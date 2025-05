La pace improvvisa di Trump con AnsarAllah “disturba” Israele

Improvviso inasprimento dei rapporti fra amministrazione USA e Israele. Il 6 maggio Trump ha inaspettatamente dichiarato che gli Ansar Allah “Hanno detto «non bombardateci più e non attaccheremo le vostre navi». Io accetterò la loro parola, e fermeremo i bombardamenti sugli Houthi con effetto immediato”.

Poche ore dopo l’Oman, mediatore nelle trattative, ha confermato la stipula di questo cessate il fuoco, che include la libertà di navigazione per le navi USA, ma non estende tale prerogativa alle navi israeliane, che potranno continuare ad essere colpite. Senza, a quanto pare, che gli USA intervengano più a loro favore.

Alle polemiche scatenatesi in campo sionista, l’ambasciatore americano a Tel Aviv Mike Huckabee ha replicato rincarando la dose all’emittente Channel12: ”Gli Stati Uniti non hanno bisogno del permesso di Israele per trovare un accordo che impedisca agli Houthi di sparare contro le nostre navi”. Subito a seguire, media israeliani hanno riportato che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha cancellato il proprio viaggio in Israele.

Quest’atteggiamento rischia di pregiudicare in maniera pesante i rapporti fra i due governi in quanto dimostra che gli USA, essendosi tirati indietro da una guerra tutto sommato limitata, non sembrano disposti a farsi trascinare in conflitti di ampia portata, come invece vorrebbe Israele, che sta puntando da anni all’Iran. Queste divergenze, purtroppo, al momento non toccano la situazione di Gaza, dove il genocidio continua col via libera di tutto l’Occidente.

Proponiamo due articoli di Al-Akbar che fanno il quadro della situazione, smascherando anche la propaganda trumpiana, che dipinge un’improvvisa ritirata di fronte ad Ansar Allah come una grande vittoria militare.

Il sorprendente cessate il fuoco di Trump in Yemen: un’ammissione del fallimento degli Stati Uniti

di Lokman Abdullah

Mentre gli attacchi missilistici yemeniti contro Israele si intensificavano, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a sorpresa un “cessate il fuoco” con il governo di Sana’a, sostenendo che Ansar Allah avesse espresso la volontà di porre fine alle ostilità. Tuttavia, gli osservatori hanno interpretato la mossa di Trump come un tentativo di liberare Washington da un conflitto sempre più costoso, anche a scapito della sicurezza dei suoi alleati israeliani e forse europei.

L’improvviso cessate il fuoco evidenzia il fallimento della campagna aerea statunitense originariamente intesa a indebolire le capacità di Ansar Allah, che Washington considera una minaccia diretta alla sicurezza di Israele e del Mar Rosso. Secondo alti funzionari statunitensi che comunicano tramite l’app crittografata “Signal”, gli attacchi, lanciati a metà marzo, sono stati pianificati frettolosamente e scarsamente coordinati con i principali alleati britannici e israeliani. Ciononostante, l’amministrazione Trump ha pubblicamente descritto gli attacchi come una “storia di successo”, nonostante una realtà sul campo nettamente diversa.

Israele è stato il più duramente colpito dalla decisione degli Stati Uniti, in quanto viene ora lasciato solo ad affrontare la minaccia yemenita, di cui Washington si era fatta carico durante tutta la guerra israeliana a Gaza. Un funzionario israeliano ha dichiarato al Jerusalem Post di essere “completamente scioccato” per non aver ricevuto alcuna notifica preventiva della decisione di Trump, apprendendola invece dai media. Questa rivelazione ha suscitato notevole preoccupazione interna, con il sospetto che questo incidente non sia stato né il primo né l’ultimo caso di occultamento di informazioni cruciali da parte dell’amministrazione Trump.

I continui attacchi dello Yemen contro gli assets statunitensi e la sua inaspettata resilienza hanno radicalmente modificato gli equilibri di potere, costringendo l’amministrazione Trump a riconsiderare la sua fallimentare strategia militare. Riconoscendo che nessuno dei suoi obiettivi iniziali era stato raggiunto e non volendo sostenere crescenti costi politici e materiali, Washington ha avviato negoziati indiretti per un cessate il fuoco attraverso la mediazione dell’Oman. Diversi fattori chiave hanno influenzato questa decisione:

Incapacità di indebolire le consolidate capacità militari dello Yemen o di influenzare la sua posizione politica a sostegno di Gaza, nonostante i prolungati attacchi aerei. Incapacità di formare una coalizione araba efficace (Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) disposta a condurre un’invasione terrestre, lasciando Washington sempre più dipendente – e vulnerabile – da paesi non disposti a combattere una guerra guidata dagli Stati Uniti per conto di Israele. Inadeguata prontezza delle fazioni locali sostenute da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti ad aprire fronti terrestri efficaci contro Ansar Allah, complicandone, così, le operazioni militari. Aumento della popolarità e della legittimità regionale di Ansar Allah, rafforzate dal loro attivo sostegno a Gaza e dal successo nel colpire le risorse militari statunitensi nel Mar Rosso. Comprovata capacità dello Yemen di abbattere aerei statunitensi, inclusi 22 droni MQ-9 e tre caccia F-18, unita ai timori all’interno del Comando Centrale degli Stati Uniti di potenziali attacchi diretti alle navi da guerra americane, che pongono gravi rischi e umiliazioni per le forze statunitensi. Crescente pressione politica interna negli Stati Uniti, esacerbata dalle crescenti vittime civili in Yemen a causa dei bombardamenti indiscriminati statunitensi, che intensifica le critiche a Trump a livello nazionale.

In definitiva, Trump si è trovato di fronte a opzioni limitate e poco attraenti. L’estensione del conflitto con forze di terra contraddiceva il suo dichiarato desiderio di porre fine alle guerre in Medio Oriente, mentre il proseguimento di attacchi aerei inefficaci si è rivelato politicamente e finanziariamente insostenibile. Di conseguenza, come riportato da The Atlantic, Trump ha scelto di disimpegnarsi dal conflitto attivo, pienamente consapevole che lo Yemen avrebbe continuato a sostenere la resistenza di Gaza.

Da Al-Akhbar https://en.al-akhbar.com/news/trump-s-surprise-yemen-ceasefire–an-admission-of-us-failure

L’accordo tra Stati Uniti e Yemen esclude il fronte di Gaza, continuano gli attacchi a sostegno dello Yemen

di Rasheed Al-Haddad

Sanaa | Le forze armate yemenite hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi israeliani, confermando che il recente accordo tra Sanaa e Washington non include la cessazione del sostegno dello Yemen a Gaza. Queste operazioni sono avvenute poco dopo che Mahdi al-Mashat, capo del Consiglio Politico Supremo, ha promesso rappresaglie contro i recenti attacchi aerei israeliani contro l’aeroporto internazionale di Sanaa, il porto di Hodeidah, cementifici e centrali elettriche nella capitale yemenita.

Il portavoce militare, il Generale di Brigata Yahya Saree, ha annunciato attacchi con droni contro due siti chiave in Israele: l’aeroporto Ramon di Eilat, preso di mira da due droni, e una struttura strategica vicino a Tel Aviv colpita da un drone modello Yafa. Saree ha anche rivelato un’importante operazione contro la portaerei statunitense USS Harry Truman e le sue navi da guerra di scorta a nord del Mar Rosso, con l’utilizzo di missili balistici e numerosi droni.

Ha confermato che gli attacchi hanno portato all’abbattimento di un secondo caccia F-18 statunitense in meno di una settimana, attribuendo questo successo allo stato di confusione e panico tra le forze statunitensi. Saree ha sottolineato che questa operazione è avvenuta prima che gli Stati Uniti annunciassero ufficialmente la loro decisione di porre fine all’aggressione contro lo Yemen.

I media israeliani hanno ammesso un attacco missilistico dallo Yemen, mentre l’esercito israeliano ha riferito di aver intercettato un drone yemenita. Tuttavia, fonti militari yemenite informate hanno riferito ad Al-Akhbar che queste operazioni specifiche erano legate all’applicazione del divieto di spazio aereo precedentemente dichiarato da Sana’a sugli aeroporti israeliani e non costituivano una risposta diretta dello Yemen all’ultimo assalto israeliano al territorio yemenita. Hanno aggiunto che la risposta dello Yemen a questi recenti attacchi sarebbe stata significativamente più decisa.

L’ultima aggressione israeliana ha gravemente danneggiato le infrastrutture civili, in particolare l’aeroporto internazionale di Sana’a, rendendolo completamente inutilizzabile. Il direttore generale dell’aeroporto, Khaled al-Shaif, ha segnalato ingenti danni, tra cui la distruzione di diversi terminal, strutture di servizio e della pista, insieme a tre aerei civili appartenenti alla Yemen Airways.

Ha stimato le perdite finanziarie a circa 500 milioni di dollari e ha confermato che la ristrutturazione dell’aeroporto richiederà tempi considerevoli, con voli sospesi a tempo indeterminato. Migliaia di pazienti che necessitano di cure mediche all’estero sono ora bloccati, aggravando la crisi umanitaria in Yemen.

I raid aerei israeliani hanno inoltre inflitto danni sostanziali alla rete elettrica di Sana’a, segnando il terzo grave attacco israeliano alle centrali elettriche in meno di un anno. Nonostante questi intoppi, le autorità elettriche locali sono riuscite a riavviare la centrale elettrica di Dhahban e a ripristinare progressivamente i servizi in tutta la capitale.

Anche il porto di Hodeidah ha ripreso le operazioni poco dopo i raid, secondo il Ministro dei Trasporti yemenita Mohammed Ayyash Qahim. Fonti locali hanno confermato ad Al-Akhbar che anche il porto di Ras Issa è tornato in servizio, consentendo alle petroliere e alle spedizioni di gas, precedentemente bloccate a causa degli attacchi statunitensi, di iniziare le operazioni di scarico.

Questo sviluppo è avvenuto dopo l’annuncio da parte dell’Oman di un accordo tra Stati Uniti e Yemen, che garantisce un passaggio marittimo reciproco e ininterrotto, il che allevierà significativamente la carenza di carburante in Yemen.

Il portavoce di Ansar Allah, Mohammed Abdul Salam, ha sottolineato che l’accordo, avviato su richiesta di Washington dopo settimane di negoziati indiretti, riguarda esclusivamente la riduzione degli scontri militari diretti tra Yemen e Stati Uniti. Non pregiudica esplicitamente il divieto imposto dallo Yemen alle attività marittime israeliane nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, né le restrizioni imposte alle navi commerciali statunitensi dirette al porto israeliano di Eilat attraverso il Mar Rosso. Abdul Salam ha avvertito che qualsiasi violazione provocherebbe ritorsioni immediate.

Sebbene l’accordo sia stato ampiamente accolto dagli Yemeniti come una svolta significativa, le fazioni fedeli alla coalizione guidata dall’Arabia Saudita lo hanno visto come una battuta d’arresto. Gli attivisti anti-Ansar Allah affiliati a questi gruppi pro-coalizione hanno intensificato le richieste di nuove offensive militari, definendo l’accordo come un implicito riconoscimento internazionale dell’autorità di Ansar Allah e una deliberata sconfitta politica per la loro parte.

Da Al-Akhbar https://en.al-akhbar.com/news/us-yemen-deal-excludes-gaza-front–yemeni-strikes-on-israel

