Il futuro di Gaza, dopo la guerra

Intervista al dirigente di Hamas Mahmoud al-Mardawi

Mahmoud al-Mardawi, un alto dirigente del movimento islamico di resistenza palestinese Hamas, ha rivelato che il movimento ha formato un comitato per gestire il governo a Gaza all’indomani della guerra, in coordinamento con la maggior parte delle fazioni palestinesi. Tuttavia, ha osservato, “abbiamo affrontato l’opposizione del movimento Fatah, ma continueremo a cercare un’opzione nazionale che si allinei con le attuali esigenze del momento”.

In un’intervista ad Al-Jazeera, al-Mardawi ha sottolineato che “Hamas rimane impegnato negli scopi e negli obiettivi per i quali è stato formato, che sono legati alla libertà e all’indipendenza del popolo palestinese, all’espulsione dell’occupazione e alla sua sconfitta”. Ha inoltre chiarito che “questo non significa che gli strumenti per raggiungere questi obiettivi siano fissi; possono cambiare nella forma e nella terminologia”.

Per quanto riguarda le garanzie per l’attuazione del cessate il fuoco, entrato in vigore domenica, il leader di Hamas ha osservato che i paesi che mediano questo accordo, insieme a quelli che lo monitorano, forniscono garanzie per la sua applicazione. A suo avviso i termini dell’accordo sono rigorosi e che Hamas non farà alcun passo a meno che Israele non abbia attuato i suoi impegni corrispondenti. Inoltre, ha affermato che è nell’interesse di Israele garantire che l’accordo sia rispettato.

Al-Mardawi ha anche discusso il significato dell’operazione “Diluvio di Al-Aqsa” ritenendo che questa ha rimodellato le alleanze politiche e le priorità sia a livello internazionale che in Medio Oriente. Ha affermato che Hamas si concentrerà sulla guarigione delle ferite del popolo palestinese, fornendo sollievo e ricostruendo politicamente rafforzando l’unità sui principi nazionali che si riferiscono ai diritti e alle costanti dei palestinesi.

Qual è il piano di Hamas per il giorno dopo il ritiro dell’occupazione da Gaza?

L’epico “Diluvio di Al-Aqsa” che ha cambiato la forma, le priorità e le alleanze nella politica internazionale in Medio Oriente porterà Hamas verso un “Diluvio di Lealtà” interno. Questo si concentrerà sulla guarigione delle ferite del nostro popolo, sul fornire sollievo e sulla ricostruzione politica, unendosi e radunandosi attorno al progetto basato su principi nazionali relativi ai diritti e alle costanti dei palestinesi.

In seguito, cercheremo meccanismi per governare Gaza che apriranno la porta a tutte le forze politiche e sociali, riflettendo la volontà del popolo, che è stato unito sul campo e nell’affrontare l’occupazione con fermezza e pazienza. Ciò garantirà che la governance di Gaza sia unita nella posizione, nella visione e nel quadro politico per il futuro.

Questo significa che ci sarà un comitato formato per gestire la governance a Gaza, come alcuni hanno suggerito?

Sì, senza dubbio. E’ stato formato un comitato in coordinamento con Fatah, che è stato presentato alla maggior parte delle fazioni palestinesi, che sono state d’accordo e l’hanno accettato. Questo comitato è stato sostenuto dalla Lega Araba e dai paesi islamici durante il vertice di Riyadh. È stato concepito per affrontare le sfide del dopoguerra.

Il nemico israeliano sostiene che il continuo governo di Hamas giustifica la guerra in corso, quindi abbiamo istituito questo comitato per offrire una narrazione politica che potesse ottenere un sostegno più ampio tra i paesi arabi, regionali e internazionali per la nostra posizione. Tuttavia, abbiamo incontrato l’opposizione di Fatah.

Il lavoro politico e di fazione richiede pazienza, soprattutto date le sfide e i rischi significativi. Continueremo a cercare un’opzione nazionale che si allinei con le esigenze del momento.

Come abbiamo affermato più volte, cerchiamo una governance basata sul consenso, ma ci scontriamo con l’opposizione di Fatah e dell’Autorità Palestinese, così come di alcuni paesi occidentali che non stanno aiutando nella realizzazione di questo progetto.

Dopo 15 mesi di aggressione, si può dire che Hamas abbia mantenuto le sue capacità a Gaza e possa ora ricominciare da capo?

Hamas rimane impegnato negli scopi e negli obiettivi su cui è stato fondato, che sono legati alla libertà e all’indipendenza del popolo palestinese e all’espulsione e alla sconfitta dell’occupazione. Le scene di fermezza a Gaza, il coraggio e la creatività della Resistenza, e gli eventi che circondano il rilascio dei detenuti dimostrano l’immenso sostegno e la fiducia in Hamas e nel suo progetto.

Tuttavia, ciò non significa che i mezzi per raggiungere questi obiettivi siano fissi. Possono cambiare nella forma e nella terminologia, ma i percorsi e gli obiettivi rimangono costanti. I meccanismi per raggiungere questi obiettivi possono evolvere a causa di fattori politici legati alle dimensioni regionali, interne e internazionali.

Hamas adempirà al suo dovere nei confronti del popolo palestinese concentrandosi sulla ricostruzione materiale, psicologica e morale, e utilizzando tutte le risorse disponibili, in particolare dalla Cisgiordania e altrove, per portare avanti questi obiettivi.

Siamo fiduciosi che il nostro viaggio sia iniziato con il diluvio di Al-Aqsa, e che questo diluvio si evolverà da una fase all’altra, ma alla fine porterà alla vittoria. Il viaggio è già iniziato, con vittorie lungo il cammino, come la liberazione dei prigionieri. Alla fine, il diluvio di Al-Aqsa culminerà in una vittoria politica che realizzerà i nostri obiettivi.

Questo implica che Hamas accetti di formare un governo unificato a Gaza, sotto il controllo dell’Autorità Palestinese con la partecipazione di Hamas?

Non c’è dubbio che l’unità palestinese, in qualsiasi forma, sia un obiettivo e una richiesta per Hamas. L’abbiamo sempre chiesta in ogni fase, ma è stata respinta dall’Autorità e da Fatah. Ciò è stato evidente nel rifiuto delle proposte del governo di riconciliazione nazionale e del comitato comunitario.

Sosteniamo qualsiasi forma di unità politica per gestire gli affari politici e sociali di Gaza, in particolare nei settori della ricostruzione e della guarigione delle ferite del nostro popolo. Questo si è espresso nell’incontro di Doha con tutte le fazioni, dove abbiamo invitato Fatah a unirsi a noi in questo momento di vittoria e nella difesa dei diritti del popolo palestinese. Purtroppo, Fatah ha rifiutato e si è rifiutato di partecipare.

Ciononostante, le nostre porte rimangono aperte e siamo pronti ad abbracciare qualsiasi soluzione che consenta una governance globale di Gaza, che assicuri un sistema politico e geografico palestinese unificato, garantendo la collaborazione di tutte le fazioni nazionali palestinesi. Siamo a favore di un governo di unità nazionale basato sulla legge palestinese, che rifletta le aspirazioni che cerchiamo di realizzare nelle attuali circostanze politiche e nelle dinamiche di potere internazionali. La palla resta nel campo dell’Autorità e di Fatah.

Quali garanzie possono prevenire le violazioni israeliane dell’accordo di cessate il fuoco?

Le garanzie provengono dai paesi mediatori, così come dalle nazioni che controllano, che sono pronte a partecipare per garantire la rigorosa applicazione di questo accordo.

Inoltre, l’accordo stesso è formulato con cura, con termini reciproci, assicurando che Hamas non attuerà alcuna clausola a meno che Israele non abbia adempiuto ai suoi obblighi corrispondenti. L’accordo avvantaggia sia il popolo palestinese che Israele, poiché il nemico cerca di liberare i suoi prigionieri e ha commesso vaste distruzioni a Gaza, ma non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. Pertanto, non sprecherà l’opportunità di garantire il rispetto di questo accordo.

Crediamo che, con il tempo, la situazione complicherà le cose per il nemico israeliano, rendendogli difficile la ripresa delle ostilità. Inoltre, la determinazione del nostro popolo, che è stata dimostrata dalla sua unità e dalla sua disponibilità a difendere collettivamente questi diritti nazionali, rimane forte nonostante alcuni dubbi politici. A livello popolare e di frazione, il popolo palestinese rimane unito e impegnato per i nostri diritti e obiettivi nazionali.

Hamas sta affrontando un’intensa campagna mediatica che lo incolpa della distruzione e delle uccisioni a Gaza dopo l’alluvione di Al-Aqsa. Qual è la tua risposta?

Il nemico israeliano non ha bisogno di giustificazioni. Ha commesso crimini in ogni fase della sua occupazione della Palestina, dal 1948 ai massacri di Deir Yassin, Kafr Qasim, Sabra e Shatila, alle guerre di Gaza e ai conflitti con i paesi arabi. In tutto questo, Israele non è mai stato vincolato da un’etica o da limitazioni. Proprio come ogni nazione che ha combattuto per la sua libertà dall’occupazione ha resistito, riconosciamo che il nemico che affrontiamo è brutale, nazista e barbaro, che impiega tattiche mai viste nella storia.

Questo è sostenuto dagli Stati Uniti, che hanno fornito a Israele 67 miliardi di dollari in aiuti militari, economici e politici negli ultimi 15 mesi per sostenere i suoi crimini.

La fermezza del nostro popolo dimostra il loro legame con i loro obiettivi e la loro patria. Le nazioni si liberano solo attraverso il sacrificio, e il livello di sacrificio è legato alla determinazione del popolo sotto l’occupazione. Il popolo palestinese è determinato a far valere i propri diritti, una determinazione radicata nella natura del nemico, che è disposto a spingersi fino all’estremo nei suoi crimini.

Non c’è libertà senza sacrificio, e non c’è sacrificio senza una lotta di liberazione in corso, come il popolo palestinese sta attualmente conducendo. Questo culminerà nella libertà e nella vittoria.

Questi puri sangue, questi sacrifici e questa fermezza creativa che hanno stupito il mondo si tradurranno sicuramente in completa libertà e indipendenza, con l’aiuto di Dio.

(Intervista condotta da Ahmed Hafiz per il sito web arabo Al-Jazeera. Tradotto e preparato da The Palestine Chronicle)

22 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO