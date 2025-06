L’illegale attacco contro l’Iran

Gli attacchi costanti di Israele all’Iran dal 2023 sono stati tutti illegali, in violazione della Carta delle Nazioni Unite (1945). L’Iran è uno stato membro delle Nazioni Unite e, pertanto, uno stato sovrano nell’ordine internazionale. Se Israele avesse un problema con l’Iran, esistono molti meccanismi previsti dal diritto internazionale che gli permetterebbero di presentare reclami contro l’Iran.

Finora, Israele ha evitato questi forum internazionali perché è evidente che non ha alcuna accusa fondata contro l’Iran. Le accuse secondo cui l’Iran starebbe costruendo un’arma nucleare, costantemente sollevate dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e da Israele, sono state completamente investigate dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e risultano infondate.

È vero che l’Iran ha un programma di energia nucleare conforme alle regole stabilite dall’AIEA, ed è altrettanto vero che l’establishment clericale iraniano ha emesso una fatwa (editto religioso) contro la produzione di armi nucleari.

Nonostante le conclusioni dell’AIEA e l’esistenza di questa fatwa, l’Occidente – spinto da Israele – ha accettato l’idea irrazionale che l’Iran stia costruendo un’arma nucleare e che, quindi, rappresenti una minaccia per l’ordine internazionale. In realtà, con i suoi attacchi puntuali e illegali contro l’Iran, è Israele a costituire una minaccia per l’ordine internazionale.

Negli ultimi decenni, l’Iran ha chiesto l’istituzione di una Zona Libera da Armi Nucleari in Medio Oriente, un’idea strana per un paese accusato di voler costruire un’arma nucleare. Ma questa proposta è stata respinta dall’Occidente, principalmente per proteggere Israele, che possiede un programma illegale di armi nucleari. Israele è l’unico paese in Medio Oriente a disporre di un’arma nucleare, sebbene non l’abbia mai testata apertamente né ne abbia mai ammesso l’esistenza. Se Israele fosse così interessato a eliminare qualsiasi minaccia nucleare, avrebbe dovuto accogliere con entusiasmo la proposta di creare una zona denuclearizzata.

Né gli europei, che spesso si ergono a difensori del diritto internazionale, né la leadership delle Nazioni Unite hanno spinto pubblicamente Israele ad adottare questa idea, perché entrambi sanno che ciò richiederebbe a Israele, non all’Iran, di rinunciare alle armi nucleari. L’improbabilità di questa situazione ha impedito qualsiasi progresso da parte dell’Occidente o delle istituzioni internazionali nel promuovere questa idea e costruire un consenso globale per una zona denuclearizzata in Medio Oriente.

Israele non vuole una zona libera da armi nucleari nella regione. Ciò che vuole è essere l’unica potenza nucleare nella regione, e quindi essere esattamente ciò che è: la più grande base militare statunitense al mondo, che per caso ospita anche una vasta popolazione civile. L’Iran non ha ambizioni di diventare una potenza nucleare, ma aspira a essere uno stato sovrano che rimane impegnato nella giustizia per i palestinesi. Israele non ha problemi con l’idea di sovranità in sé, ma con qualsiasi stato della regione che sostenga l’emancipazione palestinese. Se l’Iran normalizzasse le relazioni con Israele e cessasse la sua opposizione al dominio statunitense nella regione, è probabile che Israele smetterebbe di opporsi all’Iran.

Israele e gli Stati Uniti hanno preparato il terreno

Nel gennaio 2020, gli Stati Uniti hanno condotto un assassinio illegale all’aeroporto di Baghdad, in Iraq, uccidendo il generale Qassim Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione (IRGC). Soleimani, attraverso la Forza Quds, aveva creato per l’Iran una polizza assicurativa contro ulteriori attacchi israeliani. La Forza Quds è responsabile delle operazioni militari iraniane al di fuori dei confini del paese, inclusa la costruzione del cosiddetto “Asse della Resistenza”, che comprendeva governi e gruppi militari filo-iraniani, tra cui:

Hezbollah in Libano

Vari gruppi IRGC in Siria che collaborano con le milizie siriane

Il governo di Bashar al-Assad in Siria

Diverse fazioni palestinesi nei Territori Occupati

Il governo Ansar Allah nello Yemen

Senza un deterrente nucleare proprio, l’Iran aveva bisogno di un modo per bilanciare la superiorità militare di Israele e degli Stati Uniti. Questo deterrente era rappresentato dall’“Asse della Resistenza”, una garanzia che permetteva all’Iran di far capire a Israele che, se avesse attaccato, questi gruppi avrebbero risposto con missili su Tel Aviv.

L’assassinio di Soleimani ha segnato l’inizio di una nuova campagna politica e militare da parte di Stati Uniti, Israele e dei loro alleati europei per indebolire l’Iran. Israele e gli Stati Uniti hanno iniziato a colpire sistematicamente le basi logistiche iraniane in Siria e Iraq, indebolendo la posizione avanzata dell’Iran e demoralizzando le milizie siriane e irachene che operavano contro gli interessi israeliani. Israele ha anche iniziato ad assassinare ufficiali dell’IRGC in Siria, Iran e Iraq, una campagna omicida che ha avuto un impatto significativo sulla Forza Quds.

Approfittando della sua guerra genocidaria contro i palestinesi a Gaza, Israele, con il pieno sostegno di Stati Uniti ed Europa, ha iniziato a danneggiare l’“Asse della Resistenza”, la polizza assicurativa dell’Iran. Israele ha portato la guerra in Libano con bombardamenti spietati, incluso l’assassinio del leader di Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, il 27 settembre 2024. Questa campagna, pur non avendo distrutto completamente Hezbollah, lo ha indebolito.

Nel frattempo, Israele ha avviato una campagna di bombardamenti regolari contro le postazioni militari siriane intorno a Damasco e lungo la strada per Idlib, nel nord. Questi attacchi, coordinati con i servizi segreti statunitensi, miravano ad aprire la strada all’ingresso degli ex combattenti di al-Qaeda a Damasco e a rovesciare il governo di al-Assad l’8 dicembre 2024. La caduta del governo siriano ha indebolito l’influenza iraniana nel Levante (dal confine turco ai Territori Palestinesi Occupati) e nelle pianure dalla Siria meridionale al confine iraniano.

La campagna statunitense di bombardamenti nello Yemen ha ulteriormente privato Ansar Allah delle sue armi pesanti (inclusi missili a lungo raggio), che rappresentavano una minaccia fondamentale per Israele.

L’attacco a sorpresa di Israele

All’inizio del 2025, la polizza assicurativa iraniana contro Israele era crollata. Israele ha iniziato a prepararsi alla guerra, lasciando intendere che un attacco all’Iran fosse imminente. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu sapeva che un tale attacco gli avrebbe garantito vantaggi nella lotta politica interna con i partiti ultra-ortodossi sull’esenzione militare per le loro comunità, evitando così il crollo del suo governo.

Il cinico Netanyahu sta usando il genocidio e la possibilità di una guerra devastante con l’Iran per fini politici ristretti. Ma non è questo ciò che motiva l’attacco. Ciò che lo spinge è il fatto che Israele vede l’opportunità di rovesciare con la forza il governo iraniano.

L’Iran è tornato ai negoziati mediati dall’IAEA per prevenire un attacco, ma sapeva bene che nulla avrebbe fermato Israele dal bombardare. E infatti, nonostante i colloqui in corso, Israele ha colto l’occasione per colpire. E questo attacco potrebbe ancora subire ulteriori escalation.

