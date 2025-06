Gerardo Hernández rende omaggio agli amici italiani impegnati per la liberazione dei cinque eroi cubani

L’eroe della Repubblica di Cuba Gerardo Hernández ha reso omaggio ai tanti amici italiani durante un incontro pubblico molto affollato all’ Università di Roma Tre, esprimendo la sua profonda gratitudine a tutti i compagni solidali e internazionalisti che con Papacci, Vasapollo e tantissimi altri per lunghi anni si sono battuti con coerenza, coraggio, generosità e determinazione per la liberazione dei Cinque cubani incarcerati ingiustamente negli Stati Uniti.

«Sono persone che non si sono limitate alla solidarietà di maniera, ma hanno fatto della nostra causa una ragione profonda di vita, trasformando ogni spazio disponibile in un fronte di lotta», ha dichiarato Gerardo, oggi coordinatore nazionale dei Comitati di Difesa della Rivoluzione (CDR), il più grande movimento di base di Cuba.

Hernández, visibilmente emozionato,ha voluto ringraziare i cittadini, i militanti, tutti i più attivi sostenitori della campagna internazionale per la liberazione dei “Cinque eroi”. Condannati nel 2001 a pene severissime – in alcuni casi anche all’ergastolo – per aver infiltrato gruppi terroristi anticubani operanti in Florida al fine di prevenire attacchi contro il proprio paese, Gerardo, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González e Fernando González divennero un simbolo della resistenza contro l’imperialismo e della difesa della sovranità di Cuba.

«Quando tutto sembrava perduto – ha detto Gerardo – quando il silenzio mediatico negli Stati Uniti e in Europa era assordante, abbiamo sentito la voce di compagni che parlavano nei parlamenti, nelle università, nelle piazze, nelle radio e in ogni luogo possibile per raccontare la verità e smascherare l’ingiustizia».

Numerose in questi anni le iniziative promosse in Italia dal Comitato per la liberazione dei Cinque, con innumerevoli iniziative di solidarietà e molte con epicentro nell’Università di Roma, dove Vasapollo, economista e docente all’Università La Sapienza di Roma,in collaborazione con Italia -Cuba, Rete dei comunisti, la Villetta, con il Centro Studi CESTES, l’USB organizzò conferenze, presidi, pubblicazioni e viaggi di solidarietà all’Avana.

Fu proprio Vasapollo a consegnare personalmente, al Papa Francesco lettere per cercare di aiutare la liberazione dei cinque avvenuta nel dicembre 2014, e anche lettere di solidarietà e affetto del popolo italiano, sottoscritta da intellettuali, artisti e sindacalisti.

«Abbiamo combattuto insieme una battaglia contro l’indifferenza e contro l’arroganza di un sistema che voleva punire la dignità e l’amore per la patria», ha continuato Hernández, che ha anche sottolineato come quella lotta, lungi dall’essere terminata, continui oggi nel sostegno alla Rivoluzione cubana sotto attacco dal blocco economico, dalle ingerenze esterne e dalle campagne di disinformazione.

Infine, rivolgendosi direttamente ai compagni italiani, ai tanti giovani di Cambiare Rotta presenti nell’Aula Magna, Gerardo ha detto: «Voi siete parte della nostra storia, perché siete il futuro, e la vostra amicizia è incisa nella memoria del popolo cubano. La libertà che oggi abbiamo la dobbiamo a tutti i compagni e ringraziamo da subito voi giovani compagni per il vostro internazionalismo e le battaglie contro L’infame genocida bloqueo imperialista.A nome dei Cinque e di Cuba tutta, vi diciamo: grazie di cuore, compagni!».

Una gratitudine che non si dimentica, e che rafforza il legame profondo tra Cuba rivoluzionaria e quei settori internazionali che ne hanno sempre difeso la sovranità e i valori di giustizia e solidarietà.

Vasapollo, Rita Martufi, Papacci, con i compagni di italia-cuba, della Rete dei comunisti, di Cambiare Rotta, di OSA, si sono poi trattenuti a lungo con Gerardo, e fortemente ringraziato per la testimonianza e l’eroismo dei Cinque eroi che mostra anche la resistenza del popolo socialista rivoluzionario cubano, che è un vero e forte concreto gesto di ribellione alla morsa dell’imperialismo che da 60 anni tenta di stritolare Cuba e la sua straordinaria rivoluzione con il bloqueo, una misura infame che non ha nessuna giustificazione morale o politica, ed espone i più deboli, i bambini e gli anziani e malati, a pagare il prezzo altissimo della privazione di farmaci e beni di prima necessità.

* da Il Faro di Roma

