Black Out a Cuba. Al lavoro per ripristinare l’energia elettrica nell’isola

Il sistema elettrico di Cuba ha subito un black out ieri a seguito della “disconnessione totale” della Centrale termoelettrica Antonio Guiteras (Cte) a causa di un incidente.

Lo riferisce su X il ministero cubano dell’Energia e delle Miniere informando che l’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina. La compagnia statale Union Elettrica, viene aggiunto, “lavora per un rapido ristabilimento del servizio”.

Dalla sede dell’Unione Elettrica, a Minem, Lázaro Guerra, direttore dell’Elettricità del Ministero dell’Energia e delle Miniere, ha riferito alla Televisione cubana che il processo di ripristino prosegue.

“In questo momento abbiamo microsistemi in tutte le province, tranne ad Artemisa, che hanno una potenza limitata e raggiungono i consumatori a loro vicini”.

Ha commentato che Energas è già operativa, e che a Santa Cruz del Norte c’è tensione ed energia elettrica, che attualmente è in fase di avviamento. Ciò consentirà di progredire nel ripristino della SEN.

Nella zona ovest dell’Avana si sta lavorando al microsistema per avviare il CTE Mariel , dove attualmente sono disponibili 3 unità, a differenza di altre che ne sono sprovviste. Si sta lavorando per portare la tensione dalla centrale galleggiante o attraverso la rete dell’Avana che ha energia in alcune sottostazioni, come Naranjito, che è un’altra possibile via per Mariel.

“Una volta che avremo collegato Mariel con Energas e Santa Cruz del Norte , ciò favorirà la zona occidentale, motivo per cui è una priorità. «Stiamo lavorando anche al guasto della centrale termoelettrica Antonio Guiteras».

Nell’est c’è già energia a Renté , che permetterà di lavorare sulle sue due unità per incorporarle nel sistema. Inoltre si è avviato un motore dell’impianto galleggiante.

Le strutture, i sistemi e i servizi degli aeroporti internazionali di Cuba dispongono di una propria produzione di energia elettrica di riserva e mantengono il loro normale funzionamento nell’attuale contingenza del sistema elettrico.

Da parte loro, i treni operati dalla compagnia Rutas Nacionales (da L’Avana a Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo/Manzanillo e Guantánamo) mantengono la loro programmazione abituale , in condizioni complesse dovute a diversi aspetti operativi, legati alla fornitura di carburante alle locomotive, tra le altre cause. Il treno da Santiago di Cuba a L’Avana è già partito e si sta lavorando per creare le condizioni per la partenza del treno da L’Avana a Bayamo/Manzanillo.

Nel caso del trasporto interprovinciale in autobus, gestito dall’Azienda Nazionale Autolinee, le tratte previste hanno potuto partire in giornata, cercando alternative per il rifornimento di carburante nelle località che dispongono di gruppi elettrogeni. A causa di queste difficoltà in molti casi si sono verificati ritardi; ma nessuna partenza è stata cancellata. Stiamo lavorando per garantire il programma previsto per domani, con il carburante fisico necessario e cercando opzioni per rifornire gli autobus. In alcune province la disponibilità fisica di combustibile è molto scarsa e ci sono difficoltà nel rifornirlo, e si lavora di notte per cercare alternative.

Il governo cubano ha ammesso che a luglio e agosto non era riuscito a raggiungere la stabilità desiderata per il sistema elettrico, mentre sull’isola persistevano lunghi blackout giornalieri. In dichiarazioni rilasciate ai media dopo l’inaugurazione della III Fiera delle energie rinnovabili all’Avana, il primo ministro Manuel Marrero ha sostenuto tuttavia che in quei mesi è stato possibile “evitare gravi danni” e che ci sono stati buoni risultati nel “mantenimento” e nel “ripristino” ” degli impianti termoelettrici.

Fonti: Ansa, Cubadebate

