I Kononovich a processo, cresce la mobilitazione internazionale

Il regime di Zelensky si ritira di fronte alla mobilitazione internazionale

Il 13 maggio 2025, l’udienza in tribunale contro gli attivisti comunisti e antifascisti ucraini Mikhail e Aleksandr Kononovich, che erano agli arresti domiciliari con braccialetti elettronici e accusati di accuse inventate, è stata improvvisamente rinviata al 15 maggio.

Perché questa nuova battuta d’arresto? Perché il potere ha paura. Paura della verità, paura della solidarietà internazionale, paura di vedere la loro farsa di giustizia smascherata alla luce del sole.

Ciò che Zelensky teme di più è la mobilitazione internazionale senza precedenti. L’attenzione è rivolta alla brutale persecuzione degli antifascisti da parte del regime neonazista di Kiev, che si intensifica di giorno in giorno.

Fin dai primi giorni del suo insediamento, con l’aiuto degli Stati Uniti e dei suoi vassalli europei, Zelensky ha attaccato i comunisti e tutti coloro che rifiutano lo Stato corrotto e violento.

Ieri, ai giornalisti provenienti da diversi paesi europei, giunti per seguire il processo ai fratelli Kononovich, è stato negato l’ingresso in Ucraina senza alcuna spiegazione. Il regime di Kiev censura, isola e reprime. Gli ostacoli alla libertà di informazione sono onnipresenti.

Ma la verità non potrà essere taciuta a lungo. In Francia, in Italia e nel mondo, la mobilitazione cresce. Una petizione per salvare la vita dei fratelli Kononovich e chiedere la loro liberazione ha già raccolto quasi 300 sostenitori da Francia, Belgio, Brasile, Cuba, El Salvador, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Italia, Libano, Perù, Senegal, Corea del Sud, Spagna, Sri Lanka, Svizzera e Stati Uniti.

Si tratta di ex ministri, accademici, sindacalisti, alti ufficiali militari, giornalisti, diplomatici, combattenti della resistenza antifascista della Seconda guerra mondiale, scrittori, poeti, musicisti, pittori, scienziati, avvocati…

Questo appello è stato inviato al Ministero degli Affari Esteri francese, all’Ambasciata ucraina a Parigi, all’Ambasciata francese a Kiev, alle Nazioni Unite e alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La pressione aumenta e il regime trema.

Questo è il vero volto della “democrazia” ucraina: un governo che tortura e imprigiona comunisti e antifascisti, mette al bando i sindacati indipendenti e i partiti politici di sinistra e criminalizza il dissenso. A questa farsa giudiziaria esiste una sola risposta: la solidarietà internazionale!

Per i fratelli Kononovich, fu la solidarietà internazionale a costringere la Corte a fare marcia indietro. Per loro la loro lotta è anche la nostra lotta. Stiamo lottando e vinceremo insieme.

Intensifichiamo la nostra raccolta di firme, seguendo l’esempio di circa 300 persone con opinioni diverse. Continuiamo a mobilitarci ovunque contro i signori della guerra Macron, Starmer, Merz, Meloni e Von der Leyen. Salviamo la vita dei fratelli Kononovych!

Appello del 15 maggio per chiedere la liberazione dei fratelli Kononovich!

La solidarietà è la nostra arma! Non ci arrenderemo!

Abbasso la repressione in Ucraina!

15 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO