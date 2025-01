Un diá historico: l’insediamento del presidente Maduro

Il fascismo perde, il popolo e la rivoluzione vincono!

È stato un onore per la Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e Osa partecipare oggi alla grande manifestazione popolare “Giuro con Maduro”, svoltasi davanti a Palazzo Miraflores e seguita in tutto il Paese da milioni di venezuelani, tra cui le delegazioni internazionali al completo.

Una forte dimostrazione di sostegno al percorso rivoluzionario bolivariano, che oggi più che mai vince, convince e si consolida, dentro alle trasformazioni storiche che stanno portando dall’unipolarismo al multipolarismo.

Il popolo venezuelano in un momento solenne ha giurato assieme al Presidente per le strade di Caracas, festeggiando la sconfitta del fascismo e i tentativi di destabilizzazione imperialiste e la vittoria rivoluzionaria con canti e balli.

L’orgoglio, la forza, l’allegria che esprime il popolo venezuelano e bolivariano è incredibile. Come ci insegnano i compagni latinoamericani, l’imperialismo occidentale oltre a promuovere il golpismo manu militari, porta avanti scientificamente una guerra mediatica, cognitiva e psicologica, per infondere sconforto, divisione e paura nei popoli che alzano la testa.

L’allegria bolivariana e rivoluzionaria di questo popolo è la risposta migliore ai piani dell’imperialismo e all’odio del fascismo.

Il progetto storico di Bolivar e Chavez continua su solide gambe, noi siamo qui, a sostenerlo e difenderlo come sempre nella nostra storia della nostra organizzazione, come dimostrato dell’attenzione ricevuta da parte delle più alte cariche, incluso lo stesso presidente Maduro dal palco di Miraflores, per la nostra presenza.

L’orgoglio popolare, l’organizzazione, la coscienza, l’internazionalismo… sono tante le lezioni che impariamo da questa esperienza e che ci porteremo con noi, ci sarà tempo per approfondire il senso di una giornata storica come quella di oggi, ma intanto oggi ciò che conta è che il Venezuela e tutti i popoli liberi del mondo sono in festa riaffermando la scelta del socialismo del XXI secolo.

12 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO