“Il cessate il fuoco a Gaza è stato imposto. Perché Israele non ha raggiunto i suoi obiettivi”

Intervista di Gergoire Lalieu a Said Bouamama, analista franco-algerino e autore del “Manuale strategico per la Palestina e il Medio Oriente.

Per quindici mesi, gli Stati Uniti hanno fornito sostegno incondizionato a Israele. Perché stanno imponendo un accordo di cessate il fuoco ora?

In primo luogo, questo accordo dimostra che le grandi potenze non sono impotenti quando vogliono. Possiamo vedere che, se è nel loro interesse, gli Stati Uniti sono perfettamente in grado di esercitare una pressione sufficiente su Netanyahu affinché accetti un accordo che in precedenza era stato rifiutato.

E quali sono gli interessi degli Stati Uniti nell’imporre un cessate il fuoco? Questo è un momento speciale nel trasferimento di potere tra Joe Biden e Donald Trump.

Donald Trump ha voluto inviare un messaggio a una serie di attori internazionali. Attraverso la questione palestinese, dimostra di essere in grado di fermare o riavviare i conflitti. E annuncia le sue nuove strategie a livello globale per altri negoziati altrove. Penso in particolare all’Ucraina. Donald Trump conferma così che il conflitto principale degli Stati Uniti riguarda la Cina. Lo si evince anche dalle sue dichiarazioni sulla possibile annessione della Groenlandia e del Canale di Panama. Questi temi sono legati alla Cina: la produzione di terre rare per la Groenlandia e il commercio marittimo per il Canale di Panama.

Inoltre, Trump deve anche tenere conto dell’evoluzione dell’opinione pubblica mondiale e dell’opinione pubblica americana in particolare. Il genocidio ha rivelato il vero volto di Israele a molte forze politiche che fino ad ora erano state caute. La mobilitazione degli studenti nei campus degli Stati Uniti e le manifestazioni delle comunità ebraiche non sono fuochi fatui che scompariranno improvvisamente. Trump deve fare i conti anche con questo.

Cosa dice questo accordo sul rapporto tra Trump e Netanyahu? Molti pensavano di essere sulla stessa linea ideologica e che il primo ministro israeliano avrebbe avuto più libertà che mai una volta che Donald Trump fosse tornato alla Casa Bianca.

Non dobbiamo personalizzare troppo queste domande. In effetti, una parte dell’amministrazione statunitense ritiene che Netanyahu e la corrente che rappresenta siano ormai diventati un ostacolo al rafforzamento stesso di Israele. Questo paese è stato creato e sostenuto per gestire il Medio Oriente. L’interesse strategico degli Stati Uniti è quello di avere uno Stato di Israele stabile in grado di pacificare la regione. Gli Accordi di Abramo negoziati durante il primo mandato di Donald Trump facevano parte di questa logica, puntando alla normalizzazione dei paesi arabi con Israele. Ma il genocidio ha delegittimato la capacità di Israele di stabilizzare la regione. Per far uscire Israele dal suo isolamento, Netanyahu sembra essere un ostacolo nella strategia di Donald Trump.

Un’altra parte dell’amministrazione statunitense, d’altra parte, ritiene che la violenza sia l’unica soluzione per controllare il Medio Oriente e che sia necessario destabilizzare un certo numero di paesi arabi, compresi gli alleati di Washington.

Questa è la strategia del caos portata avanti dai neoconservatori. Dall’Afghanistan alla Siria, dall’Iraq allo Yemen, ha portato a conflitti volti a rimodellare il Grande Medio Oriente. Era sostenuta da Netanyahu. Ma Donald Trump lo ha recentemente denunciato in modo indiretto pubblicando un video sulle sue reti. Sappiamo che il presidente eletto valuta le strategie in base a quanto costano e a quanto apportano. Il rimodellamento del Grande Medio Oriente caro a Netanyahu non è un buon affare per Trump?

Gli Stati Uniti dovevano garantire a Israele piena protezione in caso di riapertura del conflitto. Ma dovevano anche fargli capire che non poteva andare avanti così. Perché questo accordo in realtà sottolinea un vero fallimento per Israele. Proprio come quello negoziato in Libano. Gli obiettivi di guerra che Netanyahu si era prefissato non sono stati raggiunti. Anche se è stata indebolita, la resistenza a Gaza è ancora molto presente. L’esodo di massa dei palestinesi non ha avuto luogo. E i soldati israeliani stanno cominciando a cedere, e sempre più di loro si rifiutano di tornare a combattere. Infine, le reazioni di entrambe le parti all’annuncio di questo accordo di cessate il fuoco indicano abbastanza chiaramente chi è il perdente. In Palestina ci sono state scene di giubilo. Ma in Israele, l’accordo è stato ampiamente contestato. La prova che doveva essere imposta a Netanyahu.

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Joe Biden, ha affermato che questo accordo di cessate il fuoco potrebbe aprire una nuova era nel conflitto israelo-palestinese. Potremmo muoverci verso soluzioni più sostenibili? Dove verrà mantenuto lo status quo?

Lo status quo sarà senza dubbio mantenuto in un periodo difficile da valutare. In realtà, ci sono molti elementi che spingeranno persino Israele a violare il cessate il fuoco. Prima di tutto, i palestinesi che hanno vissuto il genocidio non hanno intenzione di rinunciare alla resistenza. Anzi. Poi ci sarà una crescente pressione in Israele da parte dei coloni e dell’estrema destra, ai quali è stato promesso che Hamas e Hezbollah saranno sradicati. Infine, il contesto regionale rimane instabile, in particolare in Siria, dove i combattimenti continuano. Tutti questi elementi rendono fragile il cessate il fuoco.

Se gli Stati Uniti vogliono la stabilità di Israele come poliziotto del Medio Oriente, la soluzione non sarebbe quella di sostenere la creazione di uno Stato palestinese?

Tutto dipende da cosa si intende per creazione di uno Stato palestinese. Se si tratta di uno Stato di scarto totalmente dipendente dal suo vicino israeliano, questa non sarà una soluzione praticabile. Inoltre, l’idea di uno Stato palestinese è certamente progredita. Ma gli israeliani non sono pronti ad accettarlo e l’equilibrio del potere non si è ancora riunito per imporglielo.

Che cosa possono aspettarsi i palestinesi da questo accordo di cessate il fuoco?

Prima di tutto, assisteremo a uno scenario che purtroppo conosciamo fin troppo bene. Con un primo passo gradito per guarire le ferite, piangere e ricostruire. I palestinesi dimostreranno ancora una volta che non intendono arrendersi. Perché ricostruire è anche dimostrare che continuiamo a vivere.

Vedremo allora che la resistenza non è sconfitta. Per una ragione molto semplice: coloro che hanno vissuto questo genocidio non possono che concludere che hanno bisogno di organizzazioni di resistenza. Questa è una lezione appresa in ogni lotta di liberazione nazionale. Più forte è la repressione, più contribuisce a rafforzare le organizzazioni di resistenza. Tuttavia, la resistenza palestinese attraverserà un periodo difficile. Dovrà riorganizzarsi di fronte a un contesto regionale molto più sfavorevole ora, in particolare con la scomparsa del suo alleato siriano.

Le monarchie del Golfo potrebbero cercare di approfittare di questo contesto regionale per prendere il controllo della resistenza palestinese e renderla più innocua?

Assolutamente. Attraverso gli aiuti economici necessari per la ricostruzione, le monarchie allineate con gli interessi occidentali cercheranno certamente di negoziare investimenti in cambio dell’abbandono della resistenza. Ma questa non è una novità. Il popolo palestinese lo ha già sperimentato e per la stragrande maggioranza non cambierà nulla nel suo rapporto con la resistenza.

Questa guerra è stata combattuta su più fronti al di fuori di Gaza. Quali saranno le conseguenze del cessate il fuoco nella regione?

L’idea generale di rimodellare il Medio Oriente non è certamente abbandonata. L’Iran rimane un ostacolo, è il prossimo obiettivo. La sua destabilizzazione cambierebbe strutturalmente l’equilibrio di potere regionale e non lascerebbe più molte possibilità a coloro che rifiutano di seguire il nuovo ordine americano.

Resta da vedere come Trump affronterà la questione iraniana nelle prossime settimane. Come hai sottolineato, è un mercante. Calcola in base a profitti e perdite. Tutto dipenderà dal fatto che gli Stati Uniti oseranno cercare di destabilizzare l’Iran nella misura in cui l’equilibrio di potere sarà a loro favore. O se cercheranno di placare le relazioni con l’Iran per isolare la Cina. Tuttavia, la dinamica multipolare è troppo avanzata in paesi come l’Iran, la Russia e la Cina perché possano dissociarsi. È la forza di questa dinamica che determinerà il livello di aggressività degli Stati Uniti.

L’imposizione di un accordo di cessate il fuoco a Israele mostra senza dubbio i limiti di una strategia troppo aggressiva?

In ogni caso, quali che siano le ragioni che hanno spinto Trump a promuovere questo accordo, il cessate il fuoco viene imposto soprattutto perché Israele non ha raggiunto i suoi obiettivi. La resistenza non è stata annientata e i palestinesi non hanno lasciato la loro terra in massa. Poiché questi due obiettivi non sono stati raggiunti, avremo sicuramente nuove esplosioni nei mesi o negli anni a venire.

Da Investigation.net

