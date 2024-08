Argentina. Un milione di bambini vanno a dormire senza cena

La sezione argentina dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha messo in guardia sulle situazioni che vivono i bambini nel Paese, dove 1,5 milioni di bambini saltano i pasti durante il giorno perché i loro padri e madri non hanno soldi per comprare il cibo. I pericoli dell’insicurezza alimentare e la possibilità di invertire la povertà.

Uno studio realizzato dall’organizzazione internazionale Unicef ​​ha rivelato che la situazione economica e sociale in Argentina è così grave che 1 milione di bambini vanno a dormire senza cena . Allo stesso tempo, l’indagine che tiene conto del contesto in cui vivono le famiglie a basso reddito ha indicato anche che 1,5 milioni di bambini saltano i pasti durante il giorno perché i loro padri e madri non hanno soldi per comprare .

I dati sono stati pubblicati nel quadro della campagna “La fame non ha lieto fine” lanciata dalla sezione argentina dell’organizzazione delle Nazioni Unite che opera a livello internazionale per informare e collaborare con i bambini, in particolare quelli provenienti dai settori più abbandonati.

Il rapporto conferma che la situazione è molto grave. Già l’ultimo studio dell’Osservatorio argentino del debito sociale, dell’Università Cattolica (UCA), aveva affermato che il 54,9% della popolazione è povera e il 20,3% indigente. Ma secondo l’Unicef ​​la situazione della povertà infantile è salita a livelli molto elevati. Secondo i loro dati , nel 2024, il 70% dei bambini vive in povertà e il 30% in povertà estrema.

Come la crisi colpisce i bambini

Il peggioramento della qualità della vita si riflette anche in altri numeri. “Una famiglia su quattro ha smesso di acquistare medicinali per i propri figli e figlie e ha ridotto i controlli medici e dentistici “, ha affermato Sebastián Waisgrais , membro dell’area Inclusione e Monitoraggio Sociale dell’Unicef, in dialogo con Página/12 .

Altri numeri mostrano come i bambini stiano soffrendo a causa della crisi. Secondo lo stesso rapporto, “il 9% delle famiglie ha deciso di annullare i piani prepagati ” . Quindi non è necessario parlare di come sarà la situazione per coloro che non hanno benefici di previdenza sociale. Ma nonostante queste cifre, la questione dell’impatto della crisi sulla vita quotidiana dei bambini “non finisce di occupare l’agenda pubblica “, ha lamentato lo specialista.

Secondo Waisgrais, il fatto che 1 milione di ragazzi e ragazze vadano a letto senza mangiare riflette “uno dei problemi più delicati di oggi: l’insicurezza alimentare ” . Cioè l’incapacità di una famiglia di garantire qualcosa da mangiare ogni giorno.

Il problema di andare a letto senza cena illustra la realtà quotidiana che attraversa l’infanzia. Ma dietro ogni ragazzo o ragazza i cui bisogni primari vengono rimandati c’è un padre o una madre vittima di politiche di aggiustamento, mancanza di lavoro, salari bassi, tassi in aumento, aumenti crescenti dovuti all’inflazione e alla svalutazione della moneta nazionale .

Adulti che non mangiano affinché i loro figli possano mangiare

A causa di questa crisi diffusa, il numero di adulti che saltano i pasti durante la giornata è di 4,5 milioni , aggiunge il rapporto. Questi sono padri e madri che non mangiano affinché i loro figli possano mangiare. (Quello che Diego Maradona ha detto che Doña Tota ha fatto quando c’era poco da mangiare.)

Ciò ha una spiegazione che è stata analizzata anche dall’Unicef. “Quello che osserviamo è che le restrizioni al reddito familiare sono legate a un contesto più ampio: finora, nel 2024, il 15% (alcuni capofamiglia) delle famiglie ha perso il lavoro, e il 65% di loro “si trova nei settori più vulnerabili ”, disse Waisgrais.

Anche chi mantiene il posto di lavoro ha il problema: il 14% delle famiglie con iniziative di lavoro autonomo ha perso clienti . Cioè, hanno diminuito il loro reddito e limitato l’acquisto di libri, facendo escursioni o semplici gite familiari, ha aggiunto lo specialista in Inclusione e Monitoraggio Sociale.

Per alleviare la crisi, quest’anno il numero delle famiglie che hanno iniziato a chiedere prestiti o depositi alle imprese è cresciuto del 23% .

“Se la ricchezza si eredita, lo è anche la povertà”

Un altro dato raccolto dai ricercatori dell’Unicef ​​mostra il deterioramento nutrizionale della dieta familiare, prodotto del costante aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Almeno 10 milioni di ragazzi e ragazze mangiano meno carne e latticini perché i soldi non bastano.

Ciò ha un impatto sulla crescita fisica e intellettuale di ragazzi e ragazze. Il motivo per cui la campagna dell’Unicef ​​si chiama “La fame non ha un lieto fine” ha a che fare con questo. “Le prove sono conclusive, quando ci sono problemi di insicurezza alimentare, ci sono anche difficoltà di attenzione, difficoltà di apprendimento, problemi cognitivi e situazioni di stigmatizzazione ”, ha analizzato Waisgrais.

“La prima infanzia deve risolvere questi problemi dal momento zero perché, altrimenti, quando vorremo fare qualcosa sarà già troppo tardi. In altre parole: se la ricchezza si eredita, lo è anche la povertà, ma in modo molto più perverso e con forme più gravi e difficilmente reversibili”.

Lo specialista ha sottolineato che “in questo contesto molto difficile di aggiustamento fiscale, il governo ha dato priorità all’assegno universale per figli (AUH)”, che ha registrato un aumento del 48% su base annua. “ Ma basta questo? –si chiese-. No. Ecco perché la proposta dell’Unicef ​​è che i programmi sociali siano valutati al di sopra della soglia di indigenza”.

“Se il beneficio alimentare fosse combinato con l’AUH, il costo sarebbe pari allo 0,03% del PIL e il reddito sarebbe superiore all’indigenza. Ciò significa che la povertà in Argentina è sradicabile ”, ha affermato.

* Resumen LatinoAmericano, 13 agosto 2024.