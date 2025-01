Gli Stati Uniti invece di Israele sanzionano la Corte Penale Internazionale

Con una decisione vergognosa ma non certo sorprendente, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore di una proposta di legge per sanzionare la Corte penale internazionale (CPI) come ritorsione per i suoi mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa del paese Yoav Gallant.



I legislatori del Congresso degli Stati Uniti hanno approvato l'”Illegitimate Court Counteraction Act” con un margine schiacciante, 243 a 140, giovedì in un segnale di forte sostegno a Israele.



La legislazione propone sanzioni per qualsiasi straniero che aiuti la CPI nei suoi tentativi di indagare, detenere o perseguire un cittadino statunitense o un cittadino di un paese alleato che non riconosce l’autorità della corte.



“L’America sta approvando questa legge perché un tribunale farsa sta cercando di arrestare il primo ministro del nostro grande alleato, Israele“, ha affermato il rappresentante Brian Mast, presidente repubblicano della Commissione per gli affari esteri della Camera.

