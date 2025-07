La guerra a Gaza “deve finire ora”, lo chiedono 25 paesi

Un gruppo di 25 paesi, tra cui la Francia, Gran Bretagna, e stavolta anche l’Italia, hanno chiesto a Israele di porre fine alla sua guerra di 21 mesi contro Gaza e hanno detto che la sofferenza dei civili palestinesi ha “raggiunto nuove profondità”.

I paesi firmatari sono Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia, Giappone, Canada, Australia, Belgio, Austria, Estonia, Irlanda, Finlandia, Islanda, Lituania, Norvegia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Nuova Zelanda, Polonia, Slovenia, Svizzera e Svezia

La richiesta non è stata però sottoscritta da Stati Uniti e Germania a conferma del loro livello di complicità con il genocidio israeliano dei palestinesi.

“Esortiamo le parti e la comunità internazionale a unirsi in uno sforzo comune per porre fine a questo terribile conflitto, attraverso un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente”, hanno detto i paesi in una dichiarazione congiunta lunedì. “Un ulteriore spargimento di sangue non serve a nulla. Riaffermiamo il nostro pieno sostegno agli sforzi degli Stati Uniti, del Qatar e dell’Egitto per raggiungere questo obiettivo”.

I firmatari, che includevano diversi paesi dell’UE ad eccezione della Germania, hanno aggiunto di essere “pronti a intraprendere ulteriori azioni per sostenere un cessate il fuoco immediato”.

La dichiarazione ha anche bollato la controversa Gaza Humanitarian Foundation (GHF) sostenuta da Israele come “pericolosa” e ha affermato che priva i palestinesi della “dignità umana”.

“Condanniamo l’alimentazione a goccia di aiuti e l’uccisione disumana di civili, compresi i bambini, che cercano di soddisfare i loro bisogni più elementari di acqua e cibo”, si legge nella dichiarazione.

“Il rifiuto del governo israeliano di fornire assistenza umanitaria essenziale alla popolazione civile è inaccettabile”, ha aggiunto, esortando Israele a “rispettare i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale”.

Le Nazioni Unite hanno definito il modello di aiuto del GHF “intrinsecamente insicuro” e in violazione dei principi umanitari imparziali.

La fondazione, che ha iniziato le operazioni alla fine di maggio dopo un blocco israeliano di 11 settimane, utilizza mercenari privati statunitensi per le consegne.

Aggira il sistema di aiuti guidato dalle Nazioni Unite, che Israele sostiene sia stato infiltrato da Hamas – un’accusa che non è supportata da prove verificate in modo indipendente.

L’appello dei 25 paesi a Israele di porre fine alla sua guerra è arrivato lo stesso giorno in cui ha bombardato uno degli ultimi vivai rimasti nel centro di Gaza.

I video visti da Middle East Eye mostrano bambini, molti dei quali indossavano i loro zaini, intrisi di sangue e urlavano aiuto da insegnanti e passanti.

La situazione a Gaza ha continuato a deteriorarsi negli ultimi giorni e domenica il Programma alimentare mondiale (WFP) ha dichiarato che “la crisi alimentare di Gaza ha raggiunto nuovi livelli di disperazione”.

“Le persone stanno morendo per mancanza di assistenza umanitaria”, ha detto il WFP in una dichiarazione. “La malnutrizione è in aumento, con 90.000 donne e bambini che hanno urgente bisogno di cure. Quasi una persona su tre non mangia per giorni”.

Il Ministero della Salute di Gaza ha fatto eco a questo avvertimento, dicendo che almeno 19 palestinesi sono morti di fame domenica e altre centinaia soffrono di malnutrizione e potrebbero morire presto.

“Avvertiamo che centinaia di persone i cui corpi sono deperiti sono a rischio di morte imminente a causa della fame”, ha detto un portavoce del ministero.

Il ministero ha aggiunto che almeno 71 bambini sono morti di malnutrizione dall’inizio della guerra nel 2023, mentre altri 60.000 mostrano segni di grave denutrizione.

Middle East Eye

