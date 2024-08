“Il fascismo e l’imperialismo agiscono contro il Venezuela con il potere delle nuove tecnologie”.

Il presidente della Casa de las Americas, Abel Prieto, ha condannato questo sabato l’aggressione mediatica contro la Rivoluzione Bolivariana e l’ingerenza degli Stati Uniti negli affari venezuelani.

Durante la Giornata di solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e contro il fascismo, organizzata presso l’ambasciata venezuelana all’Avana, l’intellettuale cubano ha paragonato l’attacco alla nazione sudamericana all’assalto subito dalla Spagna nel secolo scorso.

Juan Marinello nel 1937, al Congresso degli Scrittori Antifascisti in Spagna, disse che “non è possibile combattere il fascismo senza attaccare il suo fratello gemello, l’imperialismo”, e questo può essere applicato al Venezuela.

Oggi contro il Venezuela, ha detto Abel Prieto, questi due fratelli satanici, il fascismo e l’imperialismo, stanno agendo con tutta la potenza delle nuove tecnologie.

Il Venezuela rappresenta oggi ciò che la Spagna repubblicana di quegli anni, attaccata senza pietà dalle forze dell’odio e tradita, ha affermato.

Ha inoltre ricordato che in una conferenza stampa, il vicepresidente del Partito Socialista Unito del Venezuela, Diosdado Cabello, ha denunciato le manovre della destra per invalidare il processo elettorale e i suoi risultati.

Diosdado ha detto che non erano interessati alle elezioni, che volevano cantare frode il giorno dopo, scatenare una campagna feroce e affrontare di nuovo il fascismo internazionale, e aveva ragione, ha detto.

“Ciò che mi impressiona di più è quanti giovani vengono reclutati da gruppi terroristici e alcuni vengono addestrati negli Stati Uniti per uccidere, attaccare scuole, centri sanitari. È terribile. E li pagano con droga e pochi dollari”, ha detto.

D’altra parte, ha considerato uno scherzo di cattivo gusto la determinazione della diaspora cubana a Miami di candidare María Corina Machado al Premio Nobel per la Pace come presunta difensore della democrazia e dei diritti umani.

Tutto questo è nel manuale, è nel copione: vittimizzare il fascismo, premiarlo, incoraggiarlo e dargli una diffusione internazionale, ha dichiarato.

Ha inoltre considerato che in Venezuela è in atto una battaglia tra la Dottrina Monroe, sintetizzata nella frase America per gli americani, e la Battaglia di Ayacucho, l’ultimo grande scontro delle guerre d’indipendenza ispano-americane in Sud America.

“O accettiamo la Dottrina Monroe e chiniamo la testa davanti all’impero o combattiamo la grande battaglia per la giustizia e l’autodeterminazione”, ha detto.

Abel Prieto è stato uno dei relatori della conferenza, insieme all’ambasciatore venezuelano all’Avana, Orlando Maneiro, e alla coordinatrice del Comitato internazionale per la pace, la giustizia e la dignità dei popoli, Graciela Ramírez, tra gli altri ospiti.

All’incontro hanno partecipato anche l’ambasciatore del Nicaragua, Guisell Socorro Morales, altri diplomatici, rappresentanti di varie istituzioni governative e membri di movimenti di solidarietà.

Fonte: http://www.cubadebate.cu

Traduzione: www.italiacuba.it

22 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO