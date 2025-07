A Bruxelles prove di humanitarian washing mentre a Gaza si consuma il genocidio

Ieri a Gaza, decine di bambini sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani mentre erano in fila per il latte, a Deir al Balah, mentre l’ennesimo carico di bombe è stato sganciato su una tendopoli di sfollati causando tra i 25 e i 30 morti.

Sono le cifre del bollettino quotidiano delle vittime del genocidio in atto a Gaza che Israele sta perseguendo sistematicamente senza mai concedere un giorno di pausa ad una popolazione stremata da bombe, fame, mancanza di cure mediche e pure dell’acqua potabile.

Nelle stesse ore, l’”alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea”, Kaja Kallas, annunciava di aver raggiunto un “accordo con Israele per nuovi aiuti a Gaza” aggiungendo “contiamo sul fatto che Israele attui tutte le misure”.

Dunque, a fronte di un genocidio che va avanti da 20 mesi, l’Unione Europea non prende nessuna posizione di condanna né, tanto meno, decide di adottare alcuna sanzione nei confronti di Israele. Si “accontenta” (si fa per dire) piuttosto di inscenare una mera operazione di marketing umanitario per cercare di mascherare, in qualche modo, la sostanziale complicità nell’attività di sterminio e pulizia etnica che Israele sta praticando sistematicamente dall’indomani del 7 ottobre 2023.

E, in tal senso, restano ben saldi i vari accordi di associazione tra UE e Israele che coprono vari settori, inclusa la cooperazione in ambito militare. E, men che meno, mentre si consumano inauditi massacri di civili inermi a ritmo di uno ogni due ore, vengono minimamente messi in discussione tutti gli accordi bilaterali di cooperazione militare con Israele degli Stati membri della UE, Italia inclusa.

E non è bastata alla vecchia Europa la recentissima pubblicazione di un rapporto di Harvard Dataverse [1] che ha rivelato come l’entità delle vittime del genocidio in corso a Gaza potrebbe essere di più di 377.000 dispersi, per metà bambini.

Il rapporto ha individuato circa 1 milione di persone ancora presenti a Gaza City, 500.000 nella cosiddetta “zona sicura” di al-Mawasi e 350.000 nella zona centrale della Striscia. Prima dell’invasione israeliana la popolazione di Gaza contava 2,2 milioni di abitanti. Dunque, ora mancherebbero all’appello più di 370.000 persone che non sono state localizzate e che, quasi sicuramente, sono ancora sepolte sotto le macerie causate dalla spaventosa, inaudita, quantità di bombe che Israele ha riversato sulla popolazione della Striscia a partire dal 7 ottobre 2023.

Peraltro, nello stesso rapporto, il professore israeliano Yaakov Garb ha smascherato la reale missione della famigerata Gaza Humanitarian Foundation. Secondo Garb, i cosiddetti centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) sono meri strumenti di controllo militare e nulla hanno a che vedere con il soccorso umanitario.

Inoltre, Garb ha analizzato la posizione e la struttura dei centri GHF rilevando che si tratta di vere e proprie fortificazioni militari contigue ad installazioni militari israeliane ed accessibili soltanto per mezzo di corridoi militarizzati e zone cuscinetto soggette a fuoco diretto che Garb definisce “imbuti fatali”, ovvero, vere e proprie trappole mortali ove vengono fatti affluire le decine di migliaia di disperati in cerca di cibo e sui quali i militari israeliani praticano il tiro al bersaglio avendo già provocato, in tal modo, fino ad oggi, almeno 800 morti. Secondo il rapporto Harward il GFH è un progetto che ha trasformato l’aiuto umanitario in un vero e proprio strumento di guerra.

[1] Harvard Dataverse è un repository online, open source, per la condivisione, la conservazione, la citazione, l’esplorazione e l’analisi di dati di ricerca. È gestito dal Dataverse Team dell’Institute for Quantitative Social Science (IQSS) dell’Università di Harvard.

