Germania. La sorpresa delle elezioni potrebbe essere la Linke

Domenica in Germania si vota. Secondo lo studio sulle tendenze “Gioventù in Germania 2025” sulle preferenze di voto dei giovani, l’ultra-destra AfD (20%) e la Sinistra (19%) sono attualmente considerati i partiti più popolari tra i nuovi elettori, e sono i due partiti che attualmente riscuotono particolare successo nella campagna elettorale sui social network. Non vanno male anche la presidente della BSW Sahra Wagenknecht e il presidente dell’FDP Christian Lindner che raggiungono milioni di persone attraverso le varie piattaforme.

Per le elezioni di domenica la BSW di Sara Wagenknecht elenca nove buoni motivi per invitare i tedeschi a votare il proprio partito. “I vecchi partiti hanno avuto la loro possibilità, ma hanno fallito: la disuguaglianza sociale sta aumentando, importanti industrie si stanno trasferendo, ingenti somme di denaro vengono spese per le armi e aumenta la minaccia della guerra, il problema delle migrazioni incontrollate è irrisolto e le nostre scuole, ospedali, strade e ferrovie sono in pessime condizioni” riporta la sintetica prefazione ai nove punti.

“La Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) rappresenta un nuovo inizio. Se siete stanchi della stagnazione politica, ora è il momento di votare per una vera alternativa che possa finalmente far progredire di nuovo il nostro Paese!”.

Il partito BSW è uscito un bel po’ malconcio, dopo un lungo trend in crescita, dalla decisione di votare la legge sull’immigrazione irregolare. Il gruppo parlamentare si è diviso sul voto al Bundestag.

Ma è la Linke che sembra aver ha migliorato le proprie performance. Su Instagram e TikTok, la sinistra ha avviato una corsa al recupero.

Molto di questo è stato grazie alla giovane candidata di sinistra Heidi Reichinnek. I giornali tedeschi stanno titolando: “La nuova stella della sinistra che può cambiare l’esito del voto in Germania”. Mentre la Linke era data ancora tra il tre e il quattro per cento nella seconda metà di gennaio, ora è quasi ininterrottamente tra il sei e il sette per cento. Il rientro nel Bundestag sembra certo.

Pubblichiamo qui di seguito una intervista a Janis Ehling della Linke pubblicato dal quotidiano della sinistra alternativa tedesca Junge Welt.

Nel Partito della Sinistra l’ingresso nel Bundestag è ormai considerato certo. Una conversazione con Janis Ehling

Nico Popp *

Sembra un po’ che Die Linke sia la festa del momento. I sondaggi mostrano improvvisamente una tendenza al rialzo, numerosi nuovi membri si stanno unendo e ci sono quasi ogni giorno notizie di simpatia nei media su una rinascita del partito. Quanto è ottimista sul fatto che tutto questo porterà a un ingresso incontrastato nel Bundestag domenica?

Siamo molto ottimisti al riguardo. E nella situazione politica con questo spostamento sociale a destra, è anche incredibilmente importante che ci sia un tale segnale. Cosa ci rende fiduciosi: ogni giorno abbiamo ancora un nuovo record di membri. Ogni giorno, circa 1.000 persone si uniscono alla festa.

Qual è lo stato attuale delle iscrizioni?

Oggi siamo a più di 91.000. Ora dobbiamo ristampare le tessere associative per la seconda volta. Quindi abbiamo un bel po’ di problemi di lusso in questo momento. L’umore è euforico.

Su quali basi è cambiato l’umore nel partito? Se si parlava con i deputati dodici o 24 mesi fa, si parlava quasi all’unanimità di un clima apocalittico, di dimissioni in tutte le direzioni, di associazioni di quartiere che non riescono più a gestire le campagne elettorali e simili. Le cose sono cambiate da un giorno all’altro, per così dire?

In effetti, molti problemi si sono trasformati nel loro opposto. Se per molto tempo abbiamo dovuto lottare con il crollo delle strutture, ora dobbiamo far fronte a un assalto. Fondamentalmente, la metà degli attuali membri sono nuovi nel partito. Ma un altro fattore è che il partito lavora davvero insieme. Tutte le federazioni statali lavorano insieme, il gruppo del Bundestag e il partito mantengono stretti contatti. Riteniamo che se ci uniamo, possiamo anche stabilire questioni come il tetto massimo dell’affitto.

Da dove vengono i potenziali elettori che stanno facendo salire i voti nei sondaggi? Solo pochi mesi fa il partito del Brandeburgo, un tempo roccaforte del PDS, ha ottenuto un catastrofico tre per cento alle elezioni statali. Nelle elezioni del Bundestag del 2021, quando è rimasto al di sotto del cinque per cento a livello nazionale, Die Linke ha comunque ottenuto l’8,5 per cento in Brandeburgo. Questi e altri ex elettori torneranno? O sono principalmente elettori che non hanno mai votato per Die Linke prima?

Valuteremo tutto questo dopo le elezioni. Ma sappiamo già che tra loro ci sono molti elettori di SPD e Verdi delusi dal semaforo. Scholz e Habeck sono sostanzialmente logori, non appaiono più come alternativa a Merz e alla CDU/CSU. E ho anche l’impressione che con la nostra campagna elettorale stiamo raggiungendo anche molti ex non votanti. E, naturalmente, gli elettori per la prima volta.

Quindi non contate sugli ex elettori?

Alcuni dei vecchi elettori torneranno sicuramente. Questo è già evidente. Ci contattano molte persone che non sentiamo da molto tempo. Ma il fattore decisivo nei sondaggi sono probabilmente i gruppi sopra citati.

Secondo quanto riferito, l’età media dei molti nuovi membri è inferiore ai 30 anni. Giusto?

Sì. A circa 29 anni.

Questo è sorprendentemente lontano dall’età media dei membri precedenti, soprattutto nell’est. Come sono distribuiti geograficamente questi ingressi? Ad esempio, l’ondata di persone che si uniscono all’Est si trova principalmente nelle città universitarie come Lipsia, Dresda, Jena e Berlino? O si svolge in modo relativamente uniforme altrove?

Le federazioni occidentali, in particolare, hanno quasi raddoppiato il loro numero di membri. Ma allo stesso tempo, stiamo registrando un numero incredibile di nuovi ingressi nell’est – per la prima volta in molti anni – e la linea di fondo è che abbiamo più nuovi ingressi che dimissioni. L’ultima volta che è successo è stato nel 2007 o nel 2008, cioè subito dopo la fondazione dell’azienda. E anche le ammissioni nelle città più piccole e nelle aree rurali giocano un ruolo qui.

Se si parla con i membri di lunga data, spesso affermano con evidente consenso che – ora accelerato – è in corso una sorta di sostituzione dei membri. E questo è regolarmente associato a riferimenti a implicazioni politiche. Di recente, un compagno di Amburgo ci ha scritto che stanno spingendo nel partito membri “che non mi sarei mai aspettato di far parte del nostro partito”, comprese “persone che sono a favore della consegna di armi”. I membri che la vedono in modo diverso vengono “derisi e soppressi”. Come lo percepisce? Questa ondata di nuovi arrivati è vista come una sfida politica?

E’ assolutamente chiaro che si tratta di una sfida. In termini di età media, il Partito della Sinistra è passato dall’essere uno dei partiti più vecchi a uno dei partiti più giovani. La mia impressione è che ci sia un movimento nel partito, e qualcosa del genere accade solo una volta ogni pochi decenni. Mi aspetto fermamente che questi nuovi membri portino anche un sacco di nuove posizioni. Ma non credo che questo si tradurrà in cambiamenti drammatici nella questione della pace. Abbiamo avuto il congresso del partito a Halle in ottobre, e almeno la metà dei delegati erano relativamente nuovi nel partito, cioè negli ultimi cinque anni. Ci sono state votazioni sull’argomento in cui non ci sono stati grandi cambiamenti.

Quali sono le cause politiche del vento favorevole che il partito sta avvertendo? Si tratta di una specifica costellazione politica nella campagna elettorale o è principalmente dovuta a cambiamenti nell’approccio politico?

L’unità del partito è un fattore decisivo. Un altro fattore dopo il patto di Merz con l’AfD è ovviamente il nostro antifascismo. Ed è fondamentale concentrarsi sul contrasto tra alto e basso con il tema degli affitti e dell’inflazione. Questo non accade nelle campagne elettorali degli altri partiti. Vogliono solo parlare di migrazione. E questa è una distrazione dai problemi reali.

Il partito ha questi problemi da anni, anche se con accenti diversi. Cosa sta facendo l’attuale leadership del partito in modo diverso dalle leadership del partito degli anni passati?

È sempre una questione di credibilità. Se discuti solo come partito per anni e investi gran parte della tua energia nelle lotte interne, a un certo punto scomparirà. E ora due momenti si uniscono. Uno è il fallimento del semaforo, il cui accordo di coalizione relativamente progressista non ha raggiunto il popolo. In questa situazione, ora siamo visibili come un partito con una direzione di partito unita che mette al primo posto le preoccupazioni del popolo. Nel 2017 e in seguito, il partito è stato sostanzialmente diviso in comitato esecutivo del partito e gruppo parlamentare.

Lei sostiene che la causa della crisi del partito è stata la disputa interna al partito? E non la linea politica della leadership del partito? Ad esempio, nella campagna elettorale del Bundestag del 2021, quando l’SPD e i Verdi sono stati imposti come partner di minoranza.

In ogni caso, è un prerequisito per il successo che ora chiariamo le questioni interne internamente e concordiamo sulle questioni importanti.

