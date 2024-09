Venezuela. Il presidente ha ordinato di rafforzare le operazioni antiterrorismo

Il comandante in capo delle Forze Armate Nazionali Bolivariane, Nicolás Maduro, ha ordinato di “rafforzare i piani antiterrorismo che gli Stati Uniti, con la CIA, e la Spagna, con il CNI, ci inviano, di rafforzare la ricerca e la cattura dei terroristi” e la neutralizzazione di “ogni possibilità che in Venezuela si voglia imporre la politica con bombe e sabotaggi“.

Lo ha spiegato in occasione dell’evento commemorativo del 19esimo anniversario del Ceofanb, dove ha avvertito che l’elemento principale dell’impero americano è attaccare il Paese con una guerra ibrida e imporre una storia nella realtà virtuale. “Nonostante ciò, è dimostrato che la stragrande maggioranza del mondo è favorevole al governo del Venezuela”, ha affermato Maduro ordinando il rafforzamento delle operazioni antiterrorismo nel Paese.

Parlando della guerra ibrida e psicologica che soffre il Venezuela, il presidente della repubblica ha sottolineato che “si tratta di un’operazione che potremmo chiamare terrorismo psicologico. Contro il Venezuela furono usate tutte le forme di guerra psicologica. Sono stati utilizzati meccanismi come WhatsApp, lo sapete abbastanza”, ricordando che alcuni funzionari della FANB hanno ricevuto attacchi e messaggi di odio attraverso i social network.

A sua volta, il capo dello Stato ha riferito che è già stato catturato un gruppo di mercenari responsabili di aver partecipato agli attacchi perpetrati contro il Sistema Elettrico Nazionale (SEN) nei giorni scorsi.

“Sono già detenuti, condannati, confessati. Un gruppo molto importante di mercenari è stato catturato e si trova nelle mani della Procura e della giustizia venezuelana, e ci sono prove evidenti dei piani della CIA e del CNI spagnolo contro la pace e la sicurezza del Venezuela“, ha spiegato.

Ha assicurato che il gruppo criminale è stato contattato e finanziato da María Corina Machado, insieme all’ex candidato alla presidenza Edmundo González, per causare gravi danni alla centrale idroelettrica di Guri, per creare il caos nel paese prima, durante e dopo il processo elettorale del Dicembre 28. Luglio.

Ha sottolineato che “non si aspettavano che la nostra intelligence sarebbe stata in grado di catturare buona parte degli elementi stranieri, mercenari e sicari che erano entrati nel paese e che sono stati catturati con l’intenzione di attaccare obiettivi vitali nel nostro paese, le raffinerie e centrali elettriche”.

Per queste azioni ha ringraziato il Comando Operativo Strategico della FANB e il popolo venezuelano per essere rimasto vigile. “Oggi siamo riusciti a verificare, a scoprire, e i sicari e i mercenari stranieri sono dietro le sbarre grazie alle nostre Forze Armate Nazionali Bolivariane, alle nostre forze di polizia e al popolo organizzato”, ha affermato.

Il presidente ha inoltre affermato che, di fronte all’intensa guerra ibrida che il paese affronta, i popoli e i governi del mondo hanno mostrato la loro solidarietà e il loro sostegno al Venezuela e al suo eroico popolo nella 79a Assemblea dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

“Nonostante questa guerra ibrida che affrontiamo, il Venezuela ha ricevuto un immenso sostegno da parte dei popoli del mondo. Abbiamo il sostegno dell’umanità, come è stato dimostrato alle Nazioni Unite, dove la stragrande maggioranza dei paesi e dei governi va oltre la storia della manipolazione e delle menzogne ​​sulla guerra, direttamente e indirettamente”, ha affermato.

“I paesi che sostengono il governo bolivariano non fanno eco alle bugie diffuse sui social network contro il Venezuela”. “Hanno fiducia in noi e amano il nostro popolo”, ha detto Maduro, davanti al personale militare.

In questo scenario, Nicolás Maduró ha denunciato ancora una volta che la guerra psicologica contro la nazione bolivariana si è intensificata durante la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 28 luglio, invitando tutti i funzionari della FANB a mantenere la pianificazione e il morale alto per lo sviluppo di piani strategici. per la difesa integrale del Paese.

La Giornata di mobilitazione a sostegno del Venezuela. “Con Maduro. A fianco della Rivoluzione Bolivariana. Contro il fascismo, sempre!”

Ieri, sabato 28 ottobre l’Internazionale antifascista ha convocato una Giornata di mobilitazione mondiale in solidarietà con il Venezuela ed in risposta agli sterili tentativi del fascismo venezuelano di rialzare la testa appoggiandosi alle complicità di cui gode fuori dal paese da parte dei paesi del blocco euro-atlantico.

É stata una giornata di mobilitazione in difesa della sovranità del Venezuela e di rifiuto dell’ingerenza degli Stati Uniti e dell’Unione Europei negli affari interni del paese, in appoggio al presidente democraticamente eletto Nicolás Maduro e alla Rivoluzione Bolivariana, e – ultimo ma non meno importante – di denuncia delle sanzioni illegali e del loro impatto sul popolo venezuelano.

In Italia, come Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta – organizzazione comunista giovanile e Opposizione Studentesca d’Alternativa (OSA) abbiamo partecipato a questa mobilitazione testimoniando la nostra solidarietà al processo rivoluzionario boliviano e contro il fascismo venezuelano con presidi in 3 città di fronte a monumenti universalmente conosciuti a Roma, Milano e Pisa.

Siamo parte organica di questa Internazionale Antifascista che ha mosso i primi passi a Caracas il 12 settembre scorso con il Congresso Mondiale contro il Fascismo a cui abbiamo entusiasticamente preso parte: un progetto che vogliamo rilanciare con forza nel nostro paese.

