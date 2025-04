Come l’HTS siriano sta silenziosamente smantellando la causa palestinese

Dalla caduta del governo siriano l’8 dicembre, la direzione della nuova amministrazione provvisoria, guidata da Ahmad al-Sharaa, è diventata sempre più chiara. Politicamente, militarmente e legalmente, Damasco ora sembra allineata con la visione di lunga data di Washington di smantellare la causa palestinese.

Questo allineamento sta prendendo forma su tre fronti chiave: il primo è l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), le fazioni della resistenza come Hamas, la Jihad Islamica Palestinese (PIJ) e altre fazioni scisse dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Il secondo è l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione (UNRWA) incaricata specificamente di aiutare i rifugiati palestinesi nella regione e il terzo sono i campi che ospitano i rifugiati palestinesi e gli sfollati siriani.

Due sviluppi sottolineano questo cambiamento. In primo luogo, sia Turchia che Libano hanno impedito ai palestinesi in possesso di documenti siriani di tornare in Siria allo stesso modo dei cittadini siriani. In secondo luogo, i media statunitensi hanno rivelato colloqui in corso tra Washington e Damasco sulla possibilità che la Siria assorba decine di migliaia di sfollati di Gaza, in cambio di un alleggerimento delle sanzioni o di un accordo politico più ampio, in particolare dopo i massacri costieri di inizio anno.

Fronte 1: l’Autorità Nazionale Palestinese e le fazioni della resistenza

A più di quattro mesi dalla transizione verso una nuova governance, una cosa è chiara: l’ex leader affiliato ad Al-Qaeda Ahmad al-Sharaa, ora presidente della Siria, sta tenendo Hamas a distanza. Nonostante le ripetute richieste di Khaled Meshaal, capo dell’ufficio politico di Hamas all’estero, di visitare Damasco, le autorità ad interim hanno tergiversato, cercando di evitare uno scontro diretto con Israele o gli Stati Uniti.

Questa nuova posizione siriana avviene nel bel mezzo di un genocidio in corso contro il popolo palestinese e mentre l’occupazione ha chiarito che il suo obiettivo è eliminare la resistenza islamica.

The Cradle ha appreso che la comunicazione tra Hamas e le nuove autorità è in gran parte canalizzata tramite intermediari turchi. Si dice che Ankara stia facilitando il trasferimento di diversi ufficiali militari di Hamas a Idlib, la roccaforte dei militanti Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Sharaa.

Al contrario, Sharaa, che ha incontrato il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa a gennaio, ha formalmente aperto canali con la missione diplomatica dell’Autorità Palestinese a Damasco, riconoscendola come rappresentante ufficiale del popolo palestinese.

La delegazione in visita includeva alti funzionari di Fatah e dell’OLP, in particolare il figlio di Mahmoud Abbas, che è arrivato per reclamare le proprietà precedentemente detenute da fazioni anti-Fatah sotto il governo dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad.

Nella notte in cui è crollato il governo di Assad, il segretario generale del Comando generale del Fronte popolare (PFLP-GC) Talal Naji e il capo di stato maggiore dell’Esercito di Liberazione della Palestina (PLA) Akram al-Rifai hanno cercato rifugio presso l’ambasciata dell’Autorità Palestinese. L’ambasciatore palestinese Samir al-Rifai avrebbe ricevuto un duro rimprovero da Abbas per averglielo concesso. Per quanto riguarda il resto dei leader delle fazioni, ognuno di loro è rimasto a casa.

Il giorno dopo che le forze HTS sono entrate a Damasco, hanno lanciato un’ondata di chiusure prendendo di mira gli uffici delle fazioni palestinesi. Quelli appartenenti a Fatah al-Intifada, al movimento Al-Sa’iqa allineato al Baath e al PFLP-GC sono stati chiusi, con le loro armi, veicoli e beni immobili sequestrati.

Al Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina (DFLP), che aveva mantenuto un profilo più basso durante la guerra siriana, è stato permesso di continuare a operare, sebbene sotto osservazione.

L’11 e il 12 dicembre, diversi leader delle fazioni si sono riuniti presso l’ambasciata palestinese alla presenza del leader dell’Esercito di Liberazione della Palestina Rifai per discutere del loro futuro. Hanno tentato di organizzare un incontro formale con Sharaa tramite il Ministero degli Esteri siriano. Invece, un messaggero di HTS, identificato come Basil Ayoub, è arrivato all’ambasciata e ha chiesto la completa divulgazione di tutti i beni di proprietà della fazione, tra cui immobili, depositi bancari, veicoli e armi. Nessun impegno politico sarebbe stato possibile, ha detto, fino a quando non fosse stato presentato un inventario completo.

Le fazioni hanno rispettato la richiesta redigendo una lettera in cui dichiaravano che i loro beni erano stati acquisiti legalmente e che erano pronti a limitare la loro attività alla sensibilizzazione politica e mediatica, in pieno allineamento con la nuova posizione della Siria. Il destino della lettera a Sharaa e la sua risposta sono sconosciuti.

Campagna di decapitazione: arresti, confische e insediamenti

Ne seguì una sistematica decapitazione della struttura delle fazioni palestinesi in Siria.

Agli inizi di febbraio, il segretario generale di Fatah al-Intifada, Abu Hazem Ziad al-Saghir, è stato arrestato a casa sua. Dopo ore di interrogatorio e un raid nel suo ufficio, dove documenti lo collegavano al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) dell’Iran, è stato rilasciato.

Una settimana dopo, è stato nuovamente arrestato e trattenuto in un nuovo centro di detenzione dietro lo stadio Abbasid. È stato raggiunto un accordo finanziario: 500.000 $ in cambio del suo rilascio e della sua deportazione in Libano. Su richiesta del comitato, il Comitato centrale del movimento ha emesso una dichiarazione in cui poneva fine alle funzioni di Saghir e lo espelleva dal movimento. Tuttavia, Saghir ha emesso una controdichiarazione dal Libano, trasferendovi il Segretariato generale del movimento ed espellendo coloro che avevano preso la decisione di rimuoverlo.

La fazione baathista palestinese, Al-Sa’iqa, non se la è passata meglio. Il suo segretario generale Muhammad Qais è stato interrogato e privato dei beni del gruppo. Sebbene non fosse al comando durante la battaglia di Yarmouk, sfuggendo, così, a punizioni più severe, HTS ha ordinato la rimozione del termine “Baath” da tutti i materiali ufficiali. Una dichiarazione emerse presto dai territori occupati che denunciava Qais come un “residuo del regime”, suggerendo una crescente divisione interna.

HTS ha represso duramente anche il PFLP-GC, il cui segretario generale, Talal Naji, è stato posto agli arresti domiciliari e interrogato più volte. Tutti gli uffici, i veicoli e le armi del gruppo sono stati confiscati, la loro sede centrale chiusa e i suoi membri picchiati e umiliati. La loro stazione radio, Al-Quds Radio, è stata sequestrata e il loro ospedale Umayyah dovrebbe essere il prossimo ad essere confiscato.

Il destino del “Nidal Front”, una fazione separatista del Palestinian Popular Struggle Front (PPSF), un gruppo di sinistra all’interno dell’OLP, è stato il più controverso. All’inizio degli eventi, Khaled Meshaal è stato in grado di mediare per conto del Segretario generale del Fronte, Khaled Abdul Majeed, e proteggere lui e la sua organizzazione. Tuttavia, a febbraio, Abdul Majeed è fuggito negli Emirati Arabi Uniti.

La sua residenza personale e i suoi veicoli, presumibilmente di proprietà privata, sono stati sequestrati insieme a 50 milioni di sterline siriane (meno di $ 5.000) di beni. Costretto da HTS a dimettersi, ha ceduto l’autorità a un comitato centrale che operava da Damasco e Beirut.

Il DFLP è finora sfuggito al peso di queste epurazioni e i suoi uffici e veicoli rimangono intatti, forse perché non aveva legami con l’Iran o Hezbollah. L’ufficio principale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP, diverso dal PFLP-GC) nell’area di Taliani a Damasco rimane aperto ma inattivo, mentre il resto dei suoi uffici è stato chiuso.

Al momento, il Jihad Islamico (PIJ), i cui combattenti sono stati in prima linea a Gaza a combattere Israele dal 7 ottobre 2023, rimane nei suoi uffici siriani. Il rappresentante della fazione non è stato convocato per un interrogatorio, nonostante Israele abbia bombardato un appartamento utilizzato dal Segretario Generale del gruppo, Ziad al-Nakhala.

Tuttavia, figure militari chiave del PIJ si sono trasferite a Baghdad la notte in cui Damasco è caduta sotto l’HTS. Le loro attività all’interno della Siria sembrano essersi ridotte in gran parte alla celebrazione dei funerali dei combattenti uccisi in battaglia nel Libano meridionale, sebbene esclusivamente all’interno dei campi profughi palestinesi.

Il campo di Yarmouk a Damasco aveva già assistito a una serie di proteste nei primi giorni di febbraio, in particolare raduni che chiedevano la chiusura della sede centrale delle organizzazioni pro-regime e l’arresto di coloro che erano coinvolti nell’arresto e nell’uccisione dei residenti del campo. Gli eventi si sono trasformati in un tentativo di incendiare la sede centrale delle Brigate Quds del PIJ, con alcuni giovani e bambini che lanciavano petardi contro l’edificio. Nel frattempo, è scoppiata una manifestazione di protesta contro la decisione di riaprire gli uffici delle brigate Al-Sa’iqa nel campo di Al-A’edin.

