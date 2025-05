L’Unione Europea incassa il suo bottino di guerra

L’UE ha stanziato fino a 150 miliardi di euro per l’acquisto congiunto di armamenti. Il provvedimento è entrato in vigore giovedì dopo che mercoledì, a seguito di due mesi di negoziati, era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue.

Si tratta del regolamento “che istituisce lo strumento ‘Misure di sicurezza per l’Europa (SAFE) attraverso il rafforzamento dell’industria europea della difesa’“, adottato il giorno prima dai cosiddetti ministri europei per l’Europa.

Lo stesso giorno, il cancelliere Friedrich Merz (CDU) ha dichiarato in occasione della consegna del Premio Carlo Magno di Aquisgrana alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Dovremo sviluppare ulteriormente il progetto di pace europeo, che ha avuto così tanto successo all’interno, in un progetto di pace anche all’esterno”. L’Ue-Europa deve diventare così forte “da poter riportare la pace nel nostro continente e garantire la libertà a lungo termine”.

Von der Leyen ha presentato SAFE il 4 marzo come parte del suo piano “Riarmare l’Europa” in cinque punti. Per giustificare ciò, ha detto: “Siamo in un’epoca di riarmo“. Il piano potrebbe consentire ai paesi dell’UE di investire fino a 800 miliardi di euro nel settore della difesa entro il 2030. All’epoca, ha spiegato che si trattava “dell’urgenza a breve termine” di sostenere l’Ucraina e di “soddisfare la necessità a lungo termine di assumersi molte più responsabilità per la nostra sicurezza europea“.

SAFE fornisce fondi per progetti di armamenti sotto forma di prestiti garantiti dal bilancio dell’UE. Secondo von der Leyen, sarà disponibile per “difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e droni munizioni, nonché sistemi anti-drone, ma anche difesa informatica e mobilità militare“.

Il ministro polacco per l’Europa Adam Szłapka ha dichiarato martedì a nome dell’attuale presidenza del Consiglio dell’UE del suo paese: “Questo è uno strumento senza precedenti che rafforzerà le nostre capacità di difesa e sosterrà la nostra industria della difesa”.

Di conseguenza, l’emittente Euronews aveva già celebrato la decisione SAFE a livello di ambasciatori il 21 maggio con “L’Europa prende le armi“. Martedì, la Frankfurther Allgemeine Zeitung ha proseguito: “Finalmente procuratevi le armi insieme“. Il documento analizzava che SAFE dovrebbe “produrre la prossima generazione di sistemi d’arma europei” ed essere “la leva più importante per consolidare l’industria europea degli armamenti, e quindi ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti“. Qui sta la sua importanza strategica.

Il programma è quindi orientato a livello globale: oltre ai 27 Stati dell’UE, sono ammessi a partecipare i quattro Stati dell’Associazione europea di libero scambio – Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein – e l’Ucraina. È inoltre aperto a tutti i paesi candidati all’adesione all’UE e ai paesi con i quali l’UE ha un partenariato in materia di sicurezza: Giappone, Corea del Sud e Regno Unito. Secondo le informazioni della FAZ, sono in corso colloqui anche con l’Australia e l’India.

Accettando il Premio Carlo Magno, von der Leyen ha ribadito l’affermazione globale: “Un nuovo ordine internazionale emergerà prima della fine di questo decennio“. Deve essere plasmato dall'”Europa“: “La nostra missione è l’indipendenza europea“. Diverse centinaia di manifestanti hanno protestato contro i piani di riarmo ad Aquisgrana giovedì.

* da Junge Welt

