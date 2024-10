I mass media “ci fanno perdere la testa”, anche sugli ostaggi israeliani

Sui social media, @zei_squirrel presenta un altro dei suoi eccellenti thread sull’uso da parte dei media occidentali di un linguaggio fuorviante per manipolare le opinioni dei lettori su ciò che è accaduto a Gaza durante lo scorso anno.

Questa volta, è indignato dal modo in cui l’Associated Press, o AP, evidenzia nei suoi articoli la presunta incapacità di distinguere tra “attivisti” palestinesi e “civili” nel bilancio ufficiale delle vittime di Gaza – che è comunque largamente sottovalutato – per insinuare la narrativa israeliana secondo cui la maggior parte dei morti di Gaza sono probabilmente membri del “malvagio Hamas”.

Egli parla giustamente di mascheramento del genocidio.

Ma vorrei affrontare un punto parallelo riguardante il linguaggio utilizzato dai media occidentali che non viene sollevato qui, ma che è altrettanto fuorviante e peggiora proprio il problema che sta esaminando.

Il doppio standard dovrebbe essere palese. Mentre l’AP e altri media sono ansiosi di distinguere tra civili e militanti tra le vittime palestinesi per suggerire che una percentuale significativa dei morti sono in realtà militanti, fanno esattamente il contrario quando parlano degli israeliani portati a Gaza da Hamas durante la conferenza del 7 ottobre. , attacco del 2023 a Israele.

Questo punto è illustrato da questo paragrafo, tratto dal post di @zei_squirrel:

Hamas, ancora una volta, viene citato per aver “rapito” 250 israeliani il 7 ottobre. Questi israeliani vengono sempre descritti come “ostaggi”. Ma sappiamo che una parte significativa di loro erano in realtà soldati – soldati rapiti quel giorno dalle basi militari che avevano attuato una brutale occupazione e un assedio in stile medievale di 17 anni su Gaza. Nessuno di questi soldati è stato “rapito”. Sono stati “catturati”.

Nessun organo di informazione ha fatto alcuno sforzo per distinguere tra i civili israeliani sequestrati quel giorno e i soldati israeliani. A tutti gli israeliani portati a Gaza il 7 ottobre è stato automaticamente riconosciuto lo status civile mediante l’uso della parola “rapito”, anche se sappiamo che questo è tutt’altro che vero.

Allo stesso modo, non è stato fatto alcuno sforzo per spiegare che gli israeliani rilasciati da Hamas erano civili, a differenza di molti di quelli ancora detenuti a Gaza – presumibilmente perché Hamas preferiva utilizzare i soldati come valuta principale nei negoziati piuttosto che i civili.

Per cosa sta negoziando Hamas, oltre al cessate il fuoco? Per il ritorno di diverse migliaia di palestinesi che furono effettivamente rapiti e trascinati nei campi di tortura israeliani come Sde Teiman.

Ricordiamo che l’occupazione israeliana dei territori palestinesi è stata dichiarata illegale dalla Corte Internazionale di Giustizia, la più alta corte del mondo. Nel diritto internazionale, Israele è l’aggressore indiscutibile. Hamas non “ha iniziato” il 7 ottobre. Israele “ inizia” decenni con la sua occupazione illegale. I giudici hanno riconosciuto che i palestinesi hanno il diritto legale di resistere alla loro occupazione con la violenza per liberarsi, ma Israele, in quanto aggressore indiscutibile, non è in grado di far rispettare la legge nei territori che occupa illegalmente .

Allora perché i media nei loro resoconti non fanno distinzione tra civili israeliani “rapiti” e soldati israeliani “catturati”? Perché il linguaggio modella fortemente le emozioni che proviamo riguardo agli eventi attuali.

Se la maggior parte degli israeliani rimasti a Gaza sono in realtà soldati e non civili, l’opinione pubblica occidentale potrebbe sentirsi ancora meno ricettiva all’argomentazione secondo cui il massacro di massa dei palestinesi, la distruzione delle loro case e delle infrastrutture e la loro carestia sono necessari per garantire il ritorno degli israeliani. Potrebbero invece insistere affinché i loro governi smettano di strumentalizzare il genocidio israeliano e impongano un cessate il fuoco.

Questo è esattamente ciò che Israele non vuole. Questo è esattamente ciò che i governi occidentali non vogliono. E questo è proprio ciò che i media occidentali non vogliono.

Questo è il motivo per cui i media non fanno alcuno sforzo per scoprire quanti israeliani a Gaza siano, in realtà, soldati. Anche l’idea che abbiano il dovere di informarsi li scandalizzerebbe. Lo vedrebbero come una giustificazione per il “terrorismo”.

Così, mentre i media insistono nel fare una distinzione tra civili e militanti palestinesi, tra donne e bambini da un lato e uomini dall’altro (come se ogni uomo a Gaza fosse un combattente e quindi un obiettivo legittimo), continuano a fare riferimento a tutti gli israeliani detenuti a Gaza vengono considerati “rapiti”, in quanto civili.

I media non ci deludono. Questo è quello che dovrebbero fare. Non sono giornalisti. Sono propagandisti per i loro governi. E i loro governi stanno consentendo il genocidio.

