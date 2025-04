Lettere dal nuovo incubo americano

Ora gli Stati Uniti sono in modalità “rapimento totale” ed è solo questione di tempo prima di scoprire chi altro sia considerato una “minaccia per gli interessi della politica estera statunitense”.



La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno ammesso di aver espulso ingiustamente il ventinovenne cittadino salvadoregno Kilmar Abrego Garcia, che ora si è unito alla crescente popolazione del famigerato Centro di Confinamento Terroristico (CECOT) di El Salvador, specializzato nel terrorizzare le persone confinate.



Sposato con una cittadina statunitense e padre di un bambino autistico di cinque anni, Abrego Garcia è arrivato negli Stati Uniti più di dieci anni fa, dopo essere fuggito dalla violenza delle gang in patria.



Il CECOT è l’orgoglio e la gioia di Nayib Bukele, l’autoproclamato “dittatore più cool del mondo” di El Salvador, che si diletta a pubblicare stravaganti video degni di Hollywood sull’accoglienza sadica e l’internamento dei “terroristi” deportati che l’amministrazione di Donald Trump sta ora convogliando verso El Salvador.

Abrego Garcia è una delle centinaia di nuove aggiunte alla struttura del CECOT, dove a quanto pare potrebbe rimanere, nonostante l’amministrazione abbia pienamente riconosciuto che la sua deportazione è avvenuta “a causa di un errore amministrativo”.



Quando il giudice che supervisionava il caso di espulsione ingiusta ha stabilito che Trump e soci dovevano rimandare Abrego Garcia negli Stati Uniti, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha esclamato: “Suggeriamo al giudice di contattare il presidente Bukele perché non siamo a conoscenza del fatto che il giudice abbia giurisdizione o autorità sul paese di El Salvador”.



Nonostante l’ammissione di errore, i funzionari statunitensi hanno continuato a insistere sul fatto che Abrego Garcia sia un membro della banda MS-13, con la portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) Tricia McLaughlin che ha affermato: “Abbiamo rapporti di intelligence che lo ritengono coinvolto nel traffico di esseri umani”. Questa, a dire il vero, è una curiosa scelta di parole da parte di coloro che attualmente presiedono al trasporto forzato illegale di esseri umani attraverso i confini internazionali.

Eppure i rapimenti di massa a El Salvador sono solo uno dei metodi su cui l’amministrazione Trump fa affidamento per seminare il terrore in tutto il paese. I leader della cosiddetta “terra della libertà” hanno anche rapito studiosi e studenti internazionali a destra e a manca , con l’obiettivo di mettere a tacere le critiche a Israele e stroncare la solidarietà con le vittime palestinesi del genocidio israeliano in corso nella Striscia di Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti.



Ufficialmente, più di 50.000 palestinesi sono stati massacrati dall’ottobre 2023; da quando Israele ha violato il cessate il fuoco a marzo, le Nazioni Unite riportano che almeno 100 bambini sono stati uccisi o feriti ogni giorno a Gaza. Agli occhi degli Stati Uniti, tuttavia, nulla di tutto ciò costituisce un reato. L’unico reato è opporsi al genocidio.



A tal fine, il governo statunitense ha avviato la sparizione di persone come Rumeysa Ozturk, una dottoranda turca di 30 anni alla Tufts University nel Massachusetts. Borsista Fulbright che studia lo sviluppo infantile, Ozturk è stata aggredita il 25 marzo da sei agenti in borghese, alcuni dei quali mascherati, mentre si recava a una cena iftar.

Visibilmente terrorizzata, Ozturk è stata ammanettata e costretta a salire su un furgone anonimo. Non si è saputo più nulla di lei per quasi un giorno intero, quando i suoi avvocati hanno scoperto che era stata trasportata in aereo dall’altra parte del Paese, in un centro di detenzione in Louisiana gestito dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti



Ozturk si trovava negli Stati Uniti con un visto studentesco valido. La sua unica trasgressione sembra essere stata quella di aver co-redatto, nel marzo 2024, un articolo di opinione per il Tufts Daily, esortando l’università a rispettare le risoluzioni approvate dal Senato della Tufts Community Union, tra cui la richiesta che l’università riconoscesse il genocidio in Palestina e disinvestisse dalle aziende con legami con Israele.



L’articolo ha visto la partecipazione di altri quattro coautori ed è stato approvato da 32 studenti laureati della Tufts School of Engineering e della School of Arts and Sciences.



