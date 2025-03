Indagine ONU accusa Israele di genocidio e violenza sessuale a Gaza

“Più di quanto un essere umano possa sopportare”: l’uso sistematico di violenza sessuale, riproduttiva e altre forme di violenza di genere da parte di Israele dal 7 ottobre 2023.

È questo il titolo del rapporto pubblicato giovedì 13 marzo dalla commissione delle Nazioni Unite che ha indagato i crimini che Israele ha commesso a Gaza.

Tra le tante accuse, quella di aver attaccato direttamente la capacità riproduttiva del popolo palestinese di Gaza: “Le autorità israeliane hanno distrutto in parte la capacità riproduttiva dei palestinesi a Gaza come gruppo, anche imponendo misure volte a prevenire le nascite, una delle categorie di atti genocidi nello Statuto di Roma e nella Convenzione sul genocidio”, ha detto la Commissione internazionale indipendente di inchiesta sul territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele.

Il rapporto afferma che Israele ha “intenzionalmente distrutto” il principale centro di fertilità dell’enclave palestinese, imponendo contemporaneamente un assedio e bloccando gli aiuti, compresi i farmaci necessari per gravidanze, parti e la cura dei neonati.

La Commissione ha accusato Israele di utilizzare la violenza sessuale su uomini e donne di Gaza come parte delle procedure operative standard per punire la popolazione.

Israele ha respinto le accuse.



“La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est, e Israele presenta il presente documento della sala conferenze al Consiglio per i diritti umani sull’uso sistematico di violenza sessuale, riproduttiva e altre forme di violenza di genere da parte delle Forze di sicurezza israeliane dal 7 ottobre 2023.



Nel documento, la Commissione esamina la distruzione diffusa di Gaza da parte di Israele e la violenza sproporzionata contro donne e bambini derivante dal metodo di guerra di Israele, tra cui l’attacco a edifici residenziali e l’uso indiscriminato di esplosivi pesanti in aree densamente popolate. Descrive la distruzione dei palestinesi attraverso la violenza riproduttiva e i danni derivanti dagli attacchi deliberati delle Forze di sicurezza israeliane alle strutture di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e al crollo delle infrastrutture sanitarie a Gaza.

La Commissione esamina anche il forte aumento della violenza sessuale e di genere perpetrata da membri delle Forze di sicurezza israeliane e coloni online e di persona nel Territorio palestinese occupato, tra cui stupri e altre forme di violenza sessuale. Esamina anche come la violenza sessuale e di genere abbia assunto forme diverse quando commessa contro membri maschi e femmine della comunità palestinese al fine di dominare, opprimere e distruggere il popolo palestinese in tutto o in parte”.

Israele fa parte della Convenzione sul genocidio. La Corte internazionale di giustizia gli ha ordinato, a gennaio del 2024, di prevenire atti di genocidio nella Striscia di Gaza.

