Giornalista inglese critico con Israele arrestato a Heathrow

Il giornalista siriano-britannico Richard Medhurst è stato arrestato e trattenuto per 24 ore dopo il suo arrivo all’aeroporto di Heathrow all’inizio di questo mese, ha annunciato il 20 agosto.

Medhurst ha dichiarato sui social media che sei agenti di polizia lo stavano aspettando mentre scendeva dal suo aereo a Londra il 15 agosto, aggiungendo di essere stato interrogato ai sensi della Sezione 12 del Terrorism Act, una legge del 2000, una legge che consente in quel paese arresti arbitrari ed ingiuste detenzioni senza processo.

“Credo di essere il primo giornalista ad essere arrestato in base a questa disposizione del Terrorism Act. Ritengo che questa sia una persecuzione politica e che ostacoli la mia capacità di lavorare come giornalista“, ha spiegato Medhurst.

In un video pubblicato martedì sul suo account X, Richard Medhurst ha dichiarato di essere stato arrestato giovedì all’aeroporto di Heathrow a Londra e tenuto in custodia per quasi 24 ore.

I was arrested at Heathrow Airport under the Terrorism Act, Sec 12 because of my reporting.

6 police officers were waiting for me at the entrance of the aircraft.

I was held for almost 24 hours and questioned.