Supponiamo che il partito si muova nel prossimo Bundestag: quali sfide politiche pensa che il partito dovrà affrontare nei prossimi mesi? Quali compiti si prefigge?

Molto dipende dal tipo di governo che si forma. Se è sufficiente solo per la CDU/CSU, SPD e Verdi insieme, assisteremo a una sorta di continuazione del semaforo. In definitiva, questo rafforzerà ulteriormente il diritto. In un tale scenario, è molto chiaro per noi che dobbiamo essere l’opposizione sociale, che dobbiamo far sentire le nostre rivendicazioni. Se ci sarà un governo dell’Unione e dei Verdi, c’è da aspettarsi attacchi ai diritti dei lavoratori. E poi organizzeremo l’opposizione contro di essa.

A livello nazionale, molte persone di sinistra – in particolare i migranti di sinistra – sono preoccupate per la repressione contro il movimento di solidarietà con la Palestina. Recentemente, a Berlino, il sindaco è intervenuto personalmente contro un evento con la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese alla FU, e un evento a cui Albanese e il segretario generale di Amnesty International, Julia Duchrow, dovevano comparire, è stato appena rinviato sotto la pressione della polizia. Se la polizia non lo impedirà, si svolgerà con breve preavviso sotto l’egida di jW. Qual è la posizione del Partito della Sinistra su questi sviluppi?

Rifiutiamo questa criminalizzazione generalizzata del movimento di solidarietà con la Palestina.

Attualmente, un accordo tra Stati Uniti e Russia su un cessate il fuoco in Ucraina è apparentemente imminente. Nel dibattito tedesco, a questo si risponde spesso con richieste di un’accelerazione del riarmo. In che modo il suo partito si oppone a questo?

Questa corsa agli armamenti è completamente folle. Rifiutiamo chiaramente questi obiettivi del due, tre e cinque per cento. Questi soldi mancano negli asili nido, mancano nelle ferrovie, mancano nella ristrutturazione dell’industria. Per quanto riguarda i negoziati per un cessate il fuoco in Ucraina, stiamo assistendo al ritorno di un ‘Grande Gioco’ in cui Trump dice che Putin può avere questa o quella parte dell’Ucraina, e Putin potrebbe guardare dall’altra parte se Trump prendesse la Groenlandia o Panama.

Questo è uno sviluppo incredibilmente pericoloso. A nostro avviso, c’è un attore che dovrebbe essere coinvolto nei negoziati di pace, ed è l’ONU.

Venerdì scorso il Consiglio federale ha adottato una risoluzione sulla guerra in Ucraina, che batte il tamburo per le consegne di armi e la politica delle sanzioni. Gli stati del Meclemburgo-Pomerania Anteriore e di Brema, in cui il suo partito fa parte del governo, si sono messi d’accordo. Perché?

Il partito rifiuta le consegne di armi. Credo che questo sia stato un voto puramente simbolico nell’anniversario dell’attacco russo. Siamo ora a un punto in cui si sta finalmente discutendo di un cessate il fuoco. E da anni chiediamo al governo tedesco di lanciare finalmente iniziative diplomatiche.

Questi voti non sono forse diretti proprio contro questa richiesta di iniziativa diplomatica?

Le nostre richieste politiche sono importanti e non ritengo che tali voti simbolici al Bundesrat siano decisivi.

Il suo principale candidato, Jan van Aken, ha descritto l’AfD e il BSW come partiti del Cremlino al congresso del partito a gennaio. Per molto tempo, la sinistra in Germania non ha avuto l’idea di rivolgere l’accusa di tradimento contro altri partiti per buone ragioni. Nella Repubblica federale di Germania, e anche prima, si trattava di una denuncia che veniva regolarmente dalla destra. Perché il co-presidente di Die Linke lo sta facendo ora?

Naturalmente, questa è una formulazione piuttosto esagerata. L’essenza di tutto ciò era che ci opponevamo inequivocabilmente a qualsiasi forma di imperialismo.

Al congresso del partito a Halle in ottobre, i delegati hanno forzato un voto di solidarietà con il cosiddetto Appello di Berlino contro lo stazionamento di missili a medio raggio statunitensi in Germania. Lei è intervenuto all’epoca e ha consigliato di rinunciare a questo voto , perché, per esempio, non avrebbe saputo cosa c’era in questo ricorso. Nel frattempo sei riuscito a familiarizzare con il contenuto?

Subito dopo la votazione. E ho visto che questa è una cosa sensata. I delegati ovviamente lo sapevano meglio di me.

Questo dispiegamento di missili gioca un ruolo significativo nella campagna elettorale del partito?

Fa parte della nostra strategia elettorale e del nostro programma elettorale che rifiutiamo questo stazionamento di missili.

*Da Junge Welt

