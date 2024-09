La “sindrome dell’Avana”? La solita bufala della Cia

Il NIH annulla la ricerca sulla “sindrome dell’Avana”

Venerdì scorso il National Institutes of Health ha dichiarato che interromperà la ricerca sulla cosiddetta “sindrome dell’Avana”, una misteriosa malattia di cui hanno detto di soffrire numerose spie, soldati e diplomatici che hanno segnalato improvvisi sintomi debilitanti di origine sconosciuta.

L’NIH ha affermato che avrebbe interrotto il lavoro “per eccesso di cautela” dopo che un’indagine interna ha scoperto che alcune persone erano state costrette a partecipare alla ricerca.

La coercizione, ha specificato l’agenzia, non è stata da parte sua, ma l’NIH non ha indicato chi potrebbe aver forzato la partecipazione. Tuttavia, ha osservato che il consenso volontario è un pilastro fondamentale della condotta etica della ricerca.

Alcune delle persone che in precedenza avevano dichiarato di essere malate hanno affermato che la CIA le aveva costrette a partecipare alla ricerca come prerequisito per poter usufruire dell’assistenza sanitaria.

Un funzionario della CIA ha affermato che l’agenzia prende “molto seriamente qualsiasi denuncia di coercizione, o presunta coercizione, e ha collaborato pienamente con l’esame di questa questione da parte dell’NIH, e ha offerto accesso a tutte le informazioni richieste“.

Il funzionario ha dichiarato alla CNN che l’ispettore generale della CIA è a conoscenza delle conclusioni dell’NIH e delle precedenti accuse correlate.

“Apprezziamo molto gli sforzi della comunità scientifica per comprendere meglio questi incidenti sanitari segnalati. La CIA rimane impegnata a garantire un accesso continuo alle cure per gli ufficiali interessati e a indagare a fondo su qualsiasi segnalazione di incidenti sanitari“, ha affermato il funzionario in una dichiarazione.

“Volevano che fossimo cavie da laboratorio per una settimana prima di ricevere effettivamente le cure al Walter Reed, e come minimo questo è immorale e non etico“, ha detto Marc Polymeropoulos alla CNN a maggio.

Polymeropoulos, un ex agente della CIA che afferma di essere stato malato, è un sostenitore di coloro che sono stati colpiti da ciò che il governo degli Stati Uniti definisce “incidenti sanitari anomali“. A maggio ha affermato di credere che la partecipazione a questa ricerca sia stata “ordinata” dai vertici della CIA.

A marzo, la CIA ha rilasciato una dichiarazione in cui negava che le persone fossero obbligate a partecipare. L’agenzia non ha risposto alla richiesta di commento della CNN di venerdì.

Gli esperti di etica affermano che la partecipazione forzata a uno studio è considerata altamente immorale ed è estremamente rara.

Venerdì il NIH ha dichiarato di aver condiviso l’aggiornamento con JAMA, la rivista medica che a marzo ha pubblicato due studi derivati ​​dalla ricerca. JAMA non ha risposto alla richiesta di ulteriori commenti da parte della CNN.

L’NIH ha affermato che, nonostante la sospensione della ricerca, questa decisione non ne modifica le conclusioni.

Nonostante i sintomi riferiti dai dipendenti federali, nessuno dei due studi ha trovato nulla di definitivo che potesse causare problemi di salute.

In uno studio, i ricercatori del NIH hanno esaminato più da vicino i cervelli di persone che si riteneva avessero la sindrome dell’Avana e non hanno trovato prove coerenti di lesioni cerebrali. Non c’erano inoltre differenze significative tra quel gruppo e un gruppo di confronto sano.

Nel secondo studio , gli scienziati del NIH hanno eseguito una serie di test su 86 dipendenti del governo statunitense e familiari che avevano segnalato la sindrome dell’Avana, confrontandoli con 30 persone che avevano lavori simili ma nessun sintomo del genere. Secondo la maggior parte delle misure cliniche e dei biomarcatori, hanno scoperto che i due gruppi erano gli stessi.

In un editoriale pubblicato su JAMA insieme agli studi, il dott. David Relman, professore di microbiologia e immunologia a Stanford che ha lavorato a precedenti indagini su questa popolazione di pazienti, ha sostenuto che, sebbene lo studio che coinvolgeva le scansioni cerebrali sembrasse dimostrare che “nulla, o nulla di grave” era accaduto in questi casi, giungere a questa conclusione “sarebbe sconsigliato“.

Altre ricerche hanno trovato prove di anomalie nel cervello, ha detto, e lo stesso vale per lo studio che coinvolge i test. Poiché la condizione può apparire diversa in ogni persona, ha detto, i dottori non hanno test specifici che possano determinare completamente cosa non va.

“Chiaramente, sono necessari nuovi test sensibili, standardizzati e non invasivi sulla funzionalità del sistema nervoso, in particolare quelli che coinvolgono il sistema vestibolare, come marcatori ematici più specifici di diverse forme di danno cellulare”, ha scritto Relman.

La malattia e la sua causa sono rimaste frustrantemente oscure sia per la comunità dell’intelligence sia per la comunità medica che ne indaga l’origine.

La malattia è stata soprannominata sindrome dell’Avana perché è emersa alla fine del 2016 nella capitale cubana. Alcuni diplomatici americani hanno segnalato sintomi coerenti con un trauma cranico, tra cui vertigini e forti mal di testa.

Da allora, lo scorso anno sono stati segnalati almeno 1.500 casi da parte del personale statunitense di stanza in 96 Paesi, hanno affermato le autorità.

Da tempo si speculava su un nuovo tipo di arma come causa di queste malattie, ma l’anno scorso la comunità dell’intelligence statunitense ha dichiarato di non poter collegare alcun caso a un nemico straniero, ritenendo improbabile che la malattia inspiegabile fosse il risultato di una campagna mirata di un nemico degli Stati Uniti.

* CNN. Katie Bo Lillis ha contribuito a questo articolo.

9 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO