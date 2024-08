Negoziati bluff su Gaza. Hamas chiarisce la propria posizione

La posizione di Hamas sui negoziati è stata rivelata in seguito alle affermazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato la nuova proposta degli Stati Uniti.

Solo poche ore dopo l’annuncio di Blinken, Netanyahu è tornato a ribadire le sue precedenti condizioni, insistendo sul fatto che la guerra a Gaza non si fermerà.

I chiarimenti di Hamas

Hamas ha confermato martedì nel chiarimento, di cui ha ottenuto una copia Al-Jazeera, il suo impegno e la sua immediata disponibilità ad attuare ciò che ha concordato il 2 luglio.

Ciò che Hamas aveva concordato all’epoca si basava su un discorso del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ne è seguita.

L’ultima dichiarazione di Hamas è stata rilasciata da Bassem Naim, un membro di spicco dell’ufficio politico del movimento.

Naim ha affermato che la dichiarazione di Biden del 31 maggio – che è essenzialmente una proposta israeliana, secondo lo stesso presidente degli Stati Uniti – e la risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza dell’11 giugno stabilivano quanto segue (come parte della prima fase di tre fasi di un accordo di cessate il fuoco):

Cessate il fuoco immediato, completo e completo.

Ritiro delle forze israeliane nelle zone di confine.

Il ritorno degli sfollati alle loro case in tutte le aree della Striscia di Gaza senza condizioni.

Accesso adeguato e sicuro agli aiuti umanitari e agli alloggi temporanei.

Un accordo di scambio tra le due parti.

I negoziati durante la prima fase devono portare a un cessate il fuoco permanente e a un ritiro completo delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza.

Hamas ha dichiarato di aver accolto con favore l’annuncio di Biden e la risoluzione del Consiglio di sicurezza. Ha consegnato la sua risposta approvando la proposta dei mediatori il 2 luglio.

Il rifiuto israeliano

Ma la risposta di Netanyahu a tutte queste iniziative e proposte, secondo la dichiarazione del movimento, è stata un aumento dei massacri e delle uccisioni. Includono il massacro di Mawasi, l’assassinio del capo del movimento Ismail Haniyeh a Teheran e il massacro della scuola Tabaeen nel quartiere di Daraj a Gaza.

Hamas ha aggiunto che Netanyahu ha aggiunto nuove condizioni per i negoziati, tra cui:

Non ritirarsi dal valico di Rafah.

Non ritirarsi dall’asse di Filadelfia.

Non ritirarsi dall’asse Netzarim.

Ispezionare i rifugiati che tornano alle loro case da sud a nord.

Cambiare ciò che è stato concordato riguardo all’accordo di scambio di prigionieri, svuotando così l’accordo del suo contenuto.

Subordinare l’aiuto umanitario e la ricostruzione all’approvazione delle condizioni di cui sopra.

Hamas ha detto che l’amministrazione statunitense e la comunità internazionale sono tenute a “porre fine a tutto questo e a fare pressione su Netanyahu e il suo governo fascista per fermare l’aggressione e firmare un accordo di cessate il fuoco”.

Le dichiarazioni di Biden e Blinken sono ‘ f uorviant i ‘

All’inizio della giornata, Hamas ha dichiarato di aver seguito con “stupore e disapprovazione” le osservazioni del presidente degli Stati Uniti Biden in cui affermava che Hamas si stava ritirando dall’accordo di cessate il fuoco di Gaza.

In una dichiarazione ufficiale, Hamas ha aggiunto che le dichiarazioni di Biden e del suo segretario di Stato Antony Blinken includevano “accuse fuorvianti e non riflettono la realtà della nostra posizione”, che è desiderosa di porre fine all’aggressione a Gaza.

Il gruppo palestinese ha sottolineato che le dichiarazioni di Biden e Blinken rientrano nel quadro del “pregiudizio americano nei confronti dell’occupazione israeliana e della collaborazione nell’aggressione e nella guerra di genocidio” contro il popolo di Gaza.

Hamas ha definito le loro osservazioni “un via libera americano per il governo estremista sionista per commettere più crimini contro i civili”.

Le osservazioni di Blinken

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato lunedì, dopo 3 ore di colloqui con Netanyahu in Israele, che il primo ministro israeliano ha accettato la proposta aggiornata degli Stati Uniti volta ad avvicinare le opinioni delle parti.

Tuttavia, Blinken non ha rivelato il contenuto della proposta.

Martedì i media israeliani hanno citato Netanyahu che ha detto:

Non accetteremo una proposta che includa la fine della guerra.

Non ci ritireremo in alcun modo dagli assi di Filadelfia e Netzarim nonostante l’enorme pressione.

Gli Stati Uniti hanno presentato la loro nuova proposta per “colmare le distanze” tra Hamas e Israele durante i negoziati nella capitale del Qatar, Doha, giovedì e venerdì scorsi.

Il canale israeliano Channel 12 ha citato fonti israeliane in merito alla nuova proposta degli Stati Uniti:

Soddisfa la maggior parte delle richieste di Israele senza risolvere la disputa sugli assi di Filadelfia e Netzarim.

Saranno determinati il numero e i nomi dei detenuti da rilasciare nella prima fase.

Include il rilascio di donne e soldati israeliani e prima dei detenuti vivi.

L’elenco dei prigionieri palestinesi include i nomi di 47 prigionieri rilasciati in base all’accordo di scambio del soldato israeliano Gilad Shalit, che sono stati successivamente reimprigionati da Israele.

