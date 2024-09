Palestina. L’ONU ha votato per porre fine all’occupazione israeliana dei territori palestinesi

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza a favore della proposta della rappresentanza palestinese che chiede la fine della “presenza illegale” israeliana nei territori occupati.

L’ Assemblea Generale dell’ONU ha deciso, con una maggioranza di 124 voti a favore e solo 14 contrari, l’adozione di una risoluzione sollevata dallo Stato di Palestina, che chiede la fine dell’occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele entro un periodo di 12 mesi, con circa 43 astenuti.

Anche se, come tutte le misure dell’assemblea, la risoluzione non è vincolante, i voti ottenuti superano di gran lunga i due terzi del totale di 193 Stati membri necessari per adottare una mozione. Ciò è significativo poiché si tratta della prima proposta avanzata dalla rappresentanza della Palestina che, pur non avendo lo status di Stato a pieno titolo, è riuscita negli ultimi mesi a guadagnare terreno in termini di competenze.

Questa risoluzione, in discussione da martedì, è in linea con la sentenza della Corte internazionale di giustizia che, lo scorso luglio, ha stabilito che “la continua presenza di Israele nei territori palestinesi occupati è illegale”, esaminando l’occupazione del territorio dal 1967 La sentenza imponeva che lo Stato ebraico avesse “l’obbligo di porre fine a tutto ciò il prima possibile”.

“L’Assemblea Generale chiede che Israele ponga immediatamente fine alla sua presenza illegale nei Territori Palestinesi Occupati, che costituisce un atto illegale continuo che fa sorgere la sua responsabilità internazionale, e che lo faccia entro dodici mesi dall’adozione della presente risoluzione ”, considera il documento.

L’Assemblea delle Nazioni Unite ha inoltre chiesto di “cessare immediatamente tutte le nuove attività di insediamento” e ha raccomandato agli altri stati di non riconoscere la presenza illegale di Israele nelle aree palestinesi.

“Le organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, hanno l’obbligo di non riconoscere come legale la situazione derivante dalla presenza illegale dello Stato di Israele nei territori palestinesi occupati “, ha inoltre affermato la Corte in un parere consultivo.

La dichiarazione chiede inoltre che lo Stato israeliano restituisca le terre confiscate ai palestinesi, consenta il ritorno degli sfollati negli insediamenti e proceda al risarcimento delle vittime, e chiede inoltre alla comunità internazionale di non riconoscerne le conseguenze territoriali, legali o demografiche l’occupazione del territorio palestinese.

Allo stesso modo, propone l’adozione di sanzioni contro coloro che partecipano al “mantenimento della presenza illegale di Israele” nei territori palestinesi.

L’ICJ ha esortato gli altri organi delle Nazioni Unite, come l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza, a considerare le modalità precise e le misure aggiuntive necessarie per porre fine a questa presenza illegale il prima possibile.

Il sostegno alla risoluzione ha un peso politico importante, poiché mostra la posizione della comunità nazionale nel suo insieme rispetto al problema. Per la diplomazia palestinese questa risoluzione è considerata un momento storico nel conflitto. I leader israeliani, da parte loro, la considerano una misura unilaterale e fittizia che omette i crimini di terrorismo nel tentativo di diffamare e isolare Israele.

Consenso

I paesi musulmani e africani hanno votato a favore in modo inequivocabile, mentre l’Unione Europea ha avuto le sue solite divisioni interne, con la maggioranza dei paesi che hanno votato a favore – tra cui spiccano, in ultima analisi, Spagna e Francia – come l’Ungheria e la Repubblica Ceca, ma con un numero significativo di astenuti dal voto, con paesi come Germania, Italia, Olanda, Svezia e Polonia che evitano di parlare apertamente.

Israele e gli Stati Uniti hanno dimostrato ancora una volta la forza della loro alleanza in queste votazioni, cruciali per il futuro dello Stato ebraico, e Argentina, Paraguay e altri paesi insulari del Pacifico, che seguono sempre il voto americano, si sono schierati dalla loro parte.

Nonostante l’approvazione, questa risoluzione non è riuscita a convincere i paesi di grande peso all’interno dell’ONU, come Canada, Australia, India, Svizzera e altri paesi europei, che hanno scelto di astenersi dal voto.

In questo modo, la risoluzione approvata oggi ha ottenuto meno consensi di quella votata lo scorso maggio, nella stessa assemblea, dove lo Stato palestinese ottenne la piena adesione all’ONU. In quel caso, 143 paesi hanno sostenuto la misura e solo nove hanno votato contro, con 25 astensioni.

“ Il lato giusto della storia”

Presentando la risoluzione, l’ambasciatore palestinese presso l’ONU, Riad Mansour, ha affermato: “Nessuna potenza occupante dovrebbe violare i nostri diritti inalienabili. La giustizia è l’unica via per la pace. Rispetta il diritto internazionale e non sacrificarlo per perseguire freddi calcoli politici”. Ha esortato i paesi membri a scegliere “il lato giusto della storia ”, sostenendo questa risoluzione prima che lo spargimento di sangue continui.

Da parte sua, il Ministero degli Esteri palestinese ha definito questa risoluzione “cruciale e storica” sia per la causa palestinese che per il diritto internazionale e ha ringraziato i paesi per il loro voto favorevole.

“Questa risoluzione, vista come un faro di speranza dal popolo e dai leader palestinesi nel mezzo del genocidio in corso, è un passo fondamentale per ritenere Israele responsabile del suo sistema coloniale e di apartheid”, afferma la risoluzione.

Il Dipartimento Palestinese ha valutato in una successiva dichiarazione che “più di due terzi degli Stati membri hanno votato a favore”, il che “riflette un consenso globale” secondo cui “l’occupazione deve finire”. “Il Ministero esorta i paesi che non hanno sostenuto la risoluzione a riconsiderare le loro posizioni e ad unirsi alla parte giusta della storia”, si legge nella dichiarazione.

Un “teatro politico”

A loro volta, i rappresentanti dello Stato israeliano si sono affrettati a criticare la risoluzione, che hanno descritto come una “decisione vergognosa”. Qualche istante dopo la presentazione del provvedimento da parte del palestinese Mansour, è intervenuto l’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, riferendosi all’accoglienza della proposta palestinese nella sede della riunione come “un circo in cui il terrore viene applaudito”.

“Chiunque voterà a favore collaborerà con la violenza e incorrerà in un insulto al funzionamento stesso di questa istituzione (…) Stanno cercando di isolare e distruggere Israele, questa risoluzione ritarda la speranza di pace nella regione”, ha detto Danon.

Il portavoce del ministero degli Interni israeliano, Oren Marmorstein, si è lamentato in un post su X, definendo il voto una “decisione distorta e sconnessa dalla realtà”.

La rappresentante statunitense, Linda Thomas-Greenfield, ha affermato a sua volta che il rifiuto di quella che ha definito una “risoluzione unilaterale” del conflitto è dovuto al fatto che non si trattava di una soluzione realistica. “La pace si ottiene solo attraverso i negoziati tra entrambe le parti”, ha detto l’ambasciatore all’ONU.

Questa strada, che gli Stati Uniti cercano di attuare da mesi, senza successo, attraverso un cessate il fuoco, non è riuscita a fermare il numero crescente di morti a Gaza, che ha già superato quota 41.000 secondo il Ministero della Sanità del territorio. L’offensiva israeliana, costata la morte di quasi 350 soldati, è avvenuta dopo un attacco del gruppo palestinese Hamas il 7 ottobre 2023 che ha provocato circa 1.200 morti e oltre 240 rapiti.

Fonte: Pagina12.

