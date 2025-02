Due israeliani arrestati per le esplosioni sugli autobus a Tel Aviv

Due israeliani sono stati arrestati nella notte del 20 febbraio per il loro presunto coinvolgimento nella collocazione di esplosivi che esplosivi che sono esplosi in autobus vuoti in un parcheggio nella periferia di Tel Aviv, ha riferito Haaretz il 21 febbraio.



Il quotidiano israeliano ha dichiarato che “i due sospetti sono stati trasferiti all’agenzia di sicurezza Shin Bet per essere interrogati, anche se un tribunale ha emesso un ordine di riservatezza su ulteriori dettagli della vicenda”.



Giovedì sera, tre ordigni esplosivi sono stati fatti esplodere su degli autobus a Bat Yam alle 21:00. Un altro ordigno è stato trovato prima che esplodesse nella vicina città di Holon.

Poiché gli autobus erano vuoti, non ci sono state vittime. La polizia ha affermato che gli ordigni esplosivi di cinque chilogrammi dovevano esplodere venerdì mattina e non nella notte di giovedì.



Su alcuni autobus sono state trovate borse con scritte in arabo. Una fonte della polizia ha dichiarato che la scritta in arabo su una delle borse contenenti un ordigno esplosivo diceva “attacco” e “Tulkarem”.



La polizia israeliana ha accusato lo Shin Bet e l’esercito di non aver impedito l’ingresso di esplosivi dalla Cisgiordania occupata.



Haim Sargrof, comandante del distretto di Tel Aviv della polizia israeliana, ha incolpato lo Shin Bet per non aver fermato l’attacco.



Mettiamo le cose in chiaro… l’esercito blocca l’ingresso [dei terroristi] in Israele, lo Shin Bet lavora per prevenire gli attacchi, e la polizia [è coinvolta quando gli attacchi] avvengono, e [la polizia] cerca di occuparsi dei sospetti il più rapidamente possibile”. sospetti il più rapidamente possibile. Come è successo? Chiedetelo allo Shin Bet”. ha detto Sargof.

Sebbene nessun gruppo si sia assunto la responsabilità dell’attacco, una dichiarazione rilasciata dalla sezione delle Brigate Qassam di Tulkarem venerdì sera affermava: “La vendetta dei martiri non sarà dimenticata finché l’occupante sarà presente sulla nostra terra”.

Tuttavia, alcuni utenti dei social media e analisti palestinesi hanno accennato a una possibile operazione ‘falsa bandiera’ per giustificare l’escalation dell’assedio che ha devastato la Cisgiordania occupata per oltre 30 giorni consecutivi, e molti hanno sottolineato i messaggi in arabo, mal scritti, trovati sugli ordigni esplosivi.

In seguito alla notizia delle esplosioni, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha rapidamente ordinato all’esercito di “intensificare le operazioni” nella Cisgiordania occupata.

L’esercito israeliano ha annunciato che tre battaglioni saranno trasferiti nella Cisgiordania occupata come rinforzi nella campagna militare in corso per smantellare i gruppi di resistenza palestinesi, in particolare nel campo profughi di Jenin.

Venerdì, il pastore della Chiesa luterana di Betlemme ha dichiarato che la Cisgiordania occupata sta vivendo uno dei suoi “momenti più bui” e sta diventando “una serie di prigioni a cielo aperto”.

“Vediamo quello che sta accadendo a Gaza“, ha detto il reverendo Munther Isaac, “e ci chiediamo: ’Sarà questo il nostro destino?””.

I politici israeliani stanno cercando di ripulire etnicamente la Cisgiordania occupata (“incoraggiando” i suoi abitanti palestinesi indigeni a “emigrare”), mentre lavorano anche per annettere il territorio ed espandere gli insediamenti ebraici permanenti.

* da The Cradle

23 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO