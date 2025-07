Trump perde consensi. “Il rimorso dell’acquirente”

In un servizio pubblicato da Axios, i due commentatori Jim VandeHei e Mike Allen scrivono che Trump, in termini di risultati concreti, ha sfornato i suoi primi sei mesi in modo storico. Enormi tagli fiscali. Attraversamenti di frontiera a livelli record. Entrate tariffarie in forte crescita. Attacchi aerei spettacolari in Iran. Inflazione modesta. Eppure, sondaggio dopo sondaggio , la maggior parte degli americani non ne è impressionata. Anzi, sembrano stanchi di tutte queste vittorie.

Secondo i due giornalisti “Trump sembra perdere vincendo”. A loro avviso questo paradosso si sta manifestando in quello che potrebbe rivelarsi il capitolo migliore della sua presidenza, prima che i dazi facciano aumentare i prezzi o che le elezioni di medio termine mettano a rischio la maggioranza repubblicana. E la situazione è aggravata dallo scandalo Jeffrey Epstein, che ha messo in luce rare crepe nel movimento MAGA di Trump, in vigore da un decennio.

E poi ci sono i sondaggi. Un singolo sondaggio non ha senso. Ma una serie di sondaggi credibili, che dicono la stessa cosa, meritano attenzione. E quasi tutti mostrano ampie maggioranze contrarie alle disposizioni della “One Big Beatiful Bill” (la legge di bilancio voluta da Trump, ndr), alla dura repressione dell’immigrazione… e alle tariffe doganali elevate… e alla grazia per i condannati del 6 gennaio… e alle improvvisazioni sfrenate con la Russia.

Trump risulta più impopolare che popolare su una questione dopo l’altra, secondo un sondaggio CBS News/YouGov pubblicato domenica, con un’ampia disapprovazione per la sua gestione dell’economia: il 70% degli intervistati ha affermato che la sua amministrazione non stava facendo abbastanza per abbassare i prezzi e il 61% ha affermato che si stava concentrando troppo sui dazi.

Riguardo alle deportazioni di immigrati illegali negli Stati Uniti da parte dell’amministrazione , il sondaggio CBS News/YouGov ha rilevato un calo complessivo del consenso di 10 punti percentuali negli ultimi cinque mesi (dal 59% al 49%) . La base repubblicana rimane in larga maggioranza favorevole, ma un sondaggio CNN ha rilevato un aumento di 10 punti percentuali (dal 45% al 55%) tra gli adulti statunitensi che affermano che Trump ha esagerato con le deportazioni. Alcuni consiglieri di Trump ritengono che le deportazioni siano più popolari di quanto dimostrino i sondaggi, perché alcune persone sono riluttanti a rivelare ai sondaggisti le loro vere opinioni sulla questione.

Riguardo al mega-progetto fiscale di Trump, un sondaggio AP-NORC ha rilevato che la maggioranza degli adulti pensa che la nuova legge fiscale e di spesa andrà a beneficio dei ricchi (64%) rispetto a coloro che pensano che aiuti la classe media o “persone come te” (51% ciascuno) . La percentuale di coloro che approvano la gestione della spesa pubblica da parte di Trump (38%) è scesa di 8 punti rispetto a marzo. Infine c’è la gestione dello spinosissimo caso Epstein da parte di Trump, che rappresenta l’ultima – e finora la maggiore – minaccia alla sua immagine pubblica: un nuovo sondaggio YouGov ha assegnato a Trump un punteggio netto di -34, il suo peggior risultato su qualsiasi tema importante in questo mandato. La reazione negativa si protrae da oltre tre settimane, alimentata dal crescente conflitto di Trump con la sua stessa base MAGA.

I due giornalisti di Axios definiscono la situazione come “il rimorso dell’acquirente”.

