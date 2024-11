Argentina. Bertulazzi “scarcerato”? Non proprio, purtroppo

Non è corretta la notizia sulla scarcerazione dell’ex brigatista rifugiato politico in Argentina, Leonardo Bertulazzi, che sta circolando sui media italiani, Tg1 in testa.

La cassazione ha censurato il rifiuto di scarcerare Bertulazzi pronunciato dalle corti di prima istanza, accogliendo il ricorso dei suoi legali.

Ha quindi rinviato il fascicolo alla corte d’appello che dovrà tenere conto nella sua nuova decisione della durissima censura contro la decisione, definita “arbitraria”, del governo Milei che con un atto illegittimo aveva revocato lo status di rifugiato politico a Bertulazzi, riconoscendo che non è mai esistito alcun pericolo di fuga. Bertulazzi vive da 20 anni a Buenos Aires, ha una casa, ha sempre lavorato, ha radici profonde nella società argentina.

Le argomentazioni delle corti che hanno rifiutato la scarcerazione sono state etichettate come “dogmatiche”. Bertulazzi dovrà attendere ancora ai domiciliari la decisione mentre un’altra corte sta ultimando la fase istruttoria prima di valutare la richiesta di estradizione fotocopia di quelle passate rilanciata dall’Italia.

Certo è che le parole della Cassazione avranno un peso sul seguito di questa vicenda.

