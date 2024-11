Perché Washington teme i mandati di arresto di Netanyahu e Gallant

L’emissione di mandati d’arresto da parte della Corte Penale Internazionale (CPI) per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, ha scioccato Washington.

La CPI ha dichiarato di aver trovato “ragionevoli motivi” per accusarli di “crimine di guerra di fame come mezzo di guerra, e crimini contro l’umanità di omicidio, persecuzione e altri atti disumani“. Ha anche parlato di “ragionevoli motivi per credere” che entrambi abbiano “la responsabilità penale come superiori civili per il crimine di guerra di aver deliberatamente diretto un attacco contro la popolazione civile“.

L’amministrazione del presidente Joe Biden ha espresso un fermo rifiuto della decisione della CPI. Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha detto che gli Stati Uniti “respingono fondamentalmente la decisione della corte di emettere mandati di arresto per alti funzionari israeliani” e che sono “profondamente preoccupati per la fretta del procuratore generale di richiedere mandati di arresto e per i preoccupanti errori di processo che hanno portato a questa decisione“.

Il Pentagono ha anche detto di aver respinto la decisione della CPI, anche se “non abbiamo una valutazione legale delle azioni israeliane a Gaza, ma respingiamo la decisione della CPI“. Biden ha criticato la decisione come “oltraggiosa“.

L’editoriale del Wall Street Journal ha definito la decisione della CPI un attacco sia a Israele che agli Stati Uniti. Il giornale ha detto che i mandati di arresto per Netanyahu e Gallant “danneggeranno la capacità di tutte le democrazie di difendersi da gruppi terroristici o stati“.

L’editoriale del giornale aggiungeva che “questo precedente sarà usato contro gli Stati Uniti, che come Israele non hanno mai aderito alla Corte penale internazionale“.

Sul sito web della Fondazione per la Difesa delle Democrazie di Washington, un think tank vicino al governo israeliano, Richard Golberg, ex studioso e funzionario dell’amministrazione Trump, ha scritto: “Oggi sono israeliani, ma domani saranno americani“.

“Dobbiamo pensare di più ai divieti di visto per i funzionari della CPI; dobbiamo distorcere la CPI stessa e tagliare il suo accesso al denaro e ai servizi. Dovremmo chiedere a tutti i nostri alleati della CPI di dichiarare che non riconoscono i mandati di arresto come legittimi e non li applicheranno“.

Tutte le indicazioni sono che il Congresso a maggioranza repubblicana, la cui nuova sessione inizia il 1° gennaio, imporrà sanzioni alla CPI.

Il senatore John Thune, che diventerà il nuovo leader della maggioranza al Senato, ha anticipato la decisione della corte il 17 novembre e ha invitato il Senato ad approvare immediatamente sanzioni contro la CPI e a completare i passaggi del disegno di legge sulle sanzioni della CPI approvato dalla Camera dei Rappresentanti a giugno.

Michael Waltz, un repubblicano della Florida che è stato scelto da Trump come suo consigliere per la sicurezza nazionale nella sua nuova amministrazione, ha minacciato la CPI, e ha minacciato anche i suoi leader e quelli delle Nazioni Unite.

Waltz ha twittato: “La CPI non ha credibilità e il governo degli Stati Uniti ha confutato queste accuse. Israele ha difeso legalmente il suo popolo e i suoi confini dai terroristi di Hamas. Ci si può aspettare una forte risposta al pregiudizio antisemita da parte della CPI e delle Nazioni Unite a gennaio“.

Il professor Craig Martin, della Washburn School of Law della Kansas State University, ha risposto alle minacce. Ha detto ad Al Jazeera Net che “la Corte penale internazionale è un’istituzione chiave nel sistema giuridico internazionale su cui si basa e rende possibile lo stato di diritto internazionale, un sistema per cui gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo centrale nella costruzione“.

“Per quanto gli Stati Uniti vogliano promuovere lo stato di diritto e fare affidamento su questo sistema in futuro, per limitare le azioni di paesi come la Russia e la Cina, ad esempio, dovrebbero riflettere attentamente sulla saggezza di attaccare le istituzioni fondamentali che lo rendono possibile“.

Ha concordato con la precedente proposta il professor Osama Khalil, capo del Programma di Relazioni Internazionali presso l’Università di “Siraikos”, New York, in un’intervista ad Al Jazeera Net, e ha affermato che “l’amministrazione Biden non agirà in base ai mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale contro Netanyahu e Gallant. Invece, ci si aspetta che attacchi la legittimità della CPI e del procuratore Karim Khan“.

Secondo Khalil, questo “aprirebbe la strada all’amministrazione Trump per intraprendere un’azione più aggressiva contro la CPI e qualsiasi organismo internazionale che sfidi le politiche di Washington o critichi le azioni di Israele“.

Sebbene gli Stati Uniti e Israele non siano membri della CPI, i funzionari statunitensi hanno espresso rabbia per l’approccio della Corte, soprattutto perché è la prima volta che cerca di perseguire un alleato americano.

La posizione degli Stati Uniti sulla CPI si spiega con il timore di Washington che i soldati e i politici americani saranno processati senza la protezione costituzionale degli Stati Uniti e da giudici internazionali.

Washington invece si basa sulle sue leggi interne e sul War Crimes Act del 1996, una legge che si applica se una vittima o un autore di un crimine di guerra è un cittadino statunitense o un membro dell’esercito statunitense.

L’opposizione di Washington alla CPI è arrivata al culmine durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, che ha promesso di imporre sanzioni ai giudici e ai pubblici ministeri della corte se avessero iniziato a indagare su ciò che la corte aveva dichiarato, ossia che “i membri delle forze armate statunitensi e della CIA potrebbero aver commesso crimini di guerra torturando i detenuti in Afghanistan nel 2016“.

In effetti, Washington ha imposto sanzioni ai membri della corte e ha vietato i conti bancari dell’ex presidente della corte Fatou Bensouda, ma le relazioni hanno iniziato a migliorare con l’inizio dell’era del presidente Joe Biden quasi 4 anni fa, soprattutto dopo il suo impegno a rispettare le regole del diritto internazionale, e Washington ha abbandonato le sanzioni.

I leader del Congresso, sia del partito repubblicano che di quello democratico, hanno precedentemente chiesto alla Casa Bianca di fornire tutto il sostegno possibile alla Corte Internazionale di Giustizia nel suo tentativo di stringere il cappio sulla Russia, ma la posizione americana è completamente cambiata quando si tratta di Israele e delle sue continue violazioni legate alla sua aggressione alla Striscia di Gaza.

La legislazione, la n. 8282, che prevede sanzioni contro i membri della corte, è arrivata in risposta all’emissione da parte della corte di mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant lo scorso giugno, è passata con 247 voti a favore contro 155, con tutti i legislatori repubblicani e 42 democratici che hanno votato a favore.

Il disegno di legge è stato congelato alla soglia del Senato, per volere della Casa Bianca, che temeva che le sanzioni statunitensi contro la CPI avrebbero spinto a un procedimento giudiziario più forte contro Israele, e che il disegno di legge avrebbe costretto gli Stati Uniti a imporre sanzioni agli alleati stretti che finanziano la corte, ai loro leader, ai legislatori e alle società statunitensi che forniscono servizi alla corte.

* da Al Jazeera

