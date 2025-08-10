Il guadagno economico globale sul genocidio dei palestinesi

Il 16 giugno 2025, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, ha pubblicato un nuovo rapporto intitolato Dall’Economia dell’Occupazione all’Economia del Genocidio.

Di trentanove pagine, il rapporto accusa diverse grandi multinazionali di trarre profitto dall’occupazione e dal genocidio dei palestinesi. Tra le aziende coinvolte figurano nomi noti: Amazon, Blackrock, Google, Lockheed Martin e Volvo.

Ognuna di queste società, insieme a molte università (in particolare il Massachusetts Institute of Technology, MIT), ha investimenti mirati allo sfollamento dei palestinesi e alla loro sostituzione con coloni israeliani. Albanese conclude il rapporto con richieste ragionevoli: smettere di trarre profitto dal genocidio e tagliare i legami con Israele.

Il 9 luglio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sanzionato Albanese per il suo lavoro, impedendole l’accesso alle sue proprietà negli USA. Il Dipartimento di Stato ha affermato che “Albanese ha diffuso antisemitismo sfacciato, espresso sostegno al terrorismo e disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l’Occidente“.

Le Nazioni Unite hanno risposto definendo le sanzioni un “pericoloso precedente“. “L’uso di sanzioni unilaterali contro relatori speciali o qualsiasi altro esperto o funzionario dell’ONU è inaccettabile“, ha dichiarato il portavoce dell’ONU Stéphane Dujarric.

Albanese non è la prima persona a essere sanzionata in questo modo. Nel giugno 2025, gli USA hanno sanzionato giudici della Corte Penale Internazionale sulla base dello stesso ordine esecutivo americano.

La polemica sulle sanzioni statunitensi contro alti funzionari dell’ONU e delle sue istituzioni distoglie l’attenzione dai punti fondamentali sollevati nel rapporto di Albanese e del suo team. È quasi come se il Segretario di Stato americano Marco Rubio avesse deciso di usare l’arma delle sanzioni per diventare il centro dell’attenzione.

In molti aspetti, Rubio ci è riuscito. Il fulcro del rapporto è stato messo da parte, mentre il dibattito si è spostato sull’accettabilità o meno delle sanzioni contro funzionari ONU.

Genocidio nel cloud

Il rapporto di Albanese indica che diverse grandi multinazionali traggono profitto dal genocidio. Queste aziende operano nei settori dell’edilizia, dell’istruzione, della finanza, dei servizi e della produzione di armi. Tra i nomi attesi ci sono i principali produttori di armi, come Lockheed Martin. Una lista completa di queste aziende è mantenuta dall’American Friends Service Committee (AFSC). Vale la pena leggere la sezione dell’AFSC su Amazon:

“L’intelligence militare israeliana utilizza i server di AWS [Amazon Web Services] per archiviare enormi quantità di dati su quasi ogni persona a Gaza. Dal 2021, Amazon fornisce servizi cloud al governo israeliano nell’ambito del Progetto Nimbus, un contratto da 1,2 miliardi di dollari condiviso con Google. Fornisce servizi cloud a tutti i rami del governo israeliano, comprese le forze armate, l’Agenzia per la Sicurezza Israeliana (Shabak/‘Shin Bet’), la polizia e i servizi carcerari; i produttori di armi Israel Aerospace Industries e Rafael; e le agenzie governative legate agli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania.“

Il rapporto di Albanese cita il Progetto Nimbus, finanziato principalmente dal Ministero della Difesa israeliano, e approfondisce:

“Microsoft, Alphabet e Amazon garantiscono a quasi tutti i rami del governo israeliano l’accesso alle loro tecnologie cloud e di intelligenza artificiale, migliorando l’elaborazione dei dati, la presa di decisioni e le capacità di sorveglianza e analisi. Nell’ottobre 2023, quando il cloud militare interno israeliano è stato sovraccaricato, Microsoft, con la sua piattaforma Azure, e il consorzio Progetto Nimbus sono intervenuti con infrastrutture cloud e IA critiche.

I loro server situati in Israele garantiscono la sovranità dei dati e uno scudo contro l’accountability penale, con contratti favorevoli che offrono restrizioni o supervisione minime. Nel luglio 2024, un colonnello israeliano ha descritto la tecnologia cloud come un’arma a tutti gli effetti, citando queste aziende.”

