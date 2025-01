L’indomito spirito dell’emancipazione palestinese

È impossibile imbottigliare questa sensibilità. Tutta Gaza è una rovina. Milioni di palestinesi hanno affrontato l’inverno in tende di fortuna o in edifici in rovina, con i loro bambini che congelano (alcuni sono morti congelati) e la fame che aumenta. L’odore della vendetta israeliana è ovunque. Il rumore dei carri armati e il silenzio terrificante delle bombe che cadono spezzano i nervi anche del combattente più incallito. Eppure, durante tutto ciò, le unità armate della resistenza palestinese continuano a sparare le loro munizioni esaurite contro le truppe israeliane. Allo stesso tempo, i bambini corrono tra i rottami tossici con le bandiere palestinesi in alto.

Ora c’è un cessate il fuoco. Ma questo è il ritmo della storia palestinese almeno dal 1948: occupazione, guerra, cessate il fuoco, e sotto tutto ciò la costante occupazione e la minaccia di guerra, e tuttavia la sfida e i sorrisi. Nel lessico della resistenza palestinese, la parola Sumud, usata per la prima volta negli anni ’60 dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è tutto: significa sfidare, essere saldi, tenere la propria terra nonostante l’occupazione israeliana. Significa tirare fuori la chiave della propria casa palestinese precedente al 1948 e tenerla in alto.

Quando Khalida Jarrar è emersa tra la folla di sostenitori dopo mesi di permanenza nelle crudeli prigioni di Israele, ha detto: “Vengo dall’isolamento. Non ci credo ancora. Sono un po’ stanca”.

Jarrar, una dei leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP), è entrata e uscita dalle prigioni israeliane per quasi tutta la sua vita adulta. La sua prima detenzione risale al marzo 1989, quando partecipò a una marcia per la Giornata internazionale della donna. Ho seguito il suo viaggio dentro e fuori dal carcere, catalogando la sua sofferenza quando i suoi carcerieri le hanno impedito di partecipare ai funerali del padre (2015), della madre (2018) e della figlia Suha (2021).

Jarrar è una delle migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane in regime di “detenzione amministrativa”, una falsa etichetta che giustifica la detenzione a tempo indeterminato senza alcuna accusa.

Ogni volta che Jarrar è andata in prigione, il comportamento dei suoi carcerieri israeliani è stato sempre più duro. Questa volta, arrestata durante il genocidio del dicembre 2023, è stata messa in una cella con scarsa ventilazione e non riusciva a respirare con facilità.

Suo marito, Ghassan Jarrar, ha letto una sua dichiarazione dell’agosto 2024:

“Muoio ogni giorno. La cella ha l’aspetto di una minuscola scatola a tenuta stagna. La cella è dotata di un bagno e di una piccola finestra sopra di esso, che è stata chiusa un giorno dopo il mio trasferimento. Non mi hanno lasciato alcuno spazio per respirare. Anche il cosiddetto oblò della porta della cella era chiuso. Passo la maggior parte del tempo seduto accanto a una piccola apertura che mi permette di respirare. Aspetto che le ore passino mentre soffoco nella mia cella nella speranza di trovare molecole di ossigeno per respirare e sopravvivere”.

Ora Jarrar lascia la prigione insieme ad altri 90 prigionieri palestinesi che sono stati scambiati con tre prigionieri israeliani nella prima parte dell’accordo di cessate il fuoco.

Le storie dei prigionieri sono stupefacenti e sconvolgenti. Gli israeliani hanno arrestato una giovane donna palestinese (Shatha Jarabaa) per aver scritto sui social media della “brutalità” del genocidio. Un altro giovane (Zakaria Zubeidi) del Freedom Theater di Jenin è stato trattenuto perché sospettato di essere un terrorista.

Altre due donne del PFLP, Abla Sa’adat e Maysar Faqih, erano state arrestate dagli israeliani senza accuse e tenute in detenzione amministrativa come parte della strategia generale israeliana di impedire ai gruppi palestinesi di svolgere attività politica.

Il leader del PFLP, Ahmad Sa’adat, è in prigione da decenni e probabilmente non sarà rilasciato fino alla fine dell’occupazione.

L’agenda israeliana prevede da decenni di indebolire la sinistra palestinese, in particolare il PFLP, e quindi di rafforzare le forze islamiste. Questo permette loro di sostenere falsamente che si tratta di una guerra contro l’islamismo piuttosto che di una brutale campagna di estinzione della nazione palestinese.

È l’occupazione

Nell’agosto 2014, i soldati israeliani hanno circondato la casa di Khalida e Ghassan Jarrar. Erano venuti per informare Khalida Jarrar che le era stato vietato di lasciare la sua casa a Ramallah e che doveva limitarsi alla città di Gerico. “È l’occupazione che deve lasciare la nostra patria”, ha detto ai soldati. Poi, lei e i suoi compagni hanno montato una tenda fuori dall’ufficio del Consiglio legislativo palestinese e hanno vissuto lì. Gli israeliani hanno dovuto fare marcia indietro. C’era troppa pressione internazionale su di loro.

Le persone sotto occupazione sono persone imprigionate. I palestinesi di Gerusalemme Est, Gaza e Cisgiordania – i Territori Palestinesi Occupati, come li chiamano le Nazioni Unite – non hanno libertà di movimento. Sono ingabbiati. Coloro che vogliono rompere la gabbia sono ulteriormente imprigionati nelle terribili condizioni delle carceri israeliane. Non c’è quindi da stupirsi che Khalida Jarrar sia stata dal 1993 al 2005 direttrice di Addameer, un’organizzazione no-profit che fornisce sostegno ai prigionieri.

Quando non è in una prigione israeliana, lavora a un progetto di ricerca per l’Istituto Muwatin per la democrazia e i diritti umani dell’Università di Birzeit su “Le dimensioni di classe e di genere del movimento dei prigionieri palestinesi e le loro implicazioni per il progetto di liberazione nazionale”.

È probabile che tra qualche giorno Jarrar esca di casa, tenga un discorso e poi torni a lavorare al suo progetto. Fatta di acciaio e amore, Jarrar è implacabile. Così come lo sono i palestinesi che stanno lentamente tornando alle loro case distrutte a Gaza, alla ricerca di fotografie vaganti e dei pochi oggetti rimasti; le radici che non sono state tagliate.

* Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È collaboratore di redazione e corrispondente capo di Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. L’articolo è tratto da Globetrotter.

