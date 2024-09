Dai massacri di Sabra e Chatila a Gaza. “Non dobbiamo farci mettere a tacere”

Un articolo di Helen Siegel l’infermiera statunitense di religione ebraica, testimone del massacro di Sabra e Shatila.

Questo settembre segna il 42° anniversario del massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila a Beirut. Questa ricorrenza coincide con quasi un anno dalla distruzione di Gaza e del suo popolo da parte di Israele.Osserviamo alcune somiglianze tra questi due eventi.

L’invasione israeliana del Libano iniziò il 6 giugno a seguito di un tentativo di assassinio dell’ambasciatore israeliano in Inghilterra. L’obiettivo dichiarato era “eliminare, liberare il Libano dall’OLP”. L’IDF circondò Beirut, bombardò la città causando distruzione e perdita di vite umane. Cibo, acqua e medicinali non furono permessi di entrare.

Dopo l’assassinio, il 14 settembre, del presidente eletto del Libano, Bashir Gemayel, il governo israeliano decise di invadere il Libano e circondare Beirut.

Dichiararono di essere lì per “prevenire il caos”, anche se un giornale militare riferì che speravano ci fosse un esodo di palestinesi. Permisero al nemico giurato dei palestinesi di entrare nei campi e impedirono ai residenti di uscire.

Durante le successive 48 ore, forse migliaia di palestinesi furono brutalmente assassinati mentre l’IDF assisteva. Molte vittime furono sepolte in una fossa comune scavata con l’uso di un bulldozer israeliano. Questo massacro è stato considerato il peggiore atto di violenza dalla creazione di Israele nel 1948.

A Gaza, il 7 ottobre 2023, Hamas, in un attacco a sorpresa da Gaza, ha preso di mira un festival musicale e kibbutzim in Israele. 364 civili furono uccisi e molti altri feriti da Hamas. Un certo numero di persone furono prese in ostaggio e portate a Gaza. Tutti conosciamo le conseguenze: la totale distruzione di Gaza e la perdita di oltre 40.000 palestinesi, inclusi molte donne e bambini, un numero enorme di amputati, soprattutto tra i bambini. Molte altre morti non sono documentate a causa del fatto che sono sepolte sotto le macerie.

Sabra e Shatila, campi profughi palestinesi gestiti dall’UNRWA, saranno la casa di quei palestinesi che divennero rifugiati durante la Nakba del 1948. Con il passare degli anni, il loro numero aumentò, e nacquero le quinte generazioni.

I campi sono gravemente sovraffollati, le fognature a cielo aperto riempiono le strette strade, non c’è acqua fresca, l’elettricità è scarsa e gli alloggi adeguati sono problematici.

La Striscia di Gaza passò sotto il controllo dell’Egitto dopo la guerra arabo-israeliana del 1948.

La popolazione crebbe con i rifugiati in fuga dalle città conquistate. Dopo la guerra del 1967, Israele occupò Gaza.

Dopo gli Accordi di Oslo, ai palestinesi fu permesso di amministrare Gaza, che passò sotto l’Autorità Palestinese. Nel 2006, Hamas vinse le elezioni contro Fatah.

Come ebrea americana, sono cresciuta frequentando la scuola domenicale, i servizi sabbatici, la scuola di ebraico e ho celebrato il Bat Mitzvah. Sono diventata infermiera dopo essermi formata in un ospedale ebraico. Alla fine degli anni ’60, mi unii al movimento contro la guerra in Vietnam. Durante questo periodo, venni a conoscenza dell’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza, e dei palestinesi che vivevano in tende. Fino a quel momento non avevo mai incontrato un arabo.

Nel 1972, viaggiai all’estero e decisi di andare in Libano per conoscere i palestinesi. Fu lì che appresi della loro causa.

Da allora, ho trascorso il mio tempo facendo ciò che potevo per educare gli altri, favorire una migliore comprensione, alleviare le loro sofferenze e sostenere i rifugiati.

I recenti eventi a Gaza hanno attirato l’attenzione internazionale sulla questione palestinese. Gli ebrei progressisti sono stati in prima linea nelle proteste.

Cosa significa per coloro di noi che sono inorriditi da ciò che sta accadendo e che ricordano Sabra e Shatila?

Sebbene la distruzione di Gaza e della sua popolazione sia molto più grande, ci sono somiglianze. Israele ha invaso un altro paese quando ha invaso il Libano, e ha invaso un territorio autonomo quando è entrato a Gaza.

Ha permesso uccisioni indiscriminate in entrambi i luoghi (compresi donne e bambini). Non ha permesso ai residenti di fuggire, ha circondato le aree in modo che nessuno potesse andarsene. Ha distrutto case, proprietà, istituzioni (e ora anche in Cisgiordania). E, naturalmente, ha seppellito corpi sotto le macerie. E ovviamente, Israele trova scuse per la sua partecipazione e non ascolta le critiche o le condanne da parte degli organismi legali internazionali.

Come ebrea, vedo l’essere ebrea come la mia religione, non una nazionalità. La storia di ciò che è accaduto agli ebrei durante l’Olocausto viene sfruttata, sta perdendo la sua rilevanza a causa di ciò che è stato fatto a Gaza. Questo tradisce tristemente la memoria di coloro che sono periti. Il nostro passato sta diventando irrilevante.

Gli israeliani e altri affermano che l’antisemitismo è in aumento. Sì, lo è, ma è comprensibile, poiché coloro che stanno causando tutto questo dolore e sofferenza sono ebrei. Non dobbiamo farci intrappolare in questa narrativa. Sfruttare l’Olocausto e le accuse di antisemitismo vengono usati per metterci a tacere.

Come ha detto un amico: “Israele sta pianificando la ‘soluzione finale’ per il popolo palestinese”. Non dobbiamo farci mettere a tacere dalla nostra storia tragica, dobbiamo continuare a criticare il trattamento dei palestinesi. Non avere paura di parlare… è la cosa morale e giusta da fare come ebrei.

