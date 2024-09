Israele bombarda anche lo Yemen. Ancora decine di civili uccisi in Libano e Gaza

Le forze aeree israeliane hanno bombardato dozzine di obiettivi nello Yemen, tra cui il porto e l’aeroporto di Hodeidah.

La televisione israeliana IBC ha riferito che decine di aerei israeliani hanno preso parte all’attacco, prendendo di mira il porto, la centrale elettrica e gli impianti di stoccaggio del petrolio.

Il Jerusalem Post ha citato fonti secondo cui l’esercito israeliano ha effettuato il più forte attacco contro gli Houthi nello Yemen dall’inizio della guerra, e le fonti hanno indicato che l’attacco ha superato l’ attacco contro Hodeidah dello scorso luglio.

Il ministero della Salute yemenita ha comunicato che ci sono 4 morti e 29 in un primo bilancio di vittime dell’aggressione israeliana al governatorato di Hodeidah.

L’autorità dei media Houthi hanno detto di aver preso precauzioni svuotando preventivamente i serbatoi di petrolio nei porti di Ras Issa e Hodeidah.

Come rappresaglia per l’assassinio del leader libanese Nasrallah, il movimento politico yemenita l’Ansarallah ha sparato un missile contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

In una dichiarazione trasmessa da Al-Masirah TV, il portavoce militare del gruppo, Yahya Saree, ha annunciato che un “missile balistico” era stato lanciato contro l’aeroporto “all’arrivo” del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che tornava sabato in Israele dopo essere intervenuto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il giorno prima. I resti del missile intercettato dalla contraerea israeliana sono caduti vicino alla comunità di Tzur Hadassah, nell’area di Gerusalemme, causando alcuni danni ma non vittime.

Sugli altri fronti è stata ancora una giornata pesante di vittime causate dai bombardamenti israeliani.

In Libano, secondo i dati del ministero della Sanità libanese, almeno 49 persone sono state uccise ieri nei violenti attacchi israeliani nel Libano meridionale e orientale.

“I raid del nemico israeliano a Baalbek-Hermel hanno provocato 21 morti e 47 feriti”, ha precisato il ministero in un rapporto provvisorio. L’agenzia di stampa libanese Ani ha riferito che i quartieri della città di Baalbeck, la principale città della Beqaa, e i villaggi circostanti nell’est sono stati sottoposti domenica a “una quindicina di raid”. Sempre nella pianura della Beqaa, altre quattro persone sono state uccise durante un raid israeliano contro Joub Jenin, ha aggiunto il ministero. Sempre secondo la stessa fonte, 24 persone sono state uccise in un attacco israeliano vicino a Sidone, la principale città del sud del Libano.

A Gaza Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera che almeno 28 palestinesi sono morti in tutta la Striscia di Gaza nella sola giornata di ieri.