Queste aziende tecnologiche non solo forniscono informazioni per l’occupazione e il genocidio israeliani, ma offrono anche uno “scudo contro l’accountability“, proteggendo dati cruciali che potrebbero essere usati in un tribunale internazionale per crimini di guerra.

Albanese ha citato il colonnello Racheli Dembinsky, comandante del Centro di Calcolo e Sistemi Informativi di Israele, che fornisce elaborazione dati alle forze armate israeliane. Durante una conferenza chiamata IT for IDF (Tecnologia dell’Informazione per le Forze di Difesa Israeliane) a Rishon Lezion, vicino a Tel Aviv, Dembinsky ha affermato che l’esercito israeliano si affida ai servizi di cloud storage e IA di queste multinazionali (nei suoi slide: Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure). Ha definito la loro infrastruttura una “piattaforma d’armi“. Non ci sono dati pubblici sui profitti totali generati da queste aziende grazie al genocidio.

Nel 2024, dipendenti di Amazon e Google hanno lanciato la campagna No Tech for Apartheid (Niente Tecnologia per l’Apartheid). Durante un evento a New York, mentre Barak Regev di Google Israel parlava, un dipendente di Google lo ha interrotto dicendo: “Sono un ingegnere software di Google Cloud e mi rifiuto di costruire tecnologia che alimenta genocidio, apartheid o sorveglianza”.

Decine di ingegneri di Google sono stati licenziati per la loro partecipazione alla campagna, ma ciò non ha fermato i protesta.

Il Veggente

Nel 2003, Peter Thiel e altri fondarono un’azienda tecnologica chiamata Palantir, nome ispirato alla sfera di cristallo de Il Signore degli Anelli. Thiel, un libertario ultraconservatore convinto della “civiltà occidentale”, ha fatto fortuna con PayPal e Facebook prima di entrare nel redditizio mondo dei contratti militari e d’intelligence (il primo grande investitore di Palantir fu la società di venture capital della CIA, In-Q-Tel).

Dal 2015, Palantir opera in Israele, collaborando con il complesso militare e d’intelligence israeliano, fornendo integrazione dati, analisi e IA. Nel dicembre 2023, durante la prima fase del genocidio israeliano, il CEO di Palantir, Alex Karp, ha dichiarato a Fox Business: “Siamo ben conosciuti in Israele”.

Il 12 gennaio 2024, Palantir ha stretto una partnership con l’industria militare israeliana per sostenere il genocidio. Il vicepresidente esecutivo Josh Harrish ha dichiarato: “Entrambe le parti hanno concordato di sfruttare la tecnologia avanzata di Palantir per supportare missioni legate alla guerra”.

L’espressione “missioni legate alla guerra” è un eufemismo per genocidio, come ha stabilito la Corte Internazionale di Giustizia il 26 gennaio 2024.

Il sistema TITAN di Palantir è usato per attacchi “precisi“, che — visto il numero di vittime civili a Gaza — hanno ucciso soprattutto non combattenti.

Il 30 aprile 2025, al Hill & Valley Forum, Karp è stato interrogato sulle morti dei palestinesi e ha risposto che Palantir era responsabile della morte di “principalmente terroristi, questo è vero”. Una falsità evidente, dato che la maggior parte delle vittime a Gaza erano civili (si veda il database ONU sui morti palestinesi dal 2008).

Sulla base delle dichiarazioni di Karp, il rapporto di Albanese conclude che dimostrano “la consapevolezza e l’intenzionalità a livello dirigenziale riguardo all’uso illegale della forza da parte di Israele e alla mancata prevenzione di tali atti”.

Proteste contro Palantir sono scoppiate negli USA per il suo ruolo nelle deportazioni di migranti, collegando il suo sostegno al genocidio in Palestina alla repressione delle minoranze negli Stati Uniti.

Profitti dall’occupazione

Da decenni, investigatori dell’ONU e di gruppi palestinesi documentano come le aziende traggano profitto dall’occupazione israeliana. Secondo una stima prudente dell’UNCTAD, Israele guadagna 41 miliardi di dollari l’anno dallo sfruttamento diretto della Cisgiordania (circa il 7% del PIL israeliano), senza contare i benefici indiretti derivanti dal controllo di una popolazione prigioniera.

Nel 2020, l’ONU ha pubblicato un database di aziende che lucrano sugli insediamenti illegali in Cisgiordania. Tra queste: Airbnb (USA), Booking.com (Paesi Bassi), Expedia (USA), TripAdvisor (USA), General Mills (USA) e Motorola (USA).

Il sito WhoProfits tiene traccia delle aziende coinvolte nel genocidio e nell’occupazione, con report dettagliati come Greenwashing Dispossession (2024) sull’industria israeliana delle energie rinnovabili che sfrutta risorse palestinesi.

Il 10 giugno 2025, Global Legal Action Network (GLAN), Sadaka Ireland e al-Haq (Palestina) hanno avviato cause legali in Irlanda, Regno Unito e USA contro Airbnb per le sue operazioni nei Territori Occupati. Nel 2018, Airbnb aveva promesso di “agire responsabilmente“, ma ancora oggi “continua a offrire oltre 300 alloggi in affitto” in Cisgiordania.

Le organizzazioni accusano Airbnb di “riciclaggio di denaro proveniente da crimini di guerra israeliani”. L’avvocato di GLAN Gerry Liston ha dichiarato: “Sono i primi casi in cui le leggi anti-riciclaggio vengono applicate alle attività commerciali negli insediamenti illegali israeliani. Dimostrano che i dirigenti di aziende che lucrano sull’occupazione rischiano di essere processati per un crimine grave”.

L’impatto di queste aziende va oltre i profitti, causando espropri di terre e inquinamento. Un esempio è la società agrochimica Geshuri, che inquina Tulkarem, aumentando i casi di cancro, asma e malattie respiratorie tra i palestinesi.

Israele ha usato la popolazione palestinese come cavia per sviluppare tecnologie di sorveglianza intrusive, come lo spyware Pegasus, creato dall’unità d’intelligence 8200 in collaborazione con accademia e capitali privati. Pegasus è stato usato da governi repressivi per spiare dissidenti, con oltre 50.000 bersagli.

Secondo il movimento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), nel 2020 le aziende cyber israeliane hanno ricevuto il 31% degli investimenti globali nel settore, con esportazioni per 6,85 miliardi di dollari. Israele è leader nel mercato dello spyware, fornendo strumenti per sorveglianza, riconoscimento facciale e manipolazione elettorale.

Genocide Gentry

Un nuovo progetto, Genocide Gentry, si concentra sui dirigenti delle aziende produttrici di armi (Boeing, Elbit Systems, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman e RTX). Sviluppato dalla piattaforma LittleSis, il gruppo traccia i legami tra questi dirigenti e istituzioni culturali, puntando a esporre i loro legami con il genocidio.

La strategia in tre passi:

Scopri i legami tra la tua città/università/luogo di lavoro e il genocidio. Identifica istituzioni culturali e educative collegate alle aziende di armi. Usa i profili dei dirigenti per mostrare come le istituzioni locali sostengono la macchina da guerra.

Un esempio: Kathy Warden, CEO di Northrop Grumman, siede nel consiglio di Catalyst, un’organizzazione che promuove luoghi di lavoro “a misura di donna“. L’ONU stima che 28.000 donne e bambine siano state uccise a Gaza da armi Northrop Grumman, e un milione affronta la fame a causa della guerra.

La strategia ha avuto successo. Nel 2024, attivisti hanno fatto pressione sui musicisti del festival South by Southwest (SXSW) di Austin, Texas, sponsorizzato da aziende di armi. A marzo, l’artista Squirrel Flower ha annullato la partecipazione, scrivendo su Instagram: “SXSW dà spazio a profittatori di genocidio come Raytheon. Un festival musicale non dovrebbe includere chi lucra sulla guerra”. Altri 79 artisti hanno boicottato il festival, e a giugno 2024 SXSW ha tagliato i legami con l’esercito USA e Raytheon.

Mentre il genocidio continua, è chiaro che gli investitori globali vogliono proteggere i profitti derivanti dall’occupazione della Palestina. La situazione è cupa, ma prove come il rapporto di Albanese rivelano la brutalità dell’occupazione sionista e il ruolo delle multinazionali nella repressione. Queste prove devono essere portate avanti da tribunali internazionali, istituzioni e opinione pubblica. Il silenzio non è un’opzione.

Non saremo liberi finché tutti non saranno liberi.

* da GlobeTrotter