Fronte 2: campi profughi palestinesi in Siria

La repressione dei gruppi politici ha creato un vuoto di leadership nei campi palestinesi in Siria. Le condizioni di vita, già disastrose, sono ulteriormente peggiorate. All’inizio di febbraio, sono scoppiate proteste in diversi campi per i brutali attacchi di Israele al campo di Jenin nella Cisgiordania occupata, in seguito alla visita della delegazione dell’Autorità Nazionale Palestinese e al riconoscimento formale dell’autorità di Ramallah da parte del governo siriano. Molti temevano che questo cambiamento avrebbe accelerato i piani per il reinsediamento permanente dei rifugiati. Allo stesso tempo, i residenti affermano di essere stati costretti a raduni pubblici a sostegno dell’autoproclamata presidenza di Sharaa.

Il 24 febbraio, il Comitato per lo sviluppo della comunità di Deraa ha iniziato a raccogliere dati personali dettagliati dai residenti del campo con il pretesto di migliorare l’erogazione dei servizi. Un censimento simile era stato avviato giorni prima a Jaramana, ma lo scopo e i finanziatori di questi sforzi rimangono poco chiari.

In questo vuoto è entrato Hamas. Attraverso organizzazioni affiliate come la Palestine Development Authority, Hamas ha iniziato a distribuire cibo e aiuti finanziari, spesso tramite agenti integrati all’interno di HTS. Questo sforzo è avvenuto mentre i servizi un tempo offerti dalla PIJ, tra cui trasporti, cucine comuni e supporto medico, sono stati interrotti. Perfino la sede centrale della Palestinian-Iranian Friendship Association a Yarmouk è stata rilevata e riadattata da elementi di HTS.

Altri attori, come la Jafra Foundation e la Palestinian Red Crescent, continuano a operare nonostante notevoli limitazioni. I loro sforzi sono stati insufficienti per soddisfare la domanda. in particolare, mentre l’economia locale continua a crollare, la maggior parte dei rifugiati fa affidamento sul lavoro informale e, con gran parte dell’economia paralizzata, la sopravvivenza quotidiana è diventata precaria.

Particolarmente preoccupante è una proposta di insediamento, trasmessa tramite mediazione turca. Presumibilmente, vengono offerte ai palestinesi in Siria tre opzioni: la naturalizzazione siriana, l’integrazione in una nuova “comunità” affiliata all’ANP sotto la supervisione dell’ambasciata o la classificazione consolare con rinnovi annuali della residenza. La quarta opzione implicita è lo sfollamento, che rispecchia quanto accaduto ai palestinesi nell’Iraq dopo l’invasione statunitense.

Fronte 3: UNRWA, messa da parte e indebolita

Sebbene le nuove autorità siriane non abbiano apertamente preso di mira l’UNRWA, la loro mancanza di cooperazione la dice lunga. L’UNRWA non sembra più essere considerata la principale istituzione responsabile degli affari palestinesi in Siria.

Nel campo di Khan Eshieh, un comitato locale che lavora con la nuova amministrazione ha presentato una petizione al governatorato di Damasco per preparare un piano municipale per la riabilitazione delle infrastrutture del campo. L’implicazione era chiara: le autorità siriane si stanno preparando a rilevare la gestione del campo dall’UNRWA, seguendo il modello giordano.

Nel frattempo, il Dipartimento per l’immigrazione e i passaporti ha ripreso a rilasciare documenti di viaggio per i rifugiati palestinesi a gennaio, una mossa burocratica che ha rivelato l’intenzione del nuovo governo di riaffermare il controllo. Più o meno nello stesso periodo, la Palestinian Arab Refugee Association di Damasco ha sospeso le sue operazioni a seguito di un’irruzione che, a quanto si dice, ha interrotto i pagamenti delle pensioni ai rifugiati in pensione.

Nonostante le risorse limitate, Hamas e il PIJI rimangono un punto di preoccupazione per l’occupazione sionista. Un recente rapporto di Yedioth Ahronoth ha affermato che entrambi i gruppi stanno tentando di ricostruire la capacità militare all’interno della Siria, con l’intenzione di colpire gli insediamenti vicino alle alture del Golan occupate e alla Galilea settentrionale. Nonostante il rapporto abbia riconosciuto che non ci sia alcun movimento di truppe confermato a sud di Damasco, ha avvertito che è in corso una pianificazione operativa.

Un attento esame del comportamento di Sharaa e del nuovo regime a Damasco non rivela alcuna apparente dissoluzione delle operazioni di queste due organizzazioni, come affermano gli israeliani. Tutto quanto sta avvenendo, però, costituiscono misure temporanee fino al raggiungimento di un “grande accordo” con gli americani, una delle cui disposizioni sarà lo status ufficiale dei palestinesi. A meno che il paese non sprofondi nel caos, uno dei risultati attesi sarà un chiaro intervento militare terrestre israeliano con il pretesto di rimuovere i palestinesi dal confine.

* dal Corrispondente per la Palestina di The Cradle (https://thecradle.co/articles/how-syrias-hts-is-quietly-dismantling-the-palestinian-cause)