Nella versione degli eventi fornita dal DHS da McLaughlin, Ozturk era “coinvolto in attività a sostegno di Hamas, un’organizzazione terroristica straniera che si compiace di uccidere americani”. A prescindere dal fatto che la polizia statunitense abbia ucciso molti più americani che Hamas – o che non sia Hamas a perpetrare un genocidio in questo momento – il visto di Ozturk è stato revocato.

Ma perché mai un rapimento così sensazionale, degno della cattura di un assassino pesantemente armato? Innanzitutto, accelera la discesa verso quella che è già una distopia pressoché totale, dove il dissenso viene rapidamente criminalizzato e le persone devono scegliere tra dire la verità ed essere rapite dallo Stato.

L’attacco ufficiale alla libertà di parola e di pensiero è anche un mezzo per eliminare il diritto all’integrità personale e affermare il controllo governativo sui corpi umani.



Tra le numerose altre vittime recenti delle operazioni della polizia segreta di Trump c’è Mahmoud Khalil, un ex studente palestinese laureato alla Columbia University e titolare di green card, che ha partecipato attivamente alle proteste universitarie contro il genocidio.

L’8 marzo, Khalil è stato rapito dal suo appartamento di New York davanti alla moglie, cittadina statunitense, all’epoca incinta di otto mesi, e deportato in Louisiana. Il giorno seguente, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato in risposta all’arresto di Khalil: “Revocheremo i visti e/o le green card dei sostenitori di Hamas in America, in modo che possano essere espulsi”.



Come osserva l’Associated Press, l’amministrazione Trump ha “citato una legge raramente invocata che autorizza il Segretario di Stato a espellere cittadini stranieri dal Paese se la loro presenza rappresenta una minaccia per gli interessi di politica estera degli Stati Uniti”.

E poiché gli interessi di politica estera degli Stati Uniti includono la sommersione di Israele con miliardi di dollari in aiuti e armi allo scopo di commettere massacri di massa, ne consegue che i Mahmoud Khalil del mondo devono essere fatti sparire.

L’elenco delle vittime accademiche continua. C’è Ranjani Srinivasan, studentessa laureata alla Columbia University di 37 anni, dottoranda in pianificazione urbana, a cui il visto per studio è stato revocato il 5 marzo e che, in preda al panico, ha scelto di “autodeportarsi” in India – come ha affermato la Segretaria del DHS Kristi Noem celebrando la partenza di “una delle simpatizzanti terroriste della Columbia University”.

Anche in questo caso, sembra che il crimine di Srinivasan sia stato quello di aver pubblicato contenuti critici nei confronti di Israele sui social media.

Poi c’è Badar Khan Suri, ricercatore post-dottorato alla Georgetown University, rapito da agenti mascherati fuori dalla sua casa in Virginia e attualmente detenuto in una struttura dell’ICE in Texas.

C’è Yunseo Chung, studentessa di Columbia di 21 anni, nata in Corea e residente permanente negli Stati Uniti, che vive nel paese da quando aveva sette anni ed è stata arrestata per aver partecipato a una protesta pro-Palestina al Barnard College di Manhattan, dopo la quale il suo status di residente permanente le è stato revocato e lei è stata minacciata di espulsione.

C’è il cittadino iraniano Alireza Doroudi, dottorando in ingegneria meccanica all’Università dell’Alabama.

C’è Rasha Alawieh, specialista libanese in trapianti di rene e professoressa alla Brown University nel Rhode Island, espulsa a marzo dopo una visita ai familiari in Libano.

E c’è Momodou Taal, dottorando britannico-gambiano alla Cornell University di Ithaca, New York, finito nel mirino di Trump dopo aver fatto causa all’amministrazione per la repressione delle attività pro-Palestina. Di fronte all’eventualità di espulsione, il 31 marzo Taal annunciò che avrebbe lasciato il Paese di sua spontanea volontà: “Ho perso la fiducia di poter camminare per le strade senza essere rapito”.

In effetti, la costante paura del rapimento può essere psicologicamente traumatizzante quanto l’atto stesso.

Ma mentre Trump estende il suo attacco xenofobo non solo alle persone senza documenti, ma anche ai titolari di visto e ai residenti legali negli Stati Uniti, vale la pena ricordare che il suo predecessore Joe Biden ha contribuito a preparare il terreno per l’attuale spettacolo sociopatico con la sua repressione delle proteste pro-palestinesi, per non parlare della sua gigantesca quota di deportazioni.

* da Al Jazeera.***

28 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO