Unione Popolare nella sede UE di Milano: Basta complicità con il genocidio dei Palestinesi

Come Unione popolare oggi siamo entrati alla sede di rappresentanza della Commissione Europea a Milano per chiedere una presa di posizione chiara e azioni concrete per fermare il genocidio del popolo palestinese.

È davvero intollerabile che la presidente della commissione europea Von der Leyen si sia precipitata immediatamente a fornire sostegno incondizionato e aiuti al governo di Netanyahu, che bombarda scuole e ospedali e toglie acqua elettricità e medicinali ai civili, compiendo crimini di guerra.

Diventa oggi ancora più vergognoso il doppio standard dell’occidente che si riempie la bocca di democrazia e diritti umani e non hai mai fatto nulla per porre fine al pluridecennale regime di occupazione coloniale illegale e apartheid, iniziato ben prima del 7 ottobre.

Al contrario l’occidente e anche il nostro paese intrattiene rapporti di cooperazione strategica sul piano politico economico e militare con Israele.

Vogliamo quindi che l’UE agisca per imporre a governi e aziende la fine di ogni collaborazione con Israele perchè è proprio il clima di impunità di cui Israele gode in occidente che gli consente di perpetrare questo massacro senza essere trascinato davanti ad un tribunale internazionale.

Continueremo a rilanciare la mobilitazione di sostegno al popolo palestinese, che sta portando in piazza in tutto il mondo centinaia di migliaia di persone, per la fine del genocidio e la fine dell’occupazione perché l’ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace.

Ne parleremo venerdi 24 novembre ore 21 all’Arci Corvetto con lavoratori studenti e attivisti che in queste settimane si stanno mobilitando:

Rajaa Ibnou, Gaza freestyle

Domenico Campana, Un Ponte Per

Giacomo Marchetti, Redazione Contropiano

José Nivoi, Calp di Genova

Ghassan Sit Aboha, membro della comunità palestinese e presidente del club culturale Italo palestinese di Milano

Student* in mobilitazione per la Palestina

