

PM. Soddisfazione innanzitutto, perché abbiamo continuato a crescere. Un certo giornale ha scritto: “I marxisti hanno conquistato un posto nel nostro Paese”. Un altro ha detto: “Pensavamo che il PTB sarebbe scomparso dopo cinque anni in parlamento”. Ebbene, non è così. Siamo passati da 38 a 50 membri eletti in tutti i parlamenti; a livello federale siamo passati da 12 a 15 deputati e al Parlamento europeo siamo passati da uno a due membri eletti.

Questo risultato è stato possibile solo grazie alla formidabile squadra che è il PTB. Nel nostro partito c’è un forte senso del “noi”. Più di 20.000 persone – tra membri e sostenitori – hanno lavorato alla nostra campagna. Ne sono molto orgoglioso. Ovunque, questa squadra ha dimostrato dinamismo, ottimismo ed entusiasmo. Il sabato prima del voto, alcune persone mi hanno persino detto che erano dispiaciute che la campagna fosse finita. [ride]

Oltre 20.000 persone hanno lavorato alla nostra campagna. Ne sono molto orgoglioso.

Quali sono le principali conclusioni che possiamo trarre dai risultati del nostro partito?

PM. Innanzitutto, la crescita del partito in tutto il Paese. Ora siamo il quarto partito in Parlamento. Abbiamo ottenuto 763.340 voti. Si tratta di un aumento di almeno 200.000 voti dal 2019. Un belga su dieci vota per noi.

Questi nuovi elettori provengono principalmente dalle aree industriali del Paese. Questo era già il caso nelle zone di Charleroi e Liegi, dove rimaniamo molto forti con punteggi superiori al 20%. Lo stesso vale per la zona industriale di Gand a Zelzate, dove abbiamo rafforzato la nostra posizione. Sono state aggiunte diverse aree industriali, tra cui le comunità operaie del Limburgo intorno a Genk e Maasmechelen, dove stiamo registrando una forte crescita.

Ma anche l’asse storico Anversa-Bruxelles, tradizionalmente un bastione rosso. E sta diventando di nuovo rosso grazie al PTB, con punteggi fino al 18% nel Boom. Da lì, l’onda rossa è proseguita a Mechelen, Vilvoorde, Machelen e infine Bruxelles. Nei comuni in cui la maggioranza della popolazione è costituita da uomini e donne della classe operaia, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Si confronti, ad esempio, con i progressi di Vooruit, il partito socialista fiammingo. Anche lui sta facendo progressi nelle Fiandre, ma sta ottenendo risultati migliori soprattutto nei comuni più ricchi. Siamo il partito dell’ampia classe operaia e questo si vede dai voti e dai deputati della classe operaia che mandiamo nei parlamenti del Paese. Tra i 50 membri eletti del PTB, ci sono 18 lavoratori e lavoratrici.

Siamo riusciti a conquistare anche i voti dei giovani. Come è stato possibile?

PM. Sì, questo è un secondo fattore. Il politologo Dave Sinardet ha osservato: “Il PTB sa bene come attirare i giovani”. E questo si riflette anche nei giovani che mandiamo in parlamento. Dodici membri eletti del PTB hanno meno di 35 anni, e sette hanno meno di 30 anni. Abbiamo ottenuto questo risultato su questioni importanti per i giovani, come i trasporti pubblici. La maggior parte degli altri partiti era molto silenziosa sull’argomento, ma questo è stato uno dei punti che Jos D’Haese, il nostro capogruppo al Parlamento fiammingo e il politico più popolare su TikTok, è riuscito a tradurre incredibilmente bene nelle Fiandre.

Abbiamo quindi avuto temi e personaggi che hanno fatto presa sui giovani, oltre a movimenti giovanili molto attivi con RedFox e Comac. Tutto questo ci ha permesso di ottenere ottimi risultati con i giovani.

A Bruxelles siamo davvero il partito dei giovani. Uno studio dell’ULB mostra che siamo molto avanti tra i giovani che votano per la prima volta nella capitale: 29% rispetto al 9,7% del MR. Inoltre, secondo un’analisi del quotidiano De Tijd, otteniamo la maggior parte dei nuovi voti nei comuni con la popolazione più giovane. È il caso delle Fiandre, della Vallonia e di Bruxelles. Il MR e Les Engagés ottengono la maggior parte dei nuovi voti nei comuni con la popolazione più anziana.

Cosa pensa del risultato elettorale complessivo?

PM. La prima cosa che ricordo è che i governisono stati severamente puniti. Nessuno si sofferma molto su questo aspetto, ma il governo Vivaldi ha perso 12 seggi e il governo fiammingo addirittura 14. Questo dimostra che c’è una grande voglia di fare e di essere giovani. Questo dimostra che c’è un grande desiderio di cambiamento in tutto il Paese. E questo si esprime in modi diversi. In una certa misura, si sta muovendo nella nostra direzione nelle Fiandre e a Bruxelles, ma nella parte vallona si sta muovendo anche in direzione di partiti centristi come Les Engagés o di un partito liberale radicale come MR.

C’è un grande desiderio di cambiamento in tutto il Paese.

Molti temevano che il Vlaams Belang sarebbe diventato il partito più grande nel nord del Paese, ma non è successo. È una cosa positiva?

PM. Stiamo togliendo voti al Vlaams Belang, soprattutto nelle aree urbane dove stiamo conquistando sempre più lavoratori e giovani. È grazie a noi se il Vlaams Belang non ha ottenuto risultati migliori in quelle aree, non grazie all’N-VA. Quindi sì, sono contento che sia in parte merito nostro se il Vlaams Belang non è diventato il partito più grande.

Siamo chiaramente uno dei vincitori delle elezioni nelle Fiandre…

PM. Assolutamente sì. Nel Parlamento fiammingo siamo passati da quattro a nove seggi. È più che raddoppiato. Inoltre, per la prima volta nella nostra storia, abbiamo conquistato seggi anche nel Brabante fiammingo e nelle Fiandre occidentali. In questo modo abbiamo rafforzato la sinistra. Nelle Fiandre, la sinistra nel suo complesso ha raggiunto il punteggio più alto degli ultimi trent’anni, pari al 29,5%. Questo grazie all’ascesa del PTB, che è stato davvero la forza trainante della sinistra, riuscendo a mettere al centro della campagna elettorale temi di sinistra come la tassa sui milionari e impedendo alla destra e all’estrema destra di imporre da sole i propri temi.

Parliamo ora di Anversa. Tutti, indipendentemente dal loro schieramento, sono rimasti sorpresi dai nostri buoni risultati. Lei lo è stato?

PM. Sì, ottenere il 22,9% nella città di Anversa è ovviamente storico. Siamo il secondo partito in ordine di grandezza. Mi ha sorpreso anche vedere che il divario tra noi e il partito più grande, l’N-VA, era così ridotto. Sono scesi al 25,4%. Quindi, nella città in cui è sindaco, Bart De Wever sta subendo la sua seconda più grande sconfitta.

C’è davvero una grande ondata di persone che sono passate al PTB. Stiamo ottenendo buoni risultati in tutti i distretti. Sapevamo già di essere popolari tra i giovani, ma stiamo andando molto bene anche tra gli anziani. Anzi, in tutte le fasce d’età. Si può davvero parlare di un’ampia ondata a nostro favore.

E ci stiamo anche lasciando alle spalle il Vlaams Belang…

PM. Sì, abbiamo davvero superato il Vlaams Belang. Loro hanno ancora il 15,8% e noi il 22,9%. Abbiamo ricevuto molti messaggi al riguardo negli ultimi giorni. Il fatto che abbiamo superato il Vlaams Belang con un margine così ampio è un segno di speranza per il futuro. Anversa è sempre stata un laboratorio politico. È la città dove sono nati il Vlaams Belang – allora Vlaams Blok – e Groen. Oggi possiamo constatare che il PTB ha un enorme potenziale di crescita. Questo vale per tutto il Paese. Stiamo dimostrando che una sinistra offensiva che prende in mano le preoccupazioni della gente, che presenta un programma sociale forte, può conquistare i cuori della classe operaia e dei giovani e respingere la destra e l’estrema destra. Anversa è sempre stata un laboratorio politico. Il PTB ha un enorme potenziale di crescita qui

E magari guidare la città dopo le elezioni comunali di ottobre?

PM. Penso che qualcosa sia possibile con i tre partiti di sinistra di Anversa. Il risultato attuale ci dà un totale del 46% dei voti.

I cittadini di Anversa vogliono un cambiamento. La città sta vivendo un’enorme crisi sociale. Basti pensare alla crisi degli alloggi, ma ci sono anche problemi di trasporto pubblico ovunque. Stiamo ricevendo segnali anche dal settore del volontariato, che vuole qualcosa di diverso dalla politica antisociale di Bart De Wever. C’è quindi un grande desiderio di cambiamento ad Anversa tra ampie fasce della popolazione. Non solo tra la classe operaia e i giovani, ma anche tra la classe media e le professioni liberali.

Un altro luogo in cui abbiamo ottenuto ottimi risultati è Bruxelles. Nella capitale europea, il PTB ha ottenuto il 20,9%. È sorprendente rispetto al resto d’Europa.

PM: Infatti. I giornalisti stranieri cominciano a chiedersi cosa stia succedendo nella capitale d’Europa. Immaginate se i marxisti ottenessero il 20,9% a Washington. Tutti si chiederebbero: “Cosa sta succedendo? Passiamo da 11 a 16 membri eletti al Parlamento di Bruxelles e diventiamo il terzo partito della capitale.

Ma questa non è solo una storia di Bruxelles. È la storia del DNA del nostro partito: sono le nostre sezioni nei vari comuni di Bruxelles che hanno lavorato duramente negli ultimi anni. Abbiamo formato nuovi gruppi fantastici e creato sezioni ovunque, con persone incredibilmente dinamiche: giovani, donne, lavoratori, tassisti, autisti di autobus e così via. E che campagna hanno condotto!

A Bruxelles, tuttavia, la campagna è stata leggermente diversa da quella delle altre città…

PM. Uno dei motivi per cui abbiamo vinto a Bruxelles è che abbiamo detto le cose come stanno. Da un lato, con l’orgoglio di Bruxelles: un atteggiamento diametralmente opposto a quello degli aspri partiti separatisti, che non fanno altro che guardare dall’alto in basso Bruxelles.

D’altra parte, abbiamo anche parlato con franchezza della crisi sociale. Bruxelles sta vivendo la più grande crisi abitativa del Paese. La Regione di Bruxelles è una regione sotto-finanziata e quasi al verde a causa dei giochi politici che si svolgono ad altri livelli.

La nostra campagna si è concentrata sulla rottura delle politiche attuali. Il nostro slogan era “La scelta della rottura”. È la scelta di un cambiamento radicale. Un abitante su cinque di Bruxelles ha votato per noi e questo voto rappresenta la speranza di un vero cambiamento a Bruxelles. Sono lieto che noi rappresentiamo questa speranza. Un abitante di Bruxelles su cinque ha votato per noi per un vero cambiamento, e questo segnale deve essere ascoltato.

Una questione come la guerra a Gaza non ha giocato un ruolo importante?

PM. Il partito è stato attivo sulla questione della Palestina fin dalla sua fondazione, 40 o 50 anni fa. E lo è ancora oggi. Credo che la gente lo rispetti. Ma non credo che questo sia uno dei motivi principali per cui hanno votato per noi. Penso che vedano il PTB come il partito che si schiera sistematicamente dalla loro parte, anche quando si tratta di Palestina. Ma è dal marzo 2023 che i sondaggi mostrano una significativa ascesa del PTB a Bruxelles. Quindi ben prima della guerra a Gaza.

Abbiamo messo in evidenza le nostre questioni sociali durante tutta la campagna, come abbiamo fatto in tutto il Paese. Abbiamo visto che la questione del potere d’acquisto e della giustizia fiscale erano priorità per tutti. La rabbia per la cultura del privilegio in politica è diffusa. Ovunque, la gente vuole soluzioni sociali per il clima e trasporti pubblici di qualità e a prezzi accessibili. È stato così anche a Bruxelles, in Vallonia e nelle Fiandre. Credo che molte persone nei quartieri popolari – comprese quelle provenienti da contesti di immigrazione – siano soprattutto preoccupate per la crisi degli alloggi, i problemi di mobilità, la questione dell’età pensionabile… e vogliano delle soluzioni. Hanno votato per noi perché sono lavoratori o giovani, e perché stiamo affrontando i loro problemi in modo diretto.

In alcune zone di Bruxelles, il PTB è addirittura il primo partito….

PM. Assolutamente sì. È il caso soprattutto di Anderlecht, Molenbeek e Saint-Gilles. In molti altri comuni siamo al secondo posto. Questo significa che avremo importanti responsabilità anche dopo le elezioni comunali del prossimo ottobre.

È chiaro che Bruxelles ha votato per la speranza, per un cambiamento radicale. E questo segnale deve essere ascoltato.

Il partito ha registrato una forte crescita nelle Fiandre e a Bruxelles, ma un leggero calo in Vallonia. Cosa è andato storto?

PM. In Vallonia c’è stata una forte spinta verso il centro e la destra. Abbiamo assistito a una sorta di doppia ondata: quella degli Engagés, gli ex democristiani, e quella dei liberali di destra con il MR e il suo presidente Georges-Louis Bouchez. I due partiti hanno preso ciascuno il 10% e possiamo notare che tutti gli altri partiti sono in declino in Vallonia. I verdi sono stati particolarmente colpiti, perdendo il 7,5%. Il PS ha perso il 3%. Noi siamo il partito di sinistra più resistente. Nella regione vallona abbiamo perso complessivamente l’1,6%. Nelle zone rurali abbiamo perso un po’ di più, ma nei comuni più industriali stiamo resistendo relativamente bene, con punteggi tra il 15% e il 20%. È una cosa di cui essere orgogliosi. Stiamo ancora andando molto bene nelle grandi città e con i giovani. La Vallonia ha visto un forte spostamento verso il centro e la destra, ma il PTB è il partito di sinistra che sta resistendo meglio.

Perché il MR e Les Engagés sono andati così bene?

PM. Les Engagés si è presentato come un nuovo partito. Molte persone ci hanno creduto. Si definiscono un partito “né di destra né di sinistra”. Un po’ come ha fatto Macron in Francia. Ha funzionato. D’altra parte, possiamo notare che lo stile estremamente sfacciato di Georges-Louis Bouchez gli ha fatto guadagnare voti. Ha condotto una campagna molto aggressiva, colpendo chi cerca lavoro, i malati di lunga durata e così via.

La sinistra belga francofona non ha reagito a questo?

PM: Innanzitutto, il PS ed Ecolo erano entrambi nel governo federale e hanno continuato a difendere il loro operato. E nel sud del Paese – ancor più che nelle Fiandre – molte persone erano scontente. Il governo ha mantenuto la legge sul blocco dei salari. Ha mantenuto l’età pensionabile a 67 anni. Non ha introdotto una tassa sul patrimonio. Tutti punti su cui i partiti di sinistra al potere avevano fatto grandi promesse durante le precedenti campagne elettorali, ma da cui non è scaturito nulla. Vivaldi è stato giustamente oggetto di grande insoddisfazione. Inoltre, il PS ha condotto una campagna molto dura contro il PTB. Ha realizzato quasi 20 video sponsorizzati sui social network contro il PTB, il doppio di quelli contro il MR, mentre non ha realizzato alcun video contro gli Engagé. Hanno presentato importanti lotte della sinistra – come il ritorno dell’età pensionabile a 65 anni e la revisione della legge sul blocco dei salari – come obiettivi irrealistici o impossibili. Hanno seminato fatalismo e impedito ai lavoratori di credere che un progetto di cambiamento sociale fosse possibile. Infine, hanno aperto la porta agli Engagé dichiarando che sarebbero stati i migliori partner per formare una coalizione progressista.

Cosa avremmo potuto fare di meglio?

PM. Dobbiamo essere onesti: non abbiamo fatto abbastanza per portare dalla nostra parte il desiderio di cambiamento delle persone. In parte perché non ci hanno visto come LA voce del cambiamento. Durante la campagna elettorale, gli altri partiti ci hanno dipinto come un partito che non voleva andare al governo, come un voto inutile. Questo ha funzionato contro di noi. Dobbiamo pensare a come fare in modo che il desiderio di cambiamento torni a noi, piuttosto che agli Engagé. Il MR è emerso come una forza dinamica di fronte all’immobilismo del PS, anche tra alcune delle persone che hanno votato per noi l’ultima volta.

In Vallonia, non siamo riusciti a convincere sufficientemente i cittadini del nostro desiderio di cambiamento.

Non siamo riusciti a mostrare la natura antisociale del MR. Bouchez si presenta come una sorta di Sarkozy belga del rinnovamento, ma il suo partito è al potere ininterrottamente da 25 anni. Hanno ritardato l’età pensionabile a 67 anni, tagliato l’assistenza sanitaria e cercato di privatizzare tutto il possibile. Hanno fatto campagna elettorale con il pretesto di difendere i salari dei lavoratori e di voler abbassare le tasse, ma sono stati loro a bloccare i nostri salari, a imporre l’index hopping e ad aumentare l’IVA al 21% sull’energia in passato.

Infine, il MR è riuscito a presentarci come parte della sinistra tradizionale. Ci siamo rivolti al PS e a Ecolo, e il MR ha colto l’opportunità di presentarsi come l’unica forza di cambiamento. Per quanto possa sembrare strano, abbiamo perso parte del nostro carattere anti-establishment a favore del MR.

Quindi il PTB potrebbe fare di meglio in Vallonia?

PM. Sì, nonostante le circostanze difficili – la doppia ondata MR/Engagés – stiamo facendo bene grazie alla nostra base nelle regioni industriali, nelle grandi città e tra i giovani, e crescendo in alcuni luoghi. Questo contribuisce anche alla crescita complessiva del PTB in tutto il Paese.



E questo rimane notevole in un momento in cui l’ondata di destra sta attraversando l’Europa. Il successo del PTB è in controtendenza…

PM. Sì, è così. In Francia, le elezioni europee sono state segnate da un’ondata di estrema destra. Ha quasi spazzato via il partito del presidente Macron, che è andato nel panico e ha chiesto nuove elezioni. Il disgusto dei francesi per questa politica liberale è totale. Questo dimostra ancora una volta che una politica di austerità di destra apre le porte all’estrema destra. È una lezione importante per tutte le elezioni future. La stessa cosa è accaduta in Germania. Anche la coalizione tra socialdemocratici, verdi e liberali – il Vivaldi tedesco, per così dire – ha subito un duro colpo. I voti del Partito Verde si sono dimezzati e ha vinto l’AfD, partito di estrema destra.

Tra la Germania e la Francia si trova il Belgio, dove questa sete di cambiamento si è espressa in modo più diversificato. L’estrema destra ha guadagnato anche qui, così come il liberalismo duro del MR e l’orientamento centrista degli Engagés. Ma ciò che è specifico del Belgio è la crescita della sinistra autentica. E questo, a mio avviso, è un grande segno di speranza e di ispirazione per la ripresa della sinistra in tutta Europa.

Come ovunque in Europa, anche qui l’estrema destra ha fatto progressi. Ma ciò che è specifico del Belgio è la crescita della sinistra autentica.

Come mai stiamo avendo successo laddove i partiti di sinistra radicale stanno fallendo altrove in Europa?

PM. Abbiamo sempre detto che vogliamo costruire un partito autentico con i piedi per terra. Non vogliamo diventare un partito di chiacchieroni, ma rimanere un partito radicato nei quartieri popolari. Questo è il nostro DNA. Sembra semplice, ma non lo è. In molti Paesi europei, la socialdemocrazia classica si è allontanata dai quartieri popolari. Le case del popolo hanno chiuso, le bande musicali sono state sciolte, l’intera vita socio-culturale dell’ala politica del movimento sindacale è stata progressivamente soppressa negli ultimi 30 o 40 anni. Ricostruire tutto questo richiederà molto lavoro. Ci stiamo lavorando dal nostro Congresso di rinnovamento del 2008. Abbiamo deciso di mantenere la nostra spina dorsale: rimaniamo un partito marxista la cui bussola è orientata verso una società socialista. Perseguiamo il sogno necessario di una società in cui gli esseri umani non siano sfruttati e la natura non sia saccheggiata. Crediamo nel potere e nel dinamismo del popolo per cambiare le cose, non al posto del popolo, ma con il popolo. Per questo continuiamo a scendere in campo ogni giorno e, nonostante gli ostacoli, stiamo facendo progressi. Crediamo nel potere del popolo di cambiare le cose, non al posto del popolo, ma con il popolo. Per questo continuiamo a scendere in campo ogni giorno e, nonostante gli ostacoli, stiamo facendo progressi.

Quindi non c’è una soluzione magica…

PM La soluzione magica è rappresentata da tutte le nostre sezioni sul campo con le mani nel fango, lavorando duramente ogni giorno. Non dobbiamo avere paura di rimboccarci le maniche e di dotarci di una solida bussola sociale orientata al socialismo. Con uno sforzo e un impegno incredibili, e con una grande speranza. Siamo un partito di speranza. Lo dimostra anche il fatto che un gran numero di giovani ha partecipato alla nostra campagna. Trasudiamo qualcosa di positivo. Per quanto mi riguarda, non esiste una pozione magica con effetto immediato. Solo il lavoro a lungo termine può cambiare le cose, ed è quello che ha fatto l’intero team del PTB con tutti questi fantastici attivisti. Non vorrei essere segretario generale di nessun altro partito che non sia il PTB.

