La popolarità dei BRICS è in linea con l’emergere collettivo del Sud del mondo

L’editoriale del giornale cinese Global Times sul prossimo vertice dei Brics che si apre oggi in Russia.

****

Mentre i leader dei membri dei BRICS stanno per riunirsi a Kazan in Russia per il 16° Summit dei BRICS, una tendenza ormai sotto i riflettori e che dovrebbe essere un’agenda chiave durante il summit è la crescente lista d’attesa per entrare nei BRICS.



I BRICS – fondati da Cina, Russia, India e Brasile, con il Sudafrica che si è unito nel 2011 – hanno accolto nuovi membri il 1° gennaio 2024 in un’espansione storica. Secondo i resoconti dei media, decine di paesi hanno espresso interesse o presentato ufficialmente una domanda per entrare a far parte di questa grande famiglia.

La prossima ondata di espansione dei BRICS sarà annunciata al summit annuale del gruppo a Kazan, ha riferito Russia Today.



Almeno 34 paesi hanno espresso interesse ad entrare, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro senior dei BRICS all’inizio di settembre. I paesi in lista d’attesa includono Malesia, Thailandia, Nigeria, Bolivia e persino la Turchia, che è un membro della NATO.



L’ultimo paese ad unirsi alla candidatura è stato lo Sri Lanka, come ha annunciato questo mese il suo ministro degli Esteri Vijitha Herath, che presenterà la sua candidatura al summit di Kazan, secondo quanto riportato dalla Xinhua News Agency il 14 ottobre.



L’elenco in espansione ha dimostrato l’attrattiva unica dei BRICS per i paesi di diversi continenti, in particolare tra i paesi del Sud del mondo, e il loro entusiasmo è stato acceso dalle opportunità di sviluppo che i BRICS possono offrire, nonché dalla natura inclusiva e aperta della piattaforma.

Secondo la China Central Television (CCTV), i BRICS ampliati sono aumentati fino al 35,6 percento del PIL mondiale e la loro quota del PIL mondiale ha superato il Gruppo dei Sette (G7) in termini di parità di potere d’acquisto (PPP).



I BRICS rappresentano oltre un terzo delle terre emerse della Terra, il 45% della popolazione mondiale (3,6 miliardi), oltre il 40% di tutta la produzione di petrolio e circa un quarto delle esportazioni mondiali di beni, secondo i dati ufficiali.



“L’attrattiva dei BRICS risiede nelle opportunità economiche che possono portare”, ha affermato domenica Wang Youming, direttore dell’Institute of Developing Countries presso il China Institute of International Studies di Pechino.



La grande popolazione dei BRICS significa un vasto mercato, ricche risorse ed energia in particolare, e un grande potenziale di investimento, ha sottolineato Wang.



Ghali Ibrahim, professore e direttore del Center for Contemporary China-Africa Research in Nigeria, ha dichiarato al Global Times che “Impegnandosi con i BRICS, la Nigeria trarrà vantaggio da una maggiore stabilità valutaria e da legami più stretti con le nuove economie globali emergenti“.

La formula BRICS Plus rappresenta il futuro del sistema economico internazionale, riflettendo principalmente gli interessi delle economie in via di sviluppo nel Sud del mondo. È promettente per l’Africa, l’America Latina, i Caraibi e i paesi asiatici, ha affermato Ibrahim, “Crediamo che i BRICS siano il futuro.”



La decisione della Thailandia di unirsi ai BRICS riflette il suo approccio per massimizzare le opportunità economiche e la prospettiva strategica verso la diversificazione delle partnership economiche, ha affermato Tharakorn Wusatirakul, presidente del BRI Institute of Research Development on Economics and Education in Thailandia.

Uno stile non occidentale

Ghali Ibrahim ha affermato che i BRICS stanno reindirizzando il sistema economico globale per costruire un ordine internazionale più pacifico, equo e democratico. L’attenzione sarà rivolta allo sviluppo inclusivo, assicurando che i paesi in via di sviluppo siano inclusi senza alcuna forma di dominio, condizionalità o imposizione esterna, ha affermato.

I BRICS differiscono dal meccanismo economico guidato dall’Occidente in quanto quest’ultimo esclude i paesi in via di sviluppo o li tratta come prede, sottolinea Ibrahim.



Wusatirakul invece ha visto l’enfasi dei BRICS sulla cooperazione economica tra i suoi membri, concentrandosi su sviluppo, commercio e opportunità di investimento all’interno del blocco, in contrasto con le organizzazioni guidate dall’Occidente che spesso danno priorità a politiche economiche che riflettono gli interessi e le priorità delle economie avanzate.



Pertanto, i BRICS non solo rappresentano opportunità immediate di crescita economica e sviluppo, ma fungono anche da piattaforma per le economie emergenti per affermare i propri interessi e influenza sulla scena globale, hanno affermato gli osservatori.

La popolarità dei BRICS si allinea con l’emergere collettivo dei paesi del Sud del mondo, che sono stati a lungo emarginati negli affari internazionali, e la loro ricerca congiunta di autonomia e maggiore voce in capitolo determina che la governance internazionale dominata dall’Occidente deve riformarsi per rimanere rilevante, ha affermato Wang.



L’attrattiva dei BRICS per il Sud del mondo risiede nella sua filosofia di apertura, inclusività, equità e giustizia nella governance globale, hanno osservato gli analisti.

I BRICS sono un’organizzazione non occidentale, ma non sono anti-occidentali, poiché non mirano a sostituire, controbilanciare o mettere da parte il sistema esistente, ha osservato Wang, evidenziando come la filosofia dei BRICS consiste nel fare una torta più grande e condividerla in modo più equo, piuttosto che togliere la torta del potere dalle mani dell’Occidente.

22 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO