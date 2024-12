Gli eventi di Jenin visti da analisti e scrittori palestinesi. “Imparare le lezioni dal genocidio di Gaza”

Il giornale palestinese Al Quds ha raccolto le valutazioni di analisti e intellettuali palestinesi su quanto sta accadendo a Jenin.

Scrive Al Quds che da circa due settimane la città e il campo di Jenin sono testimoni di eventi sfortunati tra uomini armati del Battaglione Jenin e i servizi di sicurezza (dell’ANP, ndr), che hanno lanciato una campagna per imporre sicurezza e legge con lo slogan “Proteggere la patria”, che riflette le complesse dimensioni tra la resistenza popolare armata e il caos che potrebbe deviare dal percorso nazionale.

In interviste separate con scrittori, analisti politici, professori universitari ed ex funzionari, questi ritengono che gli eventi attuali rappresentino una sfida importante e difficile, poiché l’occupazione israeliana sfrutta questo caos per giustificare le sue politiche aggressive, come l’espansione degli insediamenti e l’indebolimento dell’Autorità Nazionale Palestinese.

Sottolineano inoltre che l’assenza di una strategia nazionale unitaria minaccia la capacità dei palestinesi di rafforzare la loro fermezza e investire nella resistenza in un modo che serva la causa nazionale. Hanno sottolineato che affrontare la scena attuale richiede una netta separazione tra legittima azione nazionale e manifestazioni di caos della sicurezza. La maggior parte di loro ha messo in guardia dal ripetere lo scenario di Gaza in Cisgiordania, dati gli alti costi di scontri armati sconsiderati.

Uno stato di confusione e disordine

La Dott.ssa Dalal Erekat, docente di diplomazia e risoluzione dei conflitti presso l’Università Araba Americana, descrive ciò che sta accadendo a Jenin come uno stato di confusione e commistione tra il lavoro di resistenza nazionale e ciò che potrebbe rientrare nel quadro della opposizione interna e del caos della sicurezza, che a volte si nasconde dietro la copertura della resistenza.

Erekat sottolinea che questa scena complessa è il riflesso delle crescenti sofferenze del popolo palestinese sotto l’occupazione israeliana e delle sue politiche basate sull’espansione degli insediamenti, sulla violenza militare e sulla presa di mira della struttura sociale ed economica dei palestinesi.

Erekat ritiene che l’occupazione continui a opprimere i palestinesi attraverso queste politiche, soprattutto alla luce del generale senso di impotenza di fronte al crimine di genocidio in corso nella Striscia di Gaza, parallelamente ai cambiamenti avvenuti nei ruoli degli attori regionali arabi.

Secondo Erekat, queste tensioni hanno riportato in superficie i sentimenti di rabbia popolare palestinese, ma l’assenza di una strategia nazionale unitaria minaccia la capacità dei palestinesi di rafforzare la loro fermezza e di impiegare la resistenza di Jenin in un modo che serva la causa nazionale.

Erekat ha aggiunto: “Storicamente, Jenin è stata un modello di resistenza popolare armata, ma oggi corre il rischio di deviare dall’obiettivo centrale, poiché ciò che sta accadendo potrebbe deviare verso l’interno della Palestina, invece di affrontare l’occupazione in modo unitario e sistematico”.

Questa situazione, secondo Erekat, fornisce a Israele un pretesto per giustificare le sue azioni criminali in Cisgiordania, con il pretesto di “eliminare il terrorismo”, che serve alle ambizioni israeliane di ottenere il controllo completo sul territorio e di indebolire l’Autorità Nazionale Palestinese in preparazione all’annessione della Cisgiordania.

Erekat ritiene che il percorso futuro dipenda ora dalla capacità dei palestinesi di investire nella resistenza a Jenin all’interno di una visione strategica globale incentrata sulla fine dell’occupazione, con la necessità che la leadership palestinese si muova per ottenere garanzie internazionali per proteggere i palestinesi e assicurare l’attuazione del diritto internazionale.

Erekat spiega che sono due le strade principali che la scena in Cisgiordania potrebbe percorrere; la prima è rappresentata dal tentativo di Israele di sfruttare lo stato di caos per eliminare la resistenza attraverso la repressione della sicurezza e l’espansione degli insediamenti, mentre la seconda dipende dalla continuazione della resistenza palestinese, ma questa opzione richiede una strategia chiara che combini resistenza popolare e politica per evitare di cadere in un ciclo di conflitti inutili.

In questo contesto, Erekat ritiene che l’esperienza della resistenza a Gaza porti con sé lezioni importanti che devono essere apprese. Gaza è riuscita a mettere in luce la capacità dei palestinesi di resistere e imporre sfide all’occupazione, ma allo stesso tempo ha rivelato pericolose lacune.

La più evidente di queste lacune, secondo Erekat, è l’isolamento politico e geografico di Gaza e la sua trasformazione in un’arena economicamente e umanamente assediata, che ha portato alla perdita del diritto dei palestinesi all’autodeterminazione e alla creazione di uno stato indipendente.

Erekat avverte che lo scenario più pericoloso è la separazione politica, geografica e amministrativa di Gaza dalla Cisgiordania, che minaccia l’idea di uno stato palestinese unito.

Erekat sottolinea che la Cisgiordania deve affrontare sfide più grandi, in particolare l’espansione degli insediamenti, la divisione delle terre e il coordinamento della sicurezza con l’occupazione, che richiedono un approccio diverso rispetto all’esperienza di Gaza.

Sottolinea che ripetere l’esperienza di Gaza in Cisgiordania senza imparare la lezione potrebbe portare a opzioni futili che minacciano la struttura politica e sociale del popolo palestinese.

Ciò di cui la Cisgiordania ha bisogno, secondo Erekat, è elaborare una strategia nazionale integrata che realizzi un’unità nazionale globale e rafforzi una leadership unificata, lontana dalla divisione.

Erekat sottolinea inoltre l’importanza del dialogo nazionale come un dovere nazionale urgente, con la necessità di unificare le armi palestinesi all’interno di una visione unitaria per una resistenza popolare intelligente che combini gli strumenti della diplomazia, della resistenza pacifica e della pressione internazionale sull’occupazione.

Sottolinea la necessità di accrescere il livello di consapevolezza politica tra i giovani palestinesi per garantire che comprendano l’importanza dell’unità nazionale e si uniscano attorno a una decisione palestinese unitaria, lontana da calcoli di fazione e interventi regionali.

Erekat fa riferimento alle fughe di notizie dell’intelligence israeliana datate 13 ottobre 2023, che hanno rivelato che uno degli obiettivi più pericolosi dell’operazione del 7 ottobre era quello di ritenere Hamas responsabile agli occhi dei palestinesi.

Questo obiettivo riflette chiaramente, secondo Erekat, la volontà di Israele di dividere le fila palestinesi e indebolire la legittimità della resistenza, distogliendo l’attenzione dalla questione centrale: porre fine all’occupazione militare e degli insediamenti.

Erekat spiega che l’occupazione cerca di sfruttare la divisione palestinese e di promuovere il caos, il che richiede ai palestinesi di unificare il loro discorso nazionale per riportare la questione alle sue radici fondamentali: ottenere giustizia e porre fine all’occupazione.

Erekat ritiene che il successo della resistenza palestinese richieda un quadro nazionale completo che ridefinisca gli obiettivi nazionali allontanandoli dagli interessi di fazione.

Erekat sottolinea che questa strategia deve basarsi su un equilibrio tra resistenza popolare e diplomazia, unitamente a un serio lavoro a livello internazionale per isolare l’occupazione israeliana e denunciare le sue pratiche razziste e di insediamento.

L’escalation della resistenza in Cisgiordania è il risultato della guerra di sterminio

Il dott. Hassan Khreisha, ex vicepresidente del Consiglio legislativo, descrive quanto sta accadendo nella città di Jenin come preoccupante e spaventoso per la piazza palestinese, poiché ritiene che il principale beneficiario dello stato di tensione e caos sia l’occupazione israeliana, mentre il popolo palestinese rimane l’unico perdente.

Khreisha conferma che l’escalation della resistenza odierna in Cisgiordania, in particolare nel nord, è il risultato della guerra di sterminio che Israele conduce nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre, nonostante la presenza di questi gruppi armati di resistenza prima di quella data.

Khreisha ritiene che “il terremoto causato dalla resistenza palestinese il 7 ottobre ha scosso le fondamenta dello stato di occupazione israeliano e ha riportato la causa palestinese in prima linea sulla scena internazionale, ma in cambio la resistenza armata è aumentata in Cisgiordania, specialmente a Jenin, e ha ottenuto un ampio sostegno popolare come risultato della crescente oppressione”.

Khreisha sottolinea che l’Autorità Nazionale Palestinese ha assunto una posizione chiara fin dall’inizio, quella di non impegnarsi nella guerra in corso, sulla base di diverse considerazioni politiche. Tuttavia, le campagne di sicurezza condotte dall’Autorità, come la campagna “Protect the Homeland”, sollevano profondi interrogativi sulle sue priorità.

Khreisha sottolinea che chiunque protegga la patria deve proteggerla dall’occupazione e dai coloni, e non creare tensioni che minaccino di far spargere sangue palestinese.

Khreisha si rifiuta di descrivere i gruppi armati di Jenin come qualcosa di diverso da “combattenti della resistenza”, sottolineando che si tratta di giovani combattenti e che tutti dovrebbero abbracciarli invece di affrontarli.

Khreisha ritiene che qualsiasi problema interno palestinese debba essere risolto attraverso il dialogo nazionale, i comitati di riforma e l’intervento della società civile, anziché ricorrere a soluzioni di sicurezza, che esacerbano la crisi e minacciano di far esplodere la situazione.

Khreisha avverte che il proseguimento degli scontri interni sta causando gravi danni al tessuto sociale e indebolendo la causa nazionale, soprattutto alla luce della guerra di sterminio in corso a Gaza e delle crescenti ambizioni israeliane in Cisgiordania, ricordando che tutti i palestinesi sono presi di mira, che appartengano ai servizi di sicurezza o alla resistenza.

Sottolinea che la società palestinese è in grado di intervenire attraverso marce popolari che esercitano pressione su tutte le parti per porre fine all’attuale crisi. Lo status quo in Cisgiordania, se continua, frustrerà tutti, sia l’Autorità che la resistenza, e darà all’occupazione l’opportunità di attuare i suoi piani di annettere la Cisgiordania e di sfollare i suoi residenti, il che è un pericolo maggiore di qualsiasi attuale scontro.

Khreisha cita le esperienze storiche del defunto presidente Yasser Arafat, che era favorevole al dialogo con tutte le fazioni palestinesi, compresa la resistenza, per preservare l’unità del popolo e fermare lo spargimento di sangue.

Khreisha ritiene che un dialogo globale sia il modo migliore per contenere i gruppi armati a Jenin e altrove, allontanandosi dal linguaggio della forza e dei combattimenti.

Khreisha sottolinea che la resistenza non si limita alla forma militare, ma può assumere molteplici forme, ma coloro che scelgono la lotta armata come opzione per resistere all’occupazione non dovrebbero essere criminalizzati, soprattutto perché la resistenza pacifica non ha ottenuto alcun progresso tangibile a livello della causa palestinese.

Khreisha sottolinea che l’esperienza della resistenza a Gaza ha riportato la causa palestinese al centro dell’attenzione internazionale, nonostante il pesante prezzo pagato dai palestinesi in termini di distruzione e massacri.

Khreisha sottolinea che i timori che il fenomeno di Gaza si estenda alla Cisgiordania sono ingiustificati, poiché la resistenza armata esisteva in Cisgiordania già anni prima del 7 ottobre.

Khreisha ritiene che eventuali errori commessi dai combattenti della resistenza a Jenin possano essere risolti attraverso il dialogo nazionale, non attraverso lotte intestine che distruggono il tessuto nazionale.

Fattori politici e di sicurezza hanno portato allo sviluppo degli eventi a Jenin

Lo scrittore e analista politico Akram Atallah ritiene che gli sviluppi dei recenti eventi di Jenin siano il risultato della sovrapposizione di un insieme di ragioni e fattori politici e di sicurezza, che hanno portato a una significativa escalation della situazione militare.

Atallah sottolinea che Jenin è sempre stata una fucina di gruppi armati che operano nel contesto della resistenza palestinese, ma la recente guerra nella Striscia di Gaza ha alimentato la rabbia tra questi gruppi, parallelamente agli sforzi di Hamas di ampliare la portata del conflitto creando un nuovo campo di battaglia in Cisgiordania, nella convinzione che ciò potrebbe contribuire ad alleviare la pressione militare su Gaza o a fermare la guerra in corso.

Atallah sottolinea che i militanti di Jenin sono stati colpiti dall’esperienza della caduta della Siria e alcune voci hanno iniziato a indicare la possibilità di attuare uno scenario per rovesciare l’autorità in Cisgiordania, considerando che l’autorità costituisce un ostacolo alla pratica della resistenza armata, dal loro punto di vista.

Questa escalation, secondo Atallah, rappresenta uno dei mezzi che questi gruppi ritengono possa aprire la strada a un confronto diretto con l’occupazione, lontano dalle restrizioni dell’Autorità.

Atallah ritiene che l’accumulo di queste ragioni combinate abbia portato a un crescente stato di tensione per la sicurezza, che ha raggiunto il punto di danneggiare di fatto l’Autorità Nazionale Palestinese, e che il perdurare di questa situazione minacci non solo l’Autorità, ma anche l’intera Cisgiordania, alla luce delle dichiarate politiche israeliane, in particolare quelle promosse dal governo di destra, in particolare Bezalel Smotrich.

Sottolinea che l’attuale governo israeliano cerca di annettere la Cisgiordania e di spostarne gli abitanti, nell’attuazione di un piano politico basato su antiche idee religiose e storiche, poiché il programma di Smotrich è ispirato ai romanzi di “Joshua bin Nun”, che si basano sull’idea dello spostamento forzato con lo slogan “Chiunque si rifiuti di vivere sotto la sovranità israeliana deve andarsene”.

Atallah sottolinea la necessità di leggere l’esperienza della Striscia di Gaza con un’accurata lettura politica, poiché quanto accaduto lì ha causato enormi perdite a tutti i livelli, sottolineando che l’opzione di uno scontro armato non calcolato nella Striscia di Gaza non ha raggiunto alcun obiettivo di liberazione, ma ha piuttosto portato a una grande distruzione e ha richiesto all’occupazione di controllare ulteriormente ed espandere i territori della Striscia.

Atallah mette in guardia dal ripetere l’esperienza di Gaza in Cisgiordania, soprattutto perché la Cisgiordania è considerata l’area più presa di mira dai piani israeliani di confiscarla completamente.

Atallah sottolinea che in Cisgiordania è necessario adottare politiche sagge e caute che impediscano ai palestinesi di ripetere gli errori del passato, valutando attentamente la realtà politica e militare per evitare ulteriori perdite, soprattutto alla luce dei piani israeliani che non hanno nascosto le loro intenzioni nei confronti della Cisgiordania.

Discorso sociale…ma con le armi!

Lo scrittore e analista politico Abdul Ghani Salama sottolinea che ciò che sta accadendo a Jenin è ora visto da una prospettiva sociale, poiché i combattenti del “Battaglione Jenin” hanno affermato in diverse dichiarazioni che la campagna di sicurezza sta prendendo di mira il campo, e alcuni di loro hanno espresso questo sentimento in altre parole, il che significa che alcuni residenti del campo sentono il bisogno di unire il campo di fronte alla visione negativa che altri hanno di loro, quindi tutte le fazioni all’interno del campo si sono unite come se lo stessero difendendo, più che sentire di stare combattendo una resistenza contro l’occupazione, e l’affiliazione organizzativa è stata neutralizzata a favore dell’affiliazione al campo.

Salama dice: “Se solo la questione fosse un’incarnazione dell’unità nazionale come appare a prima vista, piuttosto fosse un discorso sociale, ma con le armi, poiché questi militanti sentono l’importanza della loro presenza e della loro forza perché portano armi. C’è una distorsione sociale di cui tutti hanno la responsabilità, soprattutto perché è profondamente radicata in molti circoli della società palestinese nel suo insieme”.

Salama ritiene che politicamente, alcune potenze regionali (e chiaramente l’Iran) abbiano lavorato a lungo per penetrare nel campo di Jenin e trovare un punto d’appoggio lì, per scopi puramente iraniani, proprio come hanno usato altri partiti in Libano, Yemen, Iraq, Siria e Gaza. Dopo che tutti quei fronti si sono indeboliti e l’Iran ha sentito che stava perdendo la sua influenza nella regione e stava uscendo dall’equazione con perdite successive, ha voluto incendiare l’ultimo punto in cui aveva influenza e ha trovato la sua strada nel campo di Jenin.

Salama sottolinea che bisogna notare che l’intera regione sta vivendo un punto di svolta molto pericoloso, e Israele occupa la posizione di potenza unica e dominante, con un mandato americano e internazionale per fare tutto ciò che vuole contro coloro che considera una minaccia per sé. Ha distrutto il Libano, la Siria e la Striscia di Gaza, e sta aspettando qualsiasi opportunità per attuare il suo piano di insediamento espansionistico in Cisgiordania attraverso il progetto di annessione e spostamento.

Salama spiega che questo richiede di spianare la strada indebolendo o colpendo l’autorità, diffondendo caos e insicurezza e creando l’ambiente appropriato per avviare il suo progetto distruttivo che prende di mira la Cisgiordania, la presenza palestinese e la causa palestinese. Pertanto, è una fase molto pericolosa.

Salama dice: “È saggio essere consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a noi, e che non troveremo alcun supporto o appoggio esterno, e il mondo intero non sarà in grado di fare nulla per aiutarci, e il primo ad abbandonarci sarà l’Iran. Questa saggezza richiede di razionalizzare e razionalizzare i metodi di resistenza, e che siano all’interno di un consenso nazionale basato sulla pianificazione strategica e una visione condivisa a cui tutti partecipano: le fazioni, le masse, l’autorità e la società civile, e utilizzando nuovi metodi che siano diversi dall’approccio del passato.”

Salama conferma, dicendo: “Siamo tutti con la resistenza e vogliamo la libertà, ma questa non è la strada giusta né la scelta giusta. Questa è una strada verso il caos e la distruzione del paese senza raggiungere nessun obiettivo se non l’autodistruzione.”

Elaborazione della sicurezza basata sulla forza come soluzione primaria

Lo scrittore e analista politico Dr. Abdul Majeed Suwailem ritiene che la gestione da parte dell’Autorità di quanto sta accadendo a Jenin e nel resto della Cisgiordania rifletta un approccio alla sicurezza che fa affidamento sulla forza come soluzione di base, un approccio che descrive come ben lontano dall’essere il modo ideale per affrontare i problemi in peggioramento.

Suwailem sottolinea che questo approccio alla sicurezza è stato sperimentato ripetutamente, ma non ha ottenuto il successo sperato, poiché apre la porta a ripetuti casi di caos e a rinnovate crisi di sicurezza, il che getta tutti in un circolo vizioso di combattimenti e tensione.

Egli sottolinea che la sfida principale consiste nel distinguere le manifestazioni di legittima resistenza nazionale dalle manifestazioni del caos di sicurezza di cui soffre la società.

Suwailem spiega che la resistenza può essere organizzata, comprensibile e sostenibile, mentre il caos della sicurezza rappresenta una violazione della legge e una trasgressione che provoca grandi sconvolgimenti nella vita delle persone.

Sottolinea la necessità di fare una distinzione pratica, realistica e concreta tra i due casi, sottolineando l’importanza di trovare un approccio basato su una profonda comprensione della situazione e delle esigenze della società.

Secondo Suwailem, le soluzioni di sicurezza non possono resistere alle sfide attuali, data l’esistenza di scappatoie che consentono al caos di persistere e alle crisi di ripresentarsi.

Suwailem ritiene che per avere successo nella ricerca di soluzioni sia necessario un vero dialogo nazionale con la partecipazione di tutte le forze e i gruppi attivi nella società.

Si suggerisce che questo dialogo si basi su un’azione collettiva a beneficio della nazione e della pace civile, il che richiede che i combattenti della resistenza nazionale facciano attenzione a non essere associati a manifestazioni di caos o a infrangere la legge, intenzionalmente o deliberatamente.

Per quanto riguarda il paragone tra la situazione tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Suwailem ritiene che la Cisgiordania non possa essere trasformata in un modello simile a Gaza, a causa della differenza fondamentale di condizioni e capacità. La Cisgiordania è soggetta a occupazione diretta e non dispone delle quantità di armi e infrastrutture militari che possiede la Striscia.

Suwailem sottolinea che i mezzi di lotta in Cisgiordania devono essere diversi e flessibili, poiché è possibile ricorrere ad alcune forme di lotta armata in modo limitato, ma questo approccio non dovrebbe essere la caratteristica principale perché l’ambiente della Cisgiordania nel lavoro di resistenza è diverso da quello di Gaza.

Molteplici significati e diversi punti di vista

La scrittrice e ricercatrice politica Dott.ssa Tamara Haddad ritiene che i recenti sviluppi nella città di Jenin e i conseguenti movimenti tra militanti e forze di sicurezza comportino molteplici implicazioni e punti di vista differenti, soprattutto dal punto di vista dell’Autorità Nazionale Palestinese, che affronta questa situazione con cautela, spiegando che l’Autorità cerca di limitare l’uso della resistenza armata come pretesto per Israele per distruggere la Cisgiordania e prendere di mira il progetto nazionale palestinese.

Haddad sottolinea che l’Autorità Nazionale Palestinese sta cercando, per quanto possibile, di rafforzare i controlli di sicurezza e di imporre l’ordine nelle aree in cui si registra una forte presenza di combattenti, in particolare a Jenin e in altri campi, e che l’Autorità cerca di inviare un doppio messaggio, uno all’interno della Palestina e l’altro all’esterno.

Haddad sottolinea che l’autorità sta cercando di inviare messaggi all’interno, ovvero che gli attuali movimenti dei combattenti potrebbero avere un impatto negativo sulla causa palestinese, anziché favorirla.

Secondo Haddad, queste mosse vengono sfruttate dall’estrema destra israeliana, che cerca di liquidare la causa palestinese una volta per tutte. Secondo questo scenario, l’escalation di scontri e caos in Cisgiordania fornisce a Israele una giustificazione per attuare i suoi piani, sia imponendo il controllo militare, sia spingendo gli Stati Uniti e la comunità internazionale ad accettare una nuova realtà in Cisgiordania, basata su un governo militare, amministrativo e di sicurezza, lontano da qualsiasi futuro orizzonte politico palestinese.

Haddad ritiene che l’occupazione stia sfruttando il caos per indebolire e smantellare gradualmente l’Autorità Nazionale Palestinese, trasformandola in una grande amministrazione municipale priva di futuri diritti politici o sovrani, il che affosserà l’idea di uno Stato palestinese.

Haddad conferma che questo percorso si traduce praticamente nei continui tentativi israeliani di ostacolare qualsiasi soluzione politica o ripresa del percorso dei due stati.

Per quanto riguarda il messaggio esterno, Haddad spiega che l’Autorità Nazionale Palestinese cerca di rassicurare gli Stati Uniti e la comunità internazionale che è in grado di imporre sicurezza e stabilità in Cisgiordania e che deve essere avviato un processo politico che garantisca i diritti dei palestinesi. L’Autorità sottolinea i suoi sforzi per contenere il caos interno e indebolire qualsiasi movimento armato che Israele potrebbe sfruttare come pretesto per intensificare le sue operazioni militari e le sue incursioni, soprattutto alla luce del delicato clima internazionale.

In questo contesto, Haddad sottolinea che gli Stati Uniti, che stanno adottando la via della normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, stanno cercando di evitare qualsiasi escalation sul campo in Cisgiordania che potrebbe compromettere questi sforzi, mentre l’Arabia Saudita continua a stabilire che ai palestinesi venga riconosciuto almeno il diritto di fondare il loro Stato per procedere su questa strada.

Pertanto, secondo Haddad, qualsiasi crisi della sicurezza in Cisgiordania potrebbe ostacolare questo percorso verso la fondazione dello Stato.

D’altro canto, Haddad ritiene che l’Iran consideri la Cisgiordania un “giardino laterale” vicino a Israele, attraverso il quale cerca di creare caos in termini di sicurezza, opinione respinta dall’Autorità, che cerca di impedire l’uso di questi gruppi come strumenti al servizio di programmi stranieri che non hanno nulla a che fare con l’interesse nazionale palestinese.

Haddad sottolinea che la provenienza delle armi in Cisgiordania è diventata oggetto di dubbi e di rigoroso monitoraggio, poiché vengono sollevate domande su come queste armi siano arrivate nonostante le misure di sicurezza israeliane, osservando che l’Autorità ritiene che alcune delle armi possano provenire da bande interne a Israele.

Haddad mette in guardia dal ripetere lo scenario di Gaza in Cisgiordania, poiché la resistenza armata a Gaza non ha ottenuto successi tangibili a causa della mancanza di una strategia chiara e di un programma nazionale congiunto tra tutte le fazioni palestinesi.

Haddad chiede di trovare meccanismi comuni tra l’autorità e i combattenti della resistenza attraverso un dialogo nazionale completo basato sulla comprensione e sulla consapevolezza, lontano dallo scontro armato tra le due parti, sottolineando che la soluzione ideale risiede nel rafforzare la fermezza dei palestinesi sulla loro terra e nell’impegnarsi a investire le energie nazionali in programmi che sostengano la fermezza e la resistenza popolare pacifica.

Una conseguenza diretta dell’assenza di elezioni giuste e trasparenti

Lo scrittore e analista politico Daoud Kuttab ritiene che gli attuali eventi di Jenin riflettano una crisi più profonda legata all’assenza di un lavoro collettivo di liberazione nazionale, spiegando che alla luce delle divisioni interne, sta emergendo una tendenza politica che ritiene di detenere la chiave per la soluzione e la tabella di marcia per la liberazione nazionale, il che ha portato ogni partito a prendere le proprie decisioni lontano dal consenso nazionale.

Gli autori confermano che questa realtà è una conseguenza diretta dell’assenza di elezioni giuste e trasparenti a livello nazionale, che esprimano la volontà del popolo palestinese in modo democratico e chiaro.

Gli autori sottolineano che nessuno, né una fazione né un gruppo, ha il diritto di monopolizzare le decisioni sulla guerra e sulla pace, poiché esse appartengono all’intero popolo palestinese.

Questo isolamento, secondo gli autori, incarna le ripercussioni della divisione interna palestinese e dell’assenza di unità nazionale, che indebolisce la causa palestinese di fronte a sfide importanti.

Nel contesto della sua valutazione dell’esperienza di resistenza a Gaza, Kuttab sottolinea che la resistenza ha ottenuto importanti risultati e ha messo in luce la causa palestinese sulla scena mondiale, ma ha anche avuto i suoi svantaggi, spiegando che questa esperienza non è stata il risultato di una decisione nazionale congiunta e concordata, ma è stata presa unilateralmente, il che ha fatto sì che il popolo palestinese sopportasse costi pesanti in termini di sangue e futuro.

Gli scrittori ritengono che la soluzione per uscire da questa situazione inizi con il ripristino dell’unità nazionale, il rinnovamento della legittimità attraverso elezioni nazionali esaustive e un riorientamento verso un’azione collettiva basata su una chiara visione di liberazione.

